5,45 против 7,62: почему мир перешел на малый калибр?

Споры о превосходстве между легендарным калибром 7,62 мм и его преемником 5,45 мм не утихают уже полвека. Это не просто спор о миллиметрах — это дискуссия о философии ведения боя, где важны не только скорость и точность, но и конечная поражающая способность пули.

Почему мир перешел на малый калибр?

После Второй мировой войны ведущие армии мира начали движение в сторону уменьшения калибра. Пионерами стали США, представившие в 1960-х штурмовую винтовку M16 под патрон 5,56 мм.

Советский Союз ответил созданием патрона 5,45x39 мм для автомата АК-74. Новая пуля, благодаря меньшему весу (10,2 г против 16,2 г у 7,62 мм), разгонялась до 900 м/с. Это давало бойцу ключевые преимущества. Начальная скорость пули достигала 900 м/с против 760 м/с у калибра 7,62 мм, что объяснялось ее меньшим весом – 10,2 г против 16,2 г. За счет снижения веса патрона в 1,5 раза увеличивался и носимый бойцом боекомплект.

5,45-мм пуля демонстрирует лучшие баллистические характеристики. Это связано с тем, что она значительно медленнее теряет свою скорость, а это в свою очередь увеличивает дальность выстрела почти на 100 метров. Многие отмечали, что у курсантов с переходом на 5,45-мм калибр повышалась точность и кучность стрельбы. При стрельбе 5,45-мм патроном меньше отдача, что также дает ему преимущество перед калибром 7,62 мм.

Со временем, когда на смену патрону 7М6 пришел патрон 7М10, была улучшена бронебойность 5,45-мм пули. С дистанции 100 метров она спокойно пробивает 16-мм стальной лист марки Ст3. Это не раз демонстрировалось на выставке вооружений в Арабских Эмиратах. Теперь для 5,45-мм калибра не помеха, ни листья, ни ветки.

Спецназовец Александр Арутюнов отмечает, что размер патрона не всегда означает его лучшие пробивные показатели. По словам военного, все зависит от модификации патрона. Так, бронебойно-зажигательный патрон «семерки» может спокойно пробить 5-мм лист брони с расстояния в 330 м, а новый патрон 7Н24 «пятерки» обеспечивает пробитие такого же листа брони даже с 500 м.

Мал да удал

Наряду с точностью полета пули важнейшее значение имеет ее поражающая способность. В СССР неоднократно проводились эксперименты с использованием баллистического геля или желатина, велся тщательный анализ ранений, что позволяло сделать вывод, какой же из двух калибров имеет наибольшую убойность.

Советская пуля калибра 7,62 мм, имеющая цельную оболочку, выполненную из стали с медным покрытием и стальной сердечник, первые 15-20 см проходила по прямому каналу, практически не вызывая деформации материала. Если ранение происходило в брюшную полость, то повреждения были минимальные: характер раневого канала соответствовал тому, который образуется при прохождении неэкспансивных (не меняющих форму) пуль пистолета. Ранение в мягкие ткани бедра оценивалось как средней степени тяжести. Если кость оказывается незатронутой, то пуля оставляет лишь точечные входное и выходное отверстия с незначительным повреждением мышц.

Чуть более серьезные травмы тканям наносила 7,62-мм пуля югославского производства с цельнометаллической медной оболочкой, свинцовым сердечником и плоской донной частью. При вхождении в мягкие ткани такая пуля соблюдала прямую траекторию лишь первые 8-10 см, дальше из-за присутствия свинцового сердечника она слегка сплющивалась после чего из открытой донной части выдавливались мелкие фрагменты свинца. Окружающая канал ткань при этом растягивалась, а повреждения могли иметь характер как от попадания экспансивной пули. Входное отверстие, как и в советской пуле было точечным, а выходное – звездчатым. Подобные ранения вызывают обильное кровотечение из мелких и средних сосудов, однако эффект временной полости и спазмирование мышцы обычно закупоривают сосуды в местах разрыва.

Пуля калибра 5,45 мм, как и советская 7,62-мм пуля имеет стальной сердечник, однако ее конструктивная особенность – воздушная полость в носике – обеспечивает смещение центра тяжести к основанию пули, что приводит к ее раннему отклонению при попадании в мягкие ткани. Тем самым создаются компрессионные полости, вызывающие острый характер повреждений. Как отмечает обозреватель газеты «Красная звезда», по специальности военный, Андрей Гаравский, за счет специфики конструкции 5,45-мм пули при попадании в тело она начинала «кувыркаться», нанося человеку более тяжелые у чем 7,62-мм калибра раны.

В швейцарском журнале International Defense Review было упомянуто о том, что в 1989 году в одной из зарубежных стран проводились испытания советской 5,45-мм пули, которой оснащался АК-74. Вывод исследователей был такой: «Предположение, что полость в головной части пули при попадании в тело приводит ее деформации и «взрывному» эффекту не подтвердилось».

В СССР также проводили испытания и американской пули 5,56-мм калибра, которая продемонстрировала показатели в общем схожие с 5,45-мм образцом. При этом у американского боеприпаса несколько лучшая настильность, которая является следствием более высокого баллистического коэффициента. А вот бронебойность 5,45-мм патрона незначительно превышает таковую у 5,56-мм калибра. Важно, что американский экземпляр в отличие от отечественной пули менее прочен и в дополнение снабжен канавкой, что заставляет пулю распадаться в теле на фрагменты.

Более тщательно советские исследователи проанализировали поведение всех трех упоминаемых калибров на примере ранения в среднюю треть голени, что подтверждается опубликованными фотодокументами. Огнестрельный перелом кости пулей калибра 7,62 мм вызывал небольшое отклонение от первоначальной траектории, при попадании в кость пули калибра 5,45 мм наблюдался отрыв ее носика, ранение кости пулей калибра 5,56 мм приводило к полному разрушению снаряда.

Степень деформации пули непосредственно влияла и на тяжесть ранений. Самое легкое наблюдалось при попадании в голень пули 7,62-мм калибра, среднее – у 5,45-мм пули, наиболее тяжелое – при ранении пулей 5,56-мм калибра.

Недавно швейцарские баллистики провели исследования значений потери кинетической энергии пулями разного калибра в живой ткани. Результаты были таковы: 9-мм пуля пистолетных патронов «Парабеллум» теряет до 15 Дж на сантиметр раневого канала, пуля 7,62-мм патрона несет потери уже до 30 Дж/см, а 5,56-мм пуля оставляет в живой ткани до 100 Дж/см.

Швейцарцы признали, что ранение 5,56-мм пулями самое опасное и предложили все боеприпасы, которые передают тканям кинетическую энергию свыше 25 Дж/см, запретить. Хотя раненому человеку по большому счету все равно пулей какого калибра, 5,56-мм или 7,62-мм, он был подстрелен. Пострадавший будет испытывать приблизительно одинаковую степень тяжести болевых ощущений.