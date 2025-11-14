Почему Вавилон называли «городом грехов»

Имя «Вавилон» знакомо каждому. Вавилонская башня, смешение языков, «столпотворение» и апокалиптическая блудница — эти образы прочно вошли в культуру. Но каким же был настоящий Вавилон, чья история насчитывает более двух тысячелетий?

© Эдвин Лонг «Вавилонский рынок невест»

«Врата Бога»

Город был основан шумерами еще в III тысячелетии до н.э. как небольшое поселение с гордым именем Кадингирра — «Врата Бога». Долгое время он оставался в тени более могущественных соседей.

Всё изменилось в 1894 году до н.э., когда власть захватил аморейский вождь Сумуабум, основатель первой вавилонской династии. Он перевел шумерское название на язык местного аккадского населения — так родилось имя «Баб-илу», или Вавилон. С этого момента начинается его путь к величию.

Древний мегаполис

Вавилон был настоящим мегаполисом древности. По описанию Геродота, периметр его стен достигал 88 км. Хотя археологи считают эти цифры преувеличенными (реальная площадь составляла около 10 кв. км), город с населением в полмиллиона человек и правда был гигантом для своей эпохи.

Жизнь в Вавилоне удивительно напоминала современные мегаполисы. Недвижимость была баснословно дорогой, а суды постоянно разбирали имущественные споры. До нас дошла история судебного процесса между неким Мардуком и его соседом Забаба-иддином. Мардук потребовал, чтобы сосед вынул балки своей кровли из «чужой» стены, и суд удовлетворил этот иск, фактически обязав Забаба-иддина разрушить часть собственного дома.

«Город грехов»

В христианской и иудейской эсхатологии Вавилон предстает нам как совершенно безнравственный город, который рано или поздно разделит судьбу Содома и Гоморры. В Апокалипсисе от Иоанна о нем напоминает образ вавилонской блудницы, а о самом городе говорится: «Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Именно такое неизгладимое впечатление произвел Вавилон на евреев за время знаменитого вавилонского плена при царе Навуходоносоре II, когда жителей Иудейского царства насильственно переселяли в Вавилонию.

Но не только предвзятое отношение евреев создало апокалиптический Вавилон. Богатым кварталам с роскошными особняками зажиточных граждан противопоставлялись нищие районы с лачугами бедноты, публичными домами и подозрительными трактирами, служившими пристанищами для разного сброда. Вавилонский уголовный мир в древности славился не меньше чем современные итальянские и американские гангстеры. Там можно было даже получить своего рода диплом мастера уголовных дел. Так, в апреле 629 года, некий Набу-уцалли обязался за 2 года 5 месяцев обучить вавилонянина Бэл-аххе-риба ремеслу бандита и сутенера. За это учителю полагалось, помимо процентов от «работы» ученика, 17 грамм серебра «на чаевые». В случае неудачи, ученик имел право взыскать с преподавателя компенсацию. Мы узнаем об этом благодаря тому, что договор был оформлен официальным контрактом и зафиксирован. Об успехе подобных сделок можно судить хотя бы потому что, ночью ходить по городу не рекомендовалось. До нас дошла история Син-идинна, префекта одного из храмов страны, чье знакомство с городом началось с того, что у него в первый день увели осла с поклажей.

Процветали в Вавилоне и увеселительные заведения. Причем задействованы в этой индустрии были не только рабыни и представительницы маргинальных сословий, но и девушки из богатых семей. Геродот в своей «Истории» рассказывал, что каждая вавилонянка должна была раз в жизни выполнить свой долг перед богиней Милиттой, местным вариантом Афродиты или Венеры – отдаться за деньги чужестранцу. Придя в храм, она не могла вернуться домой, пока какой-нибудь иноземец не бросит ей в подол деньги и не соединится с ней за пределами священного участка. «Исполнив священный долг богине, женщина шла домой, и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ей вторично». По одной из версий, именно это описание храмовой проституции впоследствии создало «вавилонскую блудницу».

Достать рукой до Бога

Вавилон исчез с лица земли в 165 году н.э. во время одной из атак римлян. Но слава пережила сам город. Больше всего путешественниками не давала покоя легенда о Вавилонской башне – ветхозаветной причине происхождения различных языков. За нее в разное время принимали руины на холме Бирс Нимруд (пригород Вавилона), развалины вблизи города Гиллы, где находится масса кирпичей, цементированных земляной смолой, как сказано в Библии. Ее поиски продолжаются, хотя сегодня принято считать, что прообразом Вавилонской башни стал самый высокий зиккурат в Древней Месопотамии в Вавилоне. Ступенчатая башня-зиккурат являлась непременным атрибутом главного храма каждого ассиро-вавилонского города. На ее вершине исполнялись религиозные обряды и велись астрономические наблюдения. Традиция строительства зиккуратов идет еще от шумеров, которые поклонялись своим богам вначале на вершинах гор, а после переселение в низменное Двуречье, начали возводить специальные насыпи, «соединяющие» небо и землю. Прототипом Вавилонской башни принято считать зиккурат Этеменанки при храме верховного бога Мардука, что в переводе значит: «Дом, где сходятся небо с землею». Чем-то напоминает рассказ о легендарной башне «высотою до небес».

Геродот описывает Этеменанки следующим образом: «Посреди храма стоит массивная башня, имеющая по одной стадии (185 м) в длину и ширину. Над этой башней поставлена другая, над второй третья и так далее до восьмой. Подъем на них сделан снаружи: он идет кольцом вокруг всех башен. Поднявшись до середины подъема, находишь место для отдыха со скамейками: восходящие на башню садятся здесь отдохнуть. На последней башне есть большой храм, а в храме стоит большое прекрасно убранное ложе и перед ним золотой стол. Провести ночь в храме никому не дозволяется, кроме одной только туземной женщины, которую выбирает себе божество».

Когда Этеменанки был построен неизвестно, но во II тысячилетии до нашей эры он уже существовал. Он регулярно перестраивался и реконструировался, возможно, легенда о Вавилонской башне описывает самую масштабную его реконструкцию при Навуходоносоре, когда высота башни достигла 91 метра.