Бродники: кем были и куда пропали первые казаки

В истории каждого народа есть свои «белые пятна» и загадочные страницы. Для исследователей раннего казачества одной из таких загадок остаются бродники — военизированное сообщество, игравшее ключевую роль в южнорусских степях до XIII века, а затем бесследно исчезнувшее. Кем они были и куда пропали?

Речные стражи и хозяева волоков

Если об этнической принадлежности бродников историки спорят, то в определении их главного занятия царит единодушие. Как отмечают Лев Гумилёв и Николай Котляр, они контролировали стратегически важные речные переправы и волоки — участки суши между реками, где суда перетаскивали волоком. Эта монополия на главные транспортные артерии региона, простиравшегося от Подунавья до Подонья, была невероятно прибыльным делом.

Ещё в VIII веке арабский полководец Марван во время похода через Хазарию упоминал крупные племена коневодов, державших под контролем переправы между Доном и Волгой. Вероятно, это были далёкие предшественники бродников.

Оседлые воины

Вопреки мнению некоторых учёных, например, Владимира Пашуто, бродники вряд ли были кочевниками. Лев Гумилёв в ходе экспедиции 1965 года обнаружил на берегу Цимлянского моря следы их оседлого поселения. Решающим доказательством стала находка половинки пряслица — глиняного грузика для веретена. Эта бытовая деталь ясно указывала: здесь жили женщины, которые пряли шерсть, а значит, это был не временный военный лагерь, а постоянное поселение.

Православные предтечи казачества

Всё больше свидетельств говорит в пользу того, что бродники стояли у истоков русского казачества. Историк Николай Котляр указывает на схожесть процессов их формирования: и те, и другие были, как правило, беглыми людьми, находившими пристанище в привольных половецких степях.

Их связывает и символичный атрибут — лампасы на штанах, традиция, которую унаследовали донские, забайкальские и уральские казаки. Бродники были православными, что подтверждают летописи. В 1227 году сам папа римский Григорий IX направил к ним миссионеров, пытаясь склонить «неверных» к католичеству, но безуспешно.

Предательство на Калке

Решающую роль бродники сыграли в битве на Калке, которая произошла 31 мая 1223 года. Бродники воевали на стороне татар. Донские бродники вместе с кавказскими черкесами были костяком третьего тумена монголо-татар. Ещё до сражения они обеспечили качественную, своевременную разведку, а также принимали участие в переговорном процессе.

После битвы бродниковский воевода Плоскиня даже уговорил остатки русского войска сдаться. Он, от лица монголов, обещал русским войскам, что за выкуп оставшиеся в живых русские будут освобождены. Однако монголо-татары обещания не сдержали. Сдавшиеся русские князья были положены под "дастрахан". Началась "пляска на костях".

После сражения на Калке бродники стали данниками монголо-татар

Об этом говорит письмо венгерского короля Белы lV папе Иннокентию (1254). В нем говорится, что татары «заставили платить дань Русь, Куманию, Бродников, Булгарию». Бродники продолжали обслуживать переправы, платили дань.

Загадка исчезновения

После XIII века упоминания о бродниках пропадают из исторической хроники. Достоверно судьба их неизвестна. Возможно, они постепенно пропали в результате постоянных стычек с кочевыми татарскими улусами: возможно, влились в войска Тохтамыша в XIV веке, или же их уничтожили османы в XV веке.

Вероятнее всего, они ассимилировались с формировавшимся казачеством. Этой версии придерживался уже упоминавшийся Лев Гумилев.