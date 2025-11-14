Какие тайны рода Рюриковичей остались не раскрытыми

Более семи столетий судьба русских земель была неразрывно связана с династией Рюриковичей. За это время они превратили разрозненные племена в мощное государство, победили раздробленность и утвердили принцип единоличной власти. Но с исчезновением рода его тайны только приумножились.

© Миниатюра из Радзивилловской летописи

Почему генеалогия Рюриковичей — это головоломка

Восстановить полное генеалогическое древо Рюриковичей — задача невероятной сложности. Историкам мешают не только скудость древних источников, но и уникальные правила наследования.

До XIII века на Руси действовало «лествичное право», согласно которому престол переходил не от отца к сыну, а к следующему по старшинству брату. Добавьте к этому постоянные переезды князей из удела в удел — и картина родства становится и вовсе запутанной.

Прямая линия наследования прервалась после сыновей Ярослава Мудрого. С началом феодальной раздробленности ветви династии стали бесконечно множиться и расходиться по древнерусским городам. Именно от одной из них — Всеволодовичей — ведет свой род Юрий Долгорукий, основатель линии великих князей московских.

Был ли Рюрик?

Сама личность основателя династии, варяга Рюрика, до сих пор вызывает ожесточенные споры. Для многих он — полумифический персонаж.

В XIX-XX веках «норманнская теория» подвергалась резкой критике, так как ставила под сомнение способность славян самостоятельно создать государство. Современные историки относятся к ней лояльнее. Академик Борис Рыбаков предполагал, что Рюрик захватил Новгород силой, в то время как Игорь Фроянов поддерживал мирную версию «призвания варягов».

Конкретики не хватает: под именем Рюрик мог скрываться датский викинг Рёрик Ютландский, швед Эйрик Эмундарсон или даже славянский князь из племени ободритов, чье имя «Ререк» означало «сокол». Любопытно, что при раскопках ранних поселений Рюриковичей археологи находят множество изображений этой птицы.

Кто убил Бориса и Глеба?

После раздела древнерусских земель между потомками Рюрика, с уделами в Ростове, Новгороде, Суздале, Владимире, Пскове и других городах, разразилась настоящая братоубийственная война за обладание вотчинами, которая не утихала вплоть до централизации Русского государства. Одним из самых властолюбивых оказался князь Туровский, Святополк, прозванный Окаянным. По одной версии, он был сыном Владимира Святославовича (Крестителя), по другой, Ярополка Святославовича.

Восставший против Владимира, Святополк был посажен в темницу по обвинению в попытке отвращения Руси от крещения. Однако после смерти Великого князя он оказался расторопнее других и занял пустующий престол. По одной из версий, желая избавиться от конкурентов в лице сводных братьев Бориса, Глеба и Святослава, он подослал к ним своих дружинников, которые поочередно с ними расправились.

Согласно другой версии, к которой склоняется историк Николай Ильин, Святополк не мог убить Бориса и Глеба, поскольку они признали за ним право на престол. По его мнению, молодые князья пали жертвой от рук воинов Ярослава Мудрого, который претендовал на киевский трон.

Так или иначе между Святополком и Ярославом вспыхнула долгая братоубийственная война за титул великого киевского князя. Она продолжалась с переменным успехом, пока в решающей битве на реке Альте (недалеко от места гибели Глеба), дружины Ярослава окончательно не разбили отряд Святополка, которого заклеймили вероломным князем и предателем. Что ж, «историю пишут победители».

Хана на царство

Одним из самых одиозных правителей из рода Рюриковичей был царь Иван IV Грозный (1530-1584). По отцовской линии он происходил от московской ветви династии, а по материнской от хана Мамая. Возможно, именно монгольская кровь придала его характеру такую непредсказуемость, взрывоопасность и жестокость

Монгольские гены отчасти объясняют военные походы Грозного в Ногайскую Орду, Крымское, Астраханское и Казанское ханства. К завершению царствования Ивана Васильевича Московская Русь обладала территорией превышающей всю остальную Европу: разрастающееся государство скорее соответствовало владениям Золотой Орды.

В 1575 году Иван IV неожиданно отрекся от престола и провозгласил новым царем касимовского хана, Семеона Бекбулатовича – потомка Чингисхана и правнука хана Большой Орды, Ахмата. Историки называют это действо «политическим маскарадом», хотя до конца объяснить его не могут. Кто-то утверждает, что таким образом царь спасался от предсказаний волхвов, напророчивших ему смерть, другие, в частности историк Руслан Скрынников, усматривает в этом хитрый политический ход. Интересно, что после смерти Грозного многие бояре консолидировались вокруг кандидатуры Семеона, однако борьбу с Борисом Годуновым они в итоге проиграли.

Смерть царевича

После того, как на царство был посажен слабоумный Федор Иоаннович (1557-1598) – третий сын Ивана Грозного, актуальным оказался вопрос о приемнике. Им считался младший брат Федора и сын Грозного от шестого брака Дмитрий. Даже несмотря на то, что Церковь официально не признавала право Дмитрия на престол, поскольку претендентами могли быть только дети от первых трех браков, реально управлявший государством и рассчитывавший на престол шурин Федора, Борис Годунов всерьез опасался конкурента.

Поэтому, когда 15 мая 1591 года в Угличе царевич Дмитрий был найден мертвым с перерезанным горлом, подозрение сразу пало на Годунова. Но, в результате, в смерти царевича обвинили несчастный случай: якобы, страдающий эпилепсией царевич во время приступа сам себя смертельно ранил.

Историк Михаил Погодин, в 1829 году работавший с подлинником этого уголовного дела, также оправдывает Годунова и подтверждает версию несчастного случая, хотя некоторые современные исследователи склонны видеть в этом коварный умысел.

Царевичу Дмитрию суждено было стать последним из московской ветви Рюриковичей, но окончательно династия прервалась лишь в 1610 году, когда представляющий суздальскую линию рода Рюриковичей, Василий Шуйский (1552-1612) был свержен с престола.

Измена Ингигерды

Представителей Рюриковичей можно встретить и сегодня. Российские ученые недавно провели исследования образцов ДНК тех кто считает себя законными наследниками древнего рода. Исследователи пришли к заключению, что потомки принадлежат к двум гаплогруппам: N1с1 – ветви, ведущие от Владимира Мономаха и R1a1 – происходящие от Юрия Тарусского.

Однако исконной признается именно вторая гаплогруппа, поскольку первая могла появиться в следствие неверности жены Ярослава Мудрого, Ирины. Скандинавские саги повествуют, что Ирина (Ингигерда) воспылала любовью к норвежскому королю Олафу II. По предположению историков плодом этой любви стал Всеволод – отец Владимира Мономаха. Но даже такой вариант лишний раз подтверждает варяжские корни рода Рюриковичей.