Где живут «чистокровные» русские

Распространено мнение, что за тысячу лет русский народ не раз смешивался с соседями, окончательно утратив свою этническую «чистоту». Фраза «поскреби русского — найдешь татарина» стала расхожей. Но так ли это на самом деле? Обратимся к данным науки.

Единый тип на огромной территории

Еще в XIX веке основатель русской антропологии Анатолий Богданов отмечал, что понятие «русская физиономия» — не абстракция, а реальность, укорененная в нашем сознании.

Современные исследования лишь подтверждают его правоту. Антрополог Василий Дерябин, применяя сложный математический анализ, пришел к выводу: русские удивительно едины на всей территории России. Ученый не смог выделить даже четко очерченных региональных типов, настолько плавно антропологические признаки переходят друг в друга.

Работы советского антрополога Виктора Бунака показывают, что, несмотря на присутствие в генезисе русских балтийских, угро-финских и понтийских элементов, основу народа составили славянские племена.

Главный вывод антропологов: русские — типичные европеоиды. Яркий пример — практически полное отсутствие эпикантуса (складки у века, характерной для монголоидов). Среди тысяч обследованных русских мужчин этот признак был обнаружен лишь у единиц и в зачаточной форме.

Генетика: древний и монолитный генофонд

Если антропология изучает внешность, то генетика заглядывает глубже — в ДНК. И здесь мифы о «сильной татарской примеси» разбиваются о научные данные.

Масштабное исследование, опубликованное в «The American Journal of Human Genetics», дало красноречивый результат: гаплогруппы тюркских и азиатских народов практически не оставили следа в генофонде русских северо-запада, центра и юга России.

Одной из ключевых для русского народа является гаплогруппа R1a1, возникшая на Среднерусской равнине около 4500 лет назад. Эта «генетическая метка» сегодня широко распространена:

Россия, Украина, Беларусь: около 70%

Польша: 57%

Германия, Норвегия, Швеция: 18%

Примечательно, что в высших кастах Индии ее носители составляют до 47%, что говорит о древних миграциях с нашей территории.

Российский генетик Олег Балановский называет русских «монолитным народом». Его исследования показывают, что, вопреки мифу, русские не «перемешались» с кем попало, а, напротив, демонстрируют высокую устойчивость генофонда.

Группа исследователей под руководством Балановского установила, что изменчивость русских популяций оказалась выше в сравнении с немцами, но ниже, к примеру, чем у итальянцев.

Еще один важный вопрос, который давно волновал генетиков относился к угро-финской составляющей «русской крови». «Наше исследование генофонда северных русских показало, что трактовать его особенности как унаследованные от ассимилированных русскими угро-финнов было бы необоснованным упрощением», – отметил Балановский.

На данный момент генетикам точно известно, что русский этнос имеет двух «генетических отцов» – северного и южного, однако «их возраст теряется в веках, а их происхождение – в тумане». Так или иначе, наследство обоих отцов уже более тысячи лет назад является общим достоянием русского генофонда.

Результаты генетических исследований показали две группы русских популяций. Так, северные русские по Y-хромосомным маркерам (передающимся по мужской линии) имеют значительно сходство с балтами, более отдаленное – с финно-угорскими народностями. По митохондрии ДНК (женская линия) жители Русского Севера имеют сходство с генофондами Западной и Центральной Европы. Следует отметить, что в обоих случаях генофонд финских народов максимально отдален от северного русского ареала. Изучение аутосомных маркеров также показывает сближение северных русских с другими европейскими народами и ставит под сомнение финно-угорский пласт в северном русском генофонде. По мнению генетиков, «эти данные позволяют выдвинуть гипотезу о сохранении на территориях Русского Севера древнего палеоевропейского субстрата, который испытал интенсивные миграции древних славянских племен».

Южно-центральная группа, куда относится подавляющее большинство русских популяций (Белгородская, Брянская, Воронежская, Орловская области, Краснодарский край и др.) объединяется в генетический кластер с белорусами, украинцами и поляками. Ученые здесь выявляют высокий уровень единства восточнославянских популяций и их значительные отличия от соседних финно-угорских, тюркских и северокавказских народов.

Примечательно, что преобладание русских генов практически полностью совпало с территорией Русского Царства эпохи Ивана Грозного.

Исконный ареал

И все-таки, изучение генотипа до конца не может прояснить вопрос, где максимальное сосредоточение исконно русского населения. Оно должно быть дополнено другими исследованиями.

На последней переписи населения России к русским себя отнесли около 80% опрошенных, в цифрах – 111 016 896 человек. Самые большие кластеры расселения русских распределились так: Москва – 9 930 410, Московская область – 6 202 672, Краснодарский край – 4 522 962, Санкт-Петербург – 3 908 753, Ростовская область – 3 795 607. Однако, насколько Москву можно считать городом, где сосредоточилось большинство исконно русского населения?

Доктор биологических наук Елена Балановская по этому поводу говорит: «Огромные мегаполисы – это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского народа и бесследно его уничтожают». Она отметила, что «наиболее ценную информацию о генофонде русских хранят лишь коренные сельские популяции исконного ареала русского генофонда Центральной России и Русского Севера».

Именно Русский Север, по мнению ученых, является подлинным этнографическим заповедником русской культуры, которая долгие столетия сохраняла в нетронутом виде элементы архаичного жизненного уклада, именно на Русском Севере произошла естественная консервация русского генофонда.

В недавнем этнографическом исследовании (обнародовано в книге «Русский генофонд на Русской равнине») группа российских ученых попыталась установить регионы с наибольшей концентрацией исконно русского населения. За основу брались популяции в пределах которых заключалась больше половины браков, а рожденные в этих браках дети и внуки продолжали бы находиться в внутри данной популяции.

Суммарная численность населения «исконных» областей в русском ареале оказалась 30 253 864 человек, за вычетом городов она составила 8 790 679 человек. Интересно, что лидером среди 22 областей оказалась далеко не самая северная Нижегородская область, насчитывающая 3 524 028 автохтонных русских.

Еще одно исследование российских ученых касалось фамилий. Ими было составлены списки из примерно 15 тыс. фамилий, наиболее часто встречающихся у русских, которые они сопоставили с данными по регионам: Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному. Результат был неожиданным. По фамильному признаку исконно русской оказалась Кубань.