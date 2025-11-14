Британский план «Лиотэ»: сколько длилась самая изощренная операция против СССР

И на Западе, и в СССР прекрасно понимали, что Холодная война однажды может стать «горячей». У американцев на этот случай существовали планы ядерного удара — «Тоталити» или «Дропшот». А вот британцы, рассказывают, разработали более изощренную и долгосрочную стратегию — операцию «Лиотэ». В отличие от планов мгновенного удара, она предполагала перманентное воздействие, направленное на подрыв социалистического блока изнутри.

© Соцсети

Стратегия, вдохновленная историей

Название операции связывают с именем французского генерала Луи-Юбера Лиотэ. Согласно историческому анекдоту, приказав высадить деревья, которые дадут тень лишь через 50 лет, генерал заключил: «Значит, работу нужно начинать сегодня». Эта метафора долгосрочного планирования, по мнению некоторых исследователей, и легла в основу британской стратегии, рассчитанной на десятилетия. Предполагалось, что вместо военного столкновения следует методично разлагать общество и государственный аппарат стран Варшавского договора, чтобы в итоге до прямого ядерного столкновения дело попросту так и не дошло.

Документальные свидетельства

Основные свидетельства о существовании операции «Лиотэ» содержатся в архивах советских спецслужб. Чешский историк Петр Кайтамль ссылается на документ 1966 года — письмо и.о. председателя КГБ Николая Захарова министру иностранных дел Чехословакии. В нем Захаров предупреждал о наращивании Западом подрывной деятельности, направленной на ослабление сплоченности социалистического содружества, и упоминал о существовании некой широкой координированной операции.

Согласно книге бывшего полковника КГБ Игоря Дамаскина, в рамках этой стратегии ставились следующие цели:

Поддержка диссидентских движений (финансирование, обеспечение полиграфической базой).

Разжигание межнациональных конфликтов и поддержка сепаратистских настроений.

Дискредитация идеи советского патриотизма через пропаганду нигилизма.

Вербовка «агентов влияния» в партийной и государственной элите с помощью системы лести и финансовых стимулов.

Исторические сомнения

Однако же, существует веская причина относиться к операции «Лиотэ» скептически. Ряд историков рассматривает ее как возможную дезинформационную кампанию, аналогичную печально известному «плану Даллеса», который также считается фальшивкой. Действительно, в рассекреченных архивах западных разведок (Великобритании, США) нет никаких упоминаний о существовании операции с таким названием. Вероятно, что советское руководство могло использовать миф о масштабном заговоре для консолидации союзников по Варшавскому договору и оправдания жестких мер по подавлению инакомыслия. Например, таких, как разгром «Пражской весны» в 1968 году.

Сегодня историки считают несомненным тот факт, что Запад вел активную подрывную деятельность против СССР, включая идеологическую борьбу и поддержку диссидентов. Однако существовала ли она в виде единого, целенаправленного плана под конкретным названием — вопрос, остающийся открытым.