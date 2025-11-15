Сколько «городов-призраков» было в СССР

Припять стала самым известным символом заброшенных городов на постсоветском пространстве. Однако она была лишь одним из многих населенных пунктов, оставленных жителями в XX веке. Точное количество «городов-призраков» на территории бывшего СССР неизвестно, но эксперты говорят как минимум о нескольких десятках. Вопреки расхожему мнению, большинство из них опустели не из-за техногенных катастроф, а по иным, более системным причинам.

Исчерпанные месторождения

Все советские «города-призраки» можно условно разделить на несколько категорий — в зависимости от причин, по которым они были покинуты. Наиболее многочисленную группу составляют бывшие шахтерские поселки. Их судьба была предопределена плановой экономикой: когда месторождение угля или руды истощалось, нерентабельная добыча прекращалась, а вместе с ней исчезала и причина для существования поселения. Яркие примеры — это Хальмер-Ю и Промышленный в Республике Коми, Старая Губаха и Юбилейный в Пермском крае, Кадыкчан в Магаданской области. Последний был окончательно заброшен после взрыва на шахте в 1996 году, ставшего последним аргументом для его закрытия.

Наследие Холодной войны

Вторая по распространенность категория — заброшенные военные городки. Их расцвет и закат были напрямую связаны с логикой военного противостояния. После распада СССР многие военные части были расформированы или выведены из стран бывшего соцлагеря, оставив после себя целые инфраструктурные комплексы. Тут стоит упомянуть Корзуново (Мурманская область), где в 1950-х годах служил Юрий Гагарин. Другой пример — Чаган (Семипалатинск-4) в Казахстане — некогда крупный гарнизон с населением свыше 11 тысяч человек, оставленный после вывода российских войск.

Жертвы катастроф

Отдельную группу составляют города, уничтоженные природными катаклизмами. Их судьба демонстрирует уязвимость человеческих поселений перед лицом геологических сил. Нефтегорск на Сахалине — город, полностью уничтоженный землетрясением силой 7,6 балла в 1995 году. Под завалами погибло более 2000 человек, и власти приняли решение не восстанавливать его на прежнем месте.

Символы техногенного коллапса

Наименее многочисленная, но наиболее знаковая категория — города, оставленные из-за радиационных аварий. Припять является хрестоматийным примером. Построенный как образцовый «город атомщиков», он был экстренно эвакуирован после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Атмосферу призрачности здесь создают не столько пустые здания, сколько сохранившиеся в них вещи, оставленные жителями в спешке.

Феномен советских городов-призраков — это материальное свидетельство масштабных исторических процессов: гигантских индустриальных проектов, логики милитаризации и, реже, столкновения с непредсказуемой силой природы или технологическим риском. Каждый такой город — это окаменевший след определенной эпохи, чья история была резко оборвана, оставив после себя лишь тишину и медленно разрушающиеся бетонные коробки.