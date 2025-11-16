Какие человеческие расы исчезли

История человечества — это не только летопись существующих народов, но и эпитафия исчезнувшим цивилизациям. Среди них особое место занимают загадочные расы, чье существование ставит перед наукой неразрешимые вопросы.

Карта утраченного человечества

Согласно академической науке, на Земле существовало не менее 30 человеческих рас. Многие из них канули в Лету: гримальдийская, кроманьонская, ориньякская и другие. Однако наибольший интерес вызывают те, чье существование находится на грани мифа и реальности.

Великаны

Легенды об исполинах встречаются в священных текстах по всему миру. Но есть и материальные свидетельства. В штате Невада (США) скелеты гигантов демонстрировались в музеях до их внезапного уничтожения властями. В России следы великанов находят в Карелии и Забайкалье, о чем свидетельствуют топонимы и археологические находки

Показательно, что в невадском суде местные власти под присягой подтвердили факт уничтожения этих артефактов.

Люди-змеи

Мифология Юго-Восточной Азии хранит уникальные предания о расе людей-змей. По преданию род Будды Гаутамы, основателя Буддизма, произошел от династии людей-змей. Первый император Китая Цинь Шихуанди, также вел свой род от человека-дракона. Согласно древним легендам существа с торсом человека и змеиной нижней частью туловища управляли Афинами.

Историкам хорошо известен рисунок на древнегреческой амфоре, изображающей первого царя Аттики Кекропса, чье существование не вызывает сомнений. Этот человек по описанию греческих философов до пояса был обычным человеком, но ниже у него извивались два змеиных хвоста. Согласно историческим хроникам Кекропс основал в Греции двенадцать городов и построил Акрополь в Афинах. В Австралии до сих пор существует предание о городе гигантских людей-кобр живущих в так называемых «Черных горах».

Лемурийцы жили на острове Пасхи

Не прекращаются споры о существовании древних рас землян, не переживших всемирного потопа. Исследователи называют: Атлантов, Гиперборейцев и Лемурийцев. О первых двух народах, кроме летописных источников не осталось никаких физических артефактов. В то же время портрет лемурийцев можно увидеть и сегодня. По мнению этнографов, ими являются истуканы острова Пасхи. Во время раскопок каменных фигур, занесенных землей на 5-6 метров, выяснилось, что истуканы имеют ноги. С помощью научных методов, ученые установили, с какой скоростью в этой части планеты происходит рост почвы. Достаточно точно было определено время установки статуй. Оно совпало со временем погружения в океан древнего материка Лемурии, от которого над водой остались возвышенности известные как острова Полинезии и Микронезии.