История криптографии в России: от шифра Цезаря до «Чегета»

Профессиональный праздник отмечают те, о ком никто никогда не слышал – Служба по охране государственной тайны. В самой секретной лаборатории России побывал политический обозреватель «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Это тот самый черный чемоданчик, а точнее, абонентская система «Чегет». Такой был, кстати, у Бориса Николаевича Ельцина. Что внутри, до сих пор не показывают, но известно, что там есть телефонная трубка и девять кнопок. А самая главная не красного, а белого цвета.

Терминал связи «Чегет» – часть автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек», самого секретного российского устройства. Еще его называют ядерным чемоданчиком. Он всегда рядом с президентом. Традиционно дипломат носит офицер в форме военно-морского флота.

Елена Телен заместитель директора «Ельцин-Центра» «Чемоданчик был приведен в боевое положение в 1995 году, когда норвежцы запустили метеорологическую ракету, но не предупредили об этом российских военных. И они подумали, что это американская баллистическая ракета».

Всего таких чемоданчиков три. У президента, министра обороны и начальника Генерального штаба. Запустить ракеты можно только после подтверждения от всех трех устройств. А шифр нужен для того, чтобы никто, кроме хозяина чемоданчика, не смог отдать или перехватить команду.

Егор Ефремов научный сотрудник Музея криптографии «Там используется засекреченный алгоритм шифрования, который засекречивает как речь, так и команды. Фактически там находится небольшая ЭВМ, которая все это зашифровывала и отправляла по каналам спутниковой связи».

Способ сохранить свои тайны человечество начало искать сразу после того, как научилось говорить. Один из первых шифров атбаш придумали еще в 600-х годах до нашей эры. Алфавит отзеркаливали, в результате первой букве соответствовала последняя, второй — предпоследняя.

Диск Цезаря – самый известный шифр античности. Его изобретение приписывают известному полководцу. Он вел переписку, используя алфавит, где каждая буква была смещена на три позиции вправо.

Это шифровальные машины XX столетия. Внешне похожи на печатные. Десятилетия стояли на страже государственных тайн. Это самый известный аппарат – «Энигма». Во время набора сообщения электрический сигнал проходит через клавиатуру, коммутационную панель и роторы. В этот момент и происходила замена символа. На индикаторной панели зажигалась лампочка с обозначением уже другой буквы.

Код «Энигмы» подобрал 27-летний польский математик Мариан Реевский. Немцы обнаружили и устранили слабость двойного шифрования. Тогда к работам подключился уже английский математик Алан Тьюринг. Он усовершенствовал изобретение своего польского коллеги. Оно получило название «Бомба Тьюринга».

Российская криптографическая службы считалась сильнейшей в мире. Но после Октябрьской революции многие математики, а именно они играли главную роль в шифровании, эмигрировали. СССР практически начинал все с начала. Накануне Великой Отечественной войны дешифровальный отдел Разведовательного управления вскрыл конфиденциальную переписку зарубежных дипломатов.

А это цитата из дешифрованной телеграммы посла США в Бухаресте от 6 февраля 1941 года:

«Россия с каждым днем становится все сильнее как в военном, так и в экономическом отношении, и через два года станет хорошо организованной страной, в то время как Германия в значительной степени ослабнет. Поэтому было бы неплохо с экономической точки зрения для Германии в кратчайший срок завоевать, по крайней мере, Украину, а также русские нефтяные промыслы».

Во время Второй мировой войны СССР использовал порядка 246 шифровальных машин. Две из них – М-100 «Спектр» и М-101 «Изумруд» – немцам захватить так и не удалось. Были случаи, когда шифровальщики подрывали себя и аппаратуру.

Анатолий Клепов криптограф «Мы в начало войны вошли, у нас автоматизированных систем шифрования было на порядок меньше, чем у немцев. А что такое автоматизированная система шифрования? Это скорость управления войсками».

После войны Иосиф Сталин поставил криптографию выше атомного и ракетного проектов. Центром разработок стал один из корпусов Богоявленского монастыря в московском районе Марфино, успевший побывать приютом для сирот, госпиталем. В 1947 он стал шарашкой.

Лидия Лобанова директор музея криптографии «Здесь начинают разрабатывать технологию шифрования речи, впервые в Советском Союзе. Шарашка – это в любом случае спецтюрьма, здесь работали и вольнонаемные, и заключенные. Здесь никогда не было камер, но понятно, что люди здесь находились не по собственной воле».

Здесь трудились осужденные по разным статьям инженеры и математики, в том числе и Александр Солженицын. Эти события потом он описал в романе «В круге первом». В ряде экспериментов ученые использовали трофейное оборудование и чертежи. Но готовые решения создавали именно в Марфино.

Анатолий Клепов криптограф «Немцы продвинулись в технологиях, вы сами знаете. Так и здесь, мы брали научно-технические достижения и делали их более совершенными».

Лаборатория номер 8», так официально называлась шарашка, проработала до 1954 года. После большую часть осужденных реабилитировали. В монастырское здание заехали гражданские специалисты. Задачи остались прежние – разработка секретной шифровальной аппаратуры.

«Здесь было закрытое НИИ, НИИ автоматики, которое и продолжило историю шифрования речи и звука. Оно принадлежало автоматике вплоть до 2019 года», – рассказала Лидия Лобанова.

В Марфино сделали первый телефонный шифровальный аппарат. Речь преобразовывалась с помощью вокодера – кодировщика голоса. Это стало прообразом правительственных «вертушек». Позже создавали и самые протяженные линии защищенной цифровой телефонной связи: Москва – Берлин и Москва – Пекин. Потом кабель протянули за океан.

Это терминал горячей линии СССР – США. Прямая связь между Москвой и Вашингтоном. Во многом благодаря этому аппарату и не понадобился тот самый ядерный чемоданчик.

Секреты передачи данных советских разведчиков тоже разрабатывали криптографы. Рихард Зорге, он же Рамзай, использовал «Немецкий статистический ежегодник за 1935 год». По одной части книги шифровал свои сообщения, другая использовалась для их прочтения дешифровщиком уже на территории Советского Союза.

Ставший прототипом героя известного советского фильма «Мертвый сезон» Рудольф Абель пользовался усовершенствованным шифром Цезаря. Только его буквы сдвигались в сторону на произвольное количество знаков. Их знал только сам разведчик и Центр. Например, чтобы расшифровать самое распространенное слово в криптографии – Элис, нужно было перебрать 12 миллионов знаков.

В 1943 году пионеры в «Артеке» подарили американскому послу герб США, сделанный из дерева. Внутри был спрятан миниатюрный передатчик. Его изобрел советский ученый Лев Термен. Он работал без элементов питания на принципах распространения звука высокой частоты. Подарок Аверелл Гарриман повесил у себя в кабинете. И в течение семи лет сотрудники госбезопасности получали из диппредставительства секретную информацию.

Еще одну уникальную операцию КГБ провел в 1970-х годах прошлого века. Тогда удалось взломать пишущие машинки. И тоже в американском посольстве. Цифровое устройство было установлено внутри печатной машинки. Как только она включалась, «жучок» активировался и передавал данные в ближайшую точку прослушки. И хотя сообщения приходили неполными, иногда были перепутаны буквы, советским криптографам удавалось восстанавливать исходный текст.

До 2005 года даже внешний вид этой шифровальной машины был секретным. Не говоря уже об устройстве. «Фиалку» изобрели в 1950-х годах прошлого века. Советские конструкторы учли ошибки своих немецких коллег. Ее так никто и не взломал.

«Помимо того, что у нее было 10 дисков, а не три, у нее была еще схема, которая закрывала главную уязвимость «Энигмы» – невозможность заменить букву саму на себя. Это были три транзистра, но при этом она решала ту проблему, которая стоила немцам войны на Западном фронте», – рассказал научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов.

В 1990-е из России тоже уезжали специалисты. Но эту проблему удалось решить. Что сегодня стоит на вооружении специальных служб, мы не узнаем. Это тайна за семью печатями. Но криптография окружает нас и в повседневной жизни. Начиная от банковских карт, заканчивая, к примеру, мессенджером MAX, который использует свой протокол шифрования сообщений.