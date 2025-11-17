Порномодель купила ферму и стала разводить коз и кур

Порномодель из США потратила заработанные на видео для взрослых деньги на покупку фермы. Об этом пишет Daily Star.

28-летняя Индика Флауэр занялась съемками взрослого контента в 2019 году. Однако она решила не тратить заработок на покупку дорогой одежды и других роскошных вещей, а вместо этого в 2024-м купила ферму и стала разводить коз, кур и других животных.

Флауэр родилась в Луизиане и утверждает, что сельская жизнь у нее в крови.

«Я всегда мечтала жить на земле. Просыпаться вместе с солнцем, проводить время среди животных и выращивать собственную еду. Я потратила деньги с OnlyFans на это и ни о чем не жалею», — заявила модель.

Она оборудовала ферму солнечными батареями, системами сбора дождевой воды и стремится к полной независимости. Кроме того, на своей территории она открыла небольшой магазин, где продает продукты. При этом Флауэр продолжает снимать контент для взрослых, но доходы тратит только на обустройство фермы и помощь животным. В 2026 году она собирается полностью перевести хозяйство на солнечную энергию.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans Софи Рейн переехала из роскошного пентхауса на ферму. Она считается одной из богатейших порномоделей в мире.