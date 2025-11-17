Рубцовск: почему родной город принес смерть Раисе Горбачевой

Смерть Раисы Горбачевой в 1999 году стала не только личной трагедией для первого президента СССР, но и породила множество вопросов. Что стало причиной лейкемии у относительно молодой 68-летней женщины? Историки и медики до сих пор спорят о возможных причинах.

Диагноз

В 1999 году Раиса Максимовна начала испытывать сильные боли в спине. В мюнстерской клинике профессор Томас Бюхнер поставил страшный диагноз — лейкемия. Михаил Горбачев впоследствии вспоминал тяжелый разговор в Германии:

«Она спросила: "Какой диагноз?" Я сказал: "Лейкоз". Она: "Рак крови?" Я: "Да". Она: "Значит, конец?" Я: "Нет". И мы замолчали. Целый час мы молчали».

Несмотря на пересадку костного мозга от сестры и все усилия врачей, спасти Раису Максимовну не удалось.

Чернобыльская версия

Одной из основных версий считается связь болезни с чернобыльской катастрофой 1986 года. Как пишет биограф Уильям Таубман, известие о аварии стало для Раисы Максимовны тяжелейшим ударом.

Но была и непосредственная опасность: Горбачевы лично посетили ЧАЭС в 1989 году. Василий Возняк, участвовавший в ликвидации, вспоминал:

«Горбачев, сменив обувь, надев поверх пальто белый халат, осмотрел станцию».

Раиса Максимовна сопровождала мужа, хотя защитные меры в то время были явно недостаточными.

Семипалатинский след

Между тем, есть предположение, что воздействию радиации Раиса Горбачева подверглась гораздо раньше. Дело в том, что Раиса Максимовна родилась в Рубцовске, что в Алтайском крае. Расстояние между Рубцовском и Семипалатинском составляет около 150 километров. А ведь именно в Семипалатинске еще в 1947 году решено было устроить полигон для испытаний ядерного оружия. Спустя 2 года на этом полигоне была взорвана самая первая в СССР атомная бомба. Евгения Водолазская, автор книги «Раиса Горбачева», утверждает, что радиоактивное облако тогда накрыло и Рубцовск. Причем площадь поражения радиацией, по словам Водолазской, была не меньше, чем во время Чернобыльской катастрофы.

Успешному взрыву предшествовала и череда не слишком удачных. Поэтому многие уверены в том, что Раиса Максимовна облучилась не в 1949 году, а будучи еще совсем ребенком. К тому же, в год испытаний атомной бомбы Горбачевой уже исполнилось 17 лет, и она оканчивала школу, но только в не в родном Рубцовске, а в Стерлитамаке. Друг от друга эти города расположены на расстоянии более чем в 2 тысячи километров. Вообще, как писала сама Раиса Максимовна, ее родители часто переезжали с места на место. Да и Томас Бюхнер склонялся к тому, что болезнь Горбачевой не была связана с тем, что происходило на Семипалатинском полигоне. А, согласно официальным данным, количество онкологических заболеваний в районе, где родилась жена президента, не превышает среднероссийский уровень.