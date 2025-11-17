Какой была первая звуковая телепередача в СССР

Телевидение, пожалуй, стало самым наглядным достижением технического прогресса человечества, которым пользуется каждый. Меняются носители, усложняется техника, но смартфоны, компьютеры, привычные телевизоры – это лишь устройства для его воспроизведения. Сам принцип телевизионного вещания остался таким же с момента первой в России звуковой телепередачи, которая вышла в эфир 15 ноября 1934 года.

© ГлагоL

С тех пор телевещание в стране стало регулярным, проделав путь от дальновидения и радиозрителей до современного вещания в интернете. Наверное, многие сейчас будут удивлены таким фактом, поскольку считается, что телевидение в Советском Союзе появилось лишь в 1950-е годы. Но это был уже второй этап его развития, когда оно становится по-настоящему массовым.

А вначале было доступно лишь немногим, хотя отечественная промышленность даже начала выпускать телевизоры. Первые были совсем маленькими, размером меньше современного экрана смартфона. Но уже перед войной появляются более солидные, которые, даже, устанавливали в домах культуры и устраивали сеансы просмотра телепередач.

Россия была пионером в телевидении. Именно русские ученые создали все принципы телевизионного вещания, которые позволили ему стать массовым. Другое дело, что многие из них после революции 1917 года оказались за границей, прежде всего в Америке. Поэтому многие полагают, что как раз западные страны и добились успеха. Но его им принесли русские люди.

© Владимир Зворыкин и некоторые из исторических передающих телевизионных трубок, которые он разработал

Прежде всего это Владимир Зворыкин, который первую телетрансляцию провел еще в 1909 году в Санкт-Петербурге. Затем, уже в эмиграции продолжил исследования и создал катодную трубку. Тот самый кинескоп, который и позволил массово начать выпуск телевизоров.

Другим, не менее важным изобретением стала видеозапись. Ее впервые осуществил на созданном им видеомагнитофоне наш соотечественник Александр Понятовский. Он создаст в Америке фирму Ampex и она вплоть до конца XX столетия будет ведущей в производстве телевизионной техники.

Но не все эмигрировали. В России продолжились работы по поиску новых решений в телевидении. Занималась этим лаборатория телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве.

В 1930 году она создала механическую систему для трансляции картинок по радиоволнам. Это было по принципу «диска Нипкова», немецкого инженера Пауля Нипкова. Изображение передавалось от вращающегося диска с отверстиями по спирали. От того первое телевидение будут называть «дисковым». Это еще не электронное телевидение.

Через год, 1 мая 1931 года, была проведена первая передача. В эфир пустили картинки с предприятий и фотографии артистов без звука. О том, что такая трансляция состоится накануне оповестила главная газета страны «Правда», причем объявление напечатала на первой странице.

Зрителями стали москвичи из «Общества друзей радио», которые собрали телеприемники по схемам из журналов. Обращение к ним в то время нам сейчас кажется забавным – радиозрители. Сам процесс долго называли «дальновидением», после первого вещания появляется термин «телевидение». Вот это и была первая телетрансляция в России.

Но ее еще нельзя назвать полноценной. Сотрудники лаборатории перенесли свою установку на улицу Никольская, которая в то время называлась 25-го октября, и начали регулярное немое вещание. Называлось всё это «Телевидение имени Горького».

И оно уже начало приобретать знакомые нам черты. Там показывали фильмы, которые снимали специально для трансляции – практически репортажи. Даже бегущая строка появилась. Это была бумажная лента с текстом, которую крутили два сотрудника перед камерой. Вещание длилось по 30 минут в день, потом, правда, стало пореже.

Раз есть вещание, то должны быть и приборы для принятия телевизионного сигнала. Если в начале их делали лишь радиолюбители, то вскоре подключилась и промышленность. Инженер Антон Брейбрат создал свой телевизионный приемник Б-2, который с 1932 года начал выпускать Ленинградский завод им. Козицкого.

До войны сделали 3 тысячи штук. Еще примерно 2 тысячи выпустили по американской лицензии – ТК-1. С американцами мы тогда активно сотрудничали, благодаря заказам из России они из Великой депрессии вылезли. Телевизорики, а иначе их не назовешь, были маленькие – экран 3х4 см.

Звук, в принципе, тоже был, но передавался по отдельной радиочастоте. То есть видео надо было смотреть на одном устройстве, а звук ловить по радиоприемнику. Собственно, потому ленту с текстом и запустили. Понятное дело, что это страшно неудобно и нельзя назвать полноценным вещанием. Поэтому сотрудники лаборатории работали над их совмещением.

© Народный артист СССР, актёр Московского художественного театра Иван Михайлович Москвин читает рассказ Чехова «Злоумышленник»

И вот им это, наконец, удалось. 15 ноября 1934 года ровно в полночь в эфир вышла первая телевизионная передача со звуком. Актер МХАТа Иван Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник». Потом спела певица и станцевала балетная пара – их имена затерялись. Вся трансляция длилась 25 минут.

Вот с этого момента и можно считать началом регулярного полноценного телевизионного звукового вещания. В эфир выходили ежедневно, по ночам, когда завершало свою работу радио. Появились первые дикторы – Александр Степанов и Клавдия Чаусская.

С 1938 года переходят уже на электронное телевидение, в стране появляются два первых телецентра – в Москве на Шаболовке и в Ленинграде на улице Академика Павлова. Развитие телевидения прервала Великая Отечественная война. Но сразу после нее все работы возобновились. И уже 22 марта 1951 года была создана Центральная студия телевидения.

С этого момента начался второй этап развития телевидения в России, оно пришло в каждый дом и приобрело тот самый вид, который мы сейчас знаем. А на стене здания на Никольской, где 90 лет назад прошла первая звуковая телетрансляция, висит памятная табличка, которая напоминает с чего все началось.