Вторая мировая война в Африке: как это помогло СССР

Африканская кампания Второй мировой войны часто остается в тени грандиозных сражений на Восточном фронте. Однако именно здесь решалась судьба ближневосточной нефти и закладывались основы будущей высадки в Нормандии.

Нефтяная война в пустыне

К 1940 году Африка превратилась в стратегический плацдарм. Главным призом была нефть — без нее любая армия становилась беспомощной. Немцы рвались к Суэцкому каналу и ближневосточным месторождениям, англичане защищали свои коммуникации.

Пока Роммель сражался в песках, Черчилль и Рузвельт на Касабланкской конференции в разгар Сталинградской битвы обсуждали не открытие Второго фронта, а планы по захвату Туниса и высадке в Сицилии. Приглашенный Сталин не смог присутствовать — он руководил обороной города, названного его именем. По итогам конференции «Таймс» написал: «Тень пустующего кресла падала на все эти переговоры».

«Лис пустыни» против империй

Генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, получивший от Черчилля лестное прозвище «хитрый лис войны», демонстрировал чудеса тактического гения.

Но ближе к 1942 году у Африканского корпуса Гитлера начались перебои со снабжением, поскольку все усилия германской военной машины были переброшены на Восток. Несмотря на это, Роммель продолжил воевать, используя трофейные орудия и снаряды, находясь в ситуации подавляющего численного превосходства Союзников, проигрывая в качестве и новизне боевой техники и испытывая крайне острый дефицит горючего.

Хитрость, а порой и откровенная наглость генерал-фельдмаршала, вынуждала войска союзников действовать нерешительно и позволяла Роммелю продержаться, периодически тесня противника, вплоть до ноября 1942 года.

Одним из наиболее знаменитых трюков «лиса пустыни», превосходно умевшего строить хорошую мину при плохой игре, заключался в том, чтобы прикрепить ко всем вспомогательным машинам и к некоторым лёгким танкам с помощью длинных тросов связки деревьев и кустарника, поднимавшие тучи пыли.

Английские части, видя это и пребывая в полной уверенности в атаке многочисленного германского соединения, не только были вынуждены отступать, но и перегруппировывать силы для обороны. Настоящие же тяжелые танковые соединения в это время наносили удар совершенно с другого направления, что создавало панику, дезорганизацию в рядах англичан, и, как следствие, разгром.

В начале ноября 1942 года Роммель отдает приказ об отступлении, который прерывается истерической депешей Гитлера «стоять твердо, не сдавать ни пяди земли и задействовать в сражении всех и все, до последнего солдата и последней винтовки» – в условиях четырехкратного перевеса союзников в живой силе и пятикратного – в количестве танков и орудий.

Потеряв около половины танков, Роммель все же увел остатки корпуса в Тунис. Последнее наступление в Северной Африке он начал 19 февраля 1943 года, но спустя три дня оно было остановлено Союзниками. В марте фельдмаршал уехал в Берлин с целью обосновать верховному командованию бессмысленность дальнейшего пребывания вооруженных сил рейха на африканском континенте. Ему было приказано остаться в Германии «на лечении», которое продолжалось вплоть до июля.

Роммель остался одним из немногих участников войны, который не был вовлечен ни в одно военное преступление.

Значение кампании

Африканскую кампанию Второй мировой войны нельзя недооценивать, но нужно признать, что нерешительность союзников в вопросе открытия Второго фронта ясно показывала, что Африка представляла интерес для Британии и США не только как плацдарм для операции и «нефтяная бочка».

На той же Касабланкской конференции генерал Джордж Маршалл не исключал скорой капитуляции Германии. План же по высадке войск союзников в Номандии был снабжен таким количеством оговорок, что было очевидно, что стремление завершить войну силами СССР было у англичан весьма сильно. По документам конйеренции и по плану «Оверлорд» высадка могла произойти только тогда если ветер не будет слишком сильным, если Луна будет в нужной фазе, если погода будет хорошая, если у немцев к тому времени окажется в Северо-Западной Европе не более 12 подвижных дивизий резерва, а также при при условии, что немцы не смогут перебросить с русского фронта более 15 первоклассных дивизий.