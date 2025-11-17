Кого и за что лишали звания Героя Советского Союза

Звание Героя Советского Союза было высшей степенью отличия, вручавшейся за исключительные заслуги и подвиги. За всю историю существования награды её удостоились 12 776 человек. Однако история «Золотой Звезды» знает не только взлёты, но и падения: 72 человека были лишены этого звания, а судьбы некоторых из них стали настоящей драмой, в которой переплелись героизм, слава и человеческие слабости.

Лётчики-«соколы», перешедшие к врагу

Бронислав Антилевский и Семен Бычков — эти имена в годы войны были синонимом отваги и мастерства. Стрелок-радист Антилевский совершил 56 успешных вылетов, а лётчик-ас Бычков, имевший на счету 15 сбитых самолётов противника, был удостоен орденов Ленина, Красного Знамени и Золотой Звезды.

В 1943 году оба пилота были сбиты и оказались в немецком плену. Дальнейшие события до сих пор вызывают споры историков: был ли их переход на сторону врага вынужденным? На суде Бычков утверждал, что его жестоко избили и подвергли психологическому давлению, убеждая, что возвращение в СССР грозит ему расстрелом. Сломавшись, он согласился вступить в ряды РОА (Русской освободительной армии).

Однако суд не принял эти доводы во внимание. Доказательства были не в пользу лётчиков: они получали немецкие звания, их голоса звучали в пропагандистских радиопередачах, призывающих красноармейцев сдаваться. В отличие от других обвиняемых, чьи боевые заслуги иногда смягчали приговор, статус Героев Советского Союза для перебежчиков стал отягчающим обстоятельством. Оба были лишены всех званий и расстреляны.

Герой-панфиловец

Иван Добробабин был одним из 28 героев-панфиловцев, остановивших немецкие танки на подступах к Москве. Считавшийся погибшим, он был посмертно удостоен звания Героя в июле 1942 года. Однако Добробабин выжил, попал в плен и, оказавшись на оккупированной территории, поступил на службу в немецкую полицию.

В 1943 году ему удалось бежать, и он был снова зачислен в Красную Армию. Но в 1947 году его опознали и арестовали. Суд лишил его всех наград и приговорил к 15 годам лагерей за сотрудничество с оккупантами.

Казалось, точка в этой истории была поставлена. Однако в 1955 году всплыли новые обстоятельства: выяснилось, что Добробабин стал полицаем по заданию партизанского командира. Его амнистировали, а в 1993 году Верховный суд Украины полностью его реабилитировал. Но, несмотря на восстановление доброго имени, звание Героя Советского Союза ему так и не вернули.

Плата за любовь

Жизнь Георгия Антонова – это история большого успеха и стремительного падения. Начало Великой Отечественной войны офицер встретил в составе 660-го артиллерийского полка 220-й стрелковой дивизии. Опытный командир к тому времени уже проявил себя в освободительных боях на Западной Украине и Карельском перешейке.

При столкновении под Оршей Антонов заменил убитого начальника артиллерии, взяв командование полком на себя, и обеспечил выполнение поставленных боевых задач, за что был удостоен наивысшей для звания капитана награды – ордена Красного Знамени.

Затем были сражения на берегах реки Березина, где под командованием Антонова артиллерия стрелкового полка прикрывала наступавшую пехоту. За героизм и мужество, проявленные в боях, командир был представлен на Золотую Звезду.

К окончанию войны Герой Советского Союза Георгий Антонов уже служил в должности командира артиллерийского дивизиона на полигоне Алленштайг в Австрии. После капитуляции Германии этот крупный объект перешел в ведение советских оккупационных войск.

Военное командование всячески пресекало контакты военнослужащих с местным населением, особенно с женщинами. Нарушение приказа грозило немедленным выдворением в СССР под конвоем. На родине независимо от званий и должности офицера выгоняли из партии и увольняли из армии.

Георгий Антонов, несмотря на военную выправку, оказалось человеком весьма приземленным. Вне службы он мог «принять на грудь», расслабиться и отправиться на поиски приключений, за что не раз подвергался дисциплинарным взысканиям. Однако звание Героя СССР удерживало начальство от применения серьезных мер.

Последней каплей стала интимная связь майора, которого в Москве ждала жена, с австрийкой Франциской Нестерваль. По причине «морального разложения личности» было принято решение выслать Антонова в Закавказский военный округ. К делу «прикрепили» и факт дружбы с бывшим врачом полка Лазаревым, уличенным в измене родине в 1947 году, публичные хвалебные отзывы майора об американской военной технике и привязанность к спиртному.

Узнав о грядущем отъезде, военнослужащий начал планировать побег. Как следовало из материалов уголовного дела,

«26 мая 1949 года Антонов, уложив свои личные вещи в три чемодана, на грузовой машине отвез их в г. Алленштайг и сдал в камеру хранения, продал за 5000 шиллингов свою личную машину таксисту, австрийскому гражданину, и с ним же договорился о том, что тот отвезет его за 450 шиллингов в Вену вместе с сожительницей».

Влюбленным даже удалось перебраться в ту часть Вены, которая находилась под контролем американцев. Антонов приказом начальника артиллерии Советской армии был признан «изменником Родины и дезертиром» и исключен из состава Вооруженных сил. Ввиду недосягаемости обвиняемого он был заочно осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей с полной конфискацией личного имущества. Звания и многочисленные медали, которые он заслуженно получил за проявленный героизм в период Великой Отечественной войны, у него отобрали. Антонов также был лишен всех военных регалий.

Фальшивый герой

22 мая 1940 года газета «Комсомольская правда» опубликовала очерк о «подвигах» Героя Советского союза Валентина Пургина. Список их так велик, что хватил бы на несколько жизней. Это и выполнение специального задания на Дальнем Востоке в 1939 году, и ранение, полученное в боях с японскими милитаристами, и героические сражения с белофиннами в 1940-м. По итогам войны с Финляндией кавалер ордена Красного Знамени и двух орденов Ленина Валентин Пургин и получил звание Героя СССР.

Однако по фотографии, опубликованной в газете, сотрудники компетентных органов узнали во Валентине Голубенко преступника, находящегося в розыске после побега из мест лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что мошенник, за плечами которого уже было несколько тюремных сроков, при помощи матери, работавшей уборщицей в здании президиума Верховного Совета СССР, крал ордена и наградные книжки, ставил печати на собственноручно написанных рекомендательных письмах и приказах.

Голубенко-Пургин, умело входивший в доверие к людям и пользовавшийся личными связями, объездил всю страну по поддельным документам в качестве журналиста «Правды» и «Комсомолки». А во время Финской кампании он отсиживался у приятеля в Москве, тратя командировочные в свое удовольствие. И даже его нахождение в иркутском госпитале с тяжелым ранением было умело сфабриковано.

Врожденное обаяние и слава «живого Остапа Бендера» не помогли преступнику. В августе 1940 года Военная коллегия Верховного суда СССР лишила его звания Героя Советского Союза и всех незаконно полученных им наград. В ноябре 1940 года по решению Военной коллегии Верховного суда СССР в возрасте 26 лет Валентин Пургин был расстрелян.