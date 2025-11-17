История Рики Миги, который 2,5 месяца выживал, питаясь пиявками

Он похудел вдвое и напоминал живой скелет.

Рики Миги, житель австралийского города Квинсленда, вполне мог попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Его достижение явно заслуживало особого внимания и свидетельствовало о неограниченных возможностях человеческого организма.

Кто такой Рики Миги?

По словам Рики, он вырос в добропорядочной и обеспеченной семье. И, увы, все его беды начались в Мельбурне, куда вместе с ним переехали родители. В этом городе случилась трагедия: неожиданно покончил с собой отец. Вскоре семью стали преследовать материальные трудности. Рики Миги по воле судьбы испробовал многие профессии. Ловец креветок, продавец ковров, швейцар в ночном клубе, электрик и судебный пристав – это далеко не полный перечень его рабочих мест.

Рики обладал сложным и непредсказуемым характером. И однажды даже угодил в тюрьму за участие в драке. С этой поры парень находился под пристальным наблюдением местной полиции.

Роковая поездка

В январе 2006 года 35-летний Миги отправился в Порт-Хедленд, в Западную Австралию. Здесь в государственном департаменте ему предложили очередную работу. Такие долгие поездки были Рики не в диковинку. В своё время он исколесил всю страну. Однако австралиец имел одну особенную и характерную для него привычку: в любой ситуации найти на собственную голову какое-нибудь приключение.

Похоже, Рики намеренно умолчал об истинных обстоятельствах, при которых он потерял сознание и очнулся в яме, прикрытой чёрным пластиком. Хотя позже в своей автобиографии он признался, что виновниками произошедшего с ним якобы были грабители. Они, мол, угрожая ему пистолетом, привезли в пустыню, чем-то опоили – и сняли с ног ботинки и оставили немного воды. Кстати, позже полиция так и не нашла автомобиль Рики Миги. Но точные причины того, как Рики оказался брошенным в пустыне, так и остаются загадкой.

Выживание в пустыне

Босоногий, едва пришедший в себя австралиец проснулся от ночного холода. Удивительно, но зима в Австралии считается самым жарким месяцем. Пустыня Танами никогда не отличалась своим гостеприимством. Палящее днём солнце, от которого нет спасения, и холодные вечера, когда от налетающего ветра пробирает дрожь, – тяжелейшие для человека испытания.

В жаркий и сухой сезон пустыня произвела на Рики тягостное впечатление. Безжизненная местность с низкорослыми деревьями и кустами, где было невозможно найти надёжное убежище. И на каждом шагу одинокого путника подстерегала опасность.

Пустыня Танами – это настоящая вольница для гремучих змей, скорпионов и прочих ядовитых насекомых. И было просто чудом, что бредущий по ней Миги, прикрывший голову от зноя футболкой, не наткнулся на них. Но настоящую угрозу для австралийца представляли собаки динго – хозяева пустыни. Эти умные хищники никогда не упускали своей добычи.

Неделя без воды

Первые 10 дней Рики, по его словам, шёл, словно в тумане. Путешественнику поневоле временами казалось, что он ходит по кругу. Рики постоянно мучила жажда – и поначалу он утолял её собственной мочой. Потом Миги научился собирать по каплям воду из растений. Гораздо хуже обстояло дело с ночёвками. Миги собирал сухие ветки, чтобы построить ветхий шалаш, от которого, в общем-то, не было толку. Но однажды он наспех соорудил хижину из камней, так как его осадили собаки динго. Парню срочно нужно было убежище, в котором он прятался всю ночь.

А вскоре ему сильно повезло. Миги удалось добраться до реки. «Я ел пиявок сырыми, прямо из болота, кузнечиков я просто ел… Но единственное, что мне действительно приходилось готовить, – это лягушек, которых я нанизывал на проволоку и прикреплял проволоку к своей спине, а потом сушил их на солнце, пока они не становились хрустящими, и только потом ел», – вспоминал позже австралиец.

Возле водоёма Мики обнаружил ветхую ветряную мельницу. Там же он нашёл кормушку, которую перевернул, и выкопал под ней яму. Теперь у него было настоящее убежище, где он мог спокойно отдохнуть. Его силы таяли с каждым днём, и он уже потерял счёт времени. Теперь ему стало трудно добывать даже самую простую пищу.

Из последних сил

Но вскоре пришла настоящая беда. У Рики резко поднялась температура из-за абсцесса зуба. Ему грозило заражение крови. Поэтому ослабленному австралийцу усилием воли удалось вытащить больной зуб с помощью ключей от автомобиля. По сути, Рики избежал верной смерти.

Наверное, судьба устала смотреть на страдания и мучения заблудившегося в пустыне путника. Подчиняясь какому-то неведомому чувству, Рики совершенно случайно вышел на дорогу. Здесь его заметил проезжающий на автомобиле фермер Марк Клиффорд.

Миги выглядел как ходячий скелет. Он похудел настолько, что выпирали ребра. До своего вынужденного путешествия по пустыне Танами австралиец весил почти 100 кг. Обрушившиеся на его несчастную голову испытания буквально высушили Рики. Теперь он весил 48 кг.

Спасение

5 апреля 2006 года Рики Миги был доставлен в Королевскую больницу Дарвина. На больничной койке он провёл шесть дней. В родной Квинсленд Рики вернулся совершенно здоровым, и местные жители чествовали его как героя. Невероятные приключения в пустыне Танами дали ему творческую пищу для написания книги. Через некоторое время она вышла в свет. Случай с Рики Миги вызвал ожесточённые споры среди специалистов.

Одни утверждали, что он «интуитивно удовлетворял основные потребности в воде, еде и жилье». И перенёс испытания без особого ущерба для собственного здоровья «благодаря мышлению, которое помогло ему выжить». Другие эксперты полагали, что достижение Рики, который провёл в пустыне 71 день, полагаясь только на собственные силы, не считается удивительным. Мол, в буше можно прожить до трёх лет. И «есть места, где выжить сложно, а есть такие, где можно».

Рики Миги недолго почивал на лаврах славы. Вскоре он эмигрировал в Дубай, где какое-то время работал строителем. О дальнейшей его судьбе ничего не известно.

А кто ещё?

Истрия Рики Миги имеет аналоги. В 1994 году итальянский ультрамарафонец Мауро Проспери оказался пленником песчаной ловушки на 10 дней. Спортсмен начинал карьеру как пятиборец. В этом виде спорта он достиг наивысших результатов – одержал победу на чемпионате страны и попал в запас сборной страны. В 1984 году сборная приняла участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Мауро, будучи в запасе, наравне со всей командой получил золотую медаль. Но этот факт лишь расстроил итальянца. Титул олимпийского чемпиона он считал незаслуженным, ведь ему так и не удалось показать свои возможности на соревнованиях. Он лишь следил за успехами коллег со скамейки запасных.

Разочаровавшись в пятиборье и командной борьбе, Мауро переключился на бег. И здесь он одерживал победы! Мечтой Проспери стало участие в изнуряющем марафоне Marathon des Sables в пустыне Сахара. Маршрут начинался с Марокко – всего 233 км и шесть дней бегового испытания.

Мауро начал готовиться к марафону за несколько месяцев. Сократил количество воды, чтобы натренировать организм к меньшему потреблению жидкости, бегал с тяжёлым рюкзаком за спиной (каждый участник должен был иметь необходимый набор вещей весом в почти 15 кг). Супруга спортсмена, будто предчувствуя неладное, отговаривала мужа от опасной затеи. Однако Мауро был непреклонен.

Первые четыре дня экстремального ультрамарафона шли в привычном темпе. Проспери держался в тройке лидеров. А потом началась страшная песчаная буря. Итальянец отбился от общей команды и вслепую начал движение в совершенно другую сторону. Проспери совершил большую ошибку и не стал придерживаться запрета организаторов – в случае бури остановиться на месте и не двигаться.

По словам итальянца, он сделал это не намеренно – попробуйте устроять под бешеным шквалом песка, который обжигает лицо и сносит с ног. Спортсмен просто искал убежище.

Буря закончилась через восемь часов, а ещё через четыре Мауро понял, что заблудился. «Я взобрался на вершину дюны, с которой ничего не было видно, кроме песка. Тогда я понял, что дело плохо», – вспоминал Проспери, у которого с собой были нож, ракетница, чуть воды и еды, а также спальный мешок.

Дважды над головой марафонца пролетали вертолёты, Мауро сигналил им с помощью ракетницы, но его не заметили. Проспери продолжал двигаться вперед. Однажды он забрел на каменное строение – гробницу, в сводах которой прятались летучие мыши. В сыром виде они стали спасительной пищей для несчастного. Мауро ел и змей, и ящериц, и насекомых.

На восьмой день скитаний спортсмен набрёл на оазис с водой, а на 10-й – увидел девочку, пасущую коз. Напуганный ребёнок рассказала о нём взрослым в деревне. Мауро приютили и сразу же сообщили об этом военной базе. Из больницы Проспери позвонил жене.

Как оказалось, итальянец отклонился от маршрута почти на 300 км! За 10 дней он потерял 16 кг, у него обнаружили нарушение работы печени и ухудшение зрения. однако Мауро смог восстановиться, и более того – впоследствии он принял участие в восьми песчаных забегах, в том числе и Marathon des Sables – 2012.