«Щас» и «краш»: кто виноват в том, что беднеет русский язык

Бедность речи - основная проблема современного русского языка. Так считает почти половина опрошенных учителей-русистов - участников олимпиады для педагогов "Хранители русского языка".

17% учителей отметили языковое упрощение: когда люди пишут, к примеру, "щас" вместо "сейчас", говорят "договорА" вместо "договОры" и т. п. Еще 13% беспокоятся из-за того, что некоторые не считают зазорным использовать в речи нецензурную лексику.

Десятая часть опрошенных учителей русского языка болезненно реагирует на регулярное использование заимствований - "абьюз", "кейс", "хейтер". Примерно столько же отметили проникновение жаргона в медиа и разговорную речь. А вот так называемый канцелярит, который Корней Чуковский называл главной болезнью русского языка, волнует всего лишь 1% учителей.

Тревожный факт: большинство учителей - 41% - заметили обеднение лексикона не только у взрослых, но и у детей. Говорят и о конфликте между разговорной речью, которую ребенок слышит дома или на улице, и официальными нормами, преподаваемыми в школе. Некоторые дети не видят смысла в изучении тонкостей родного языка, если их и так понимают, - об этом говорит треть педагогов. Ну и, конечно, не могли педагоги не заметить и то, что современным ученикам сложно запомнить всё многообразие правил и исключений в русском языке.

Кто же во всем этом виноват? Интернет? И нужно ли искать виноватых?

40% учителей считают, что именно общение в соцсетях и потребление онлайн-контента вредит культуре речи детей. Но будем честны: и взрослые замечают влияние интернет-культуры и на себе. Так, педагоги рассказали, что узнают из интернета и от учеников много новых сленговых слов: "агриться", "база", "донатить", "лакшери", "лайфхак", "скуф", "душнила", "изи", "краш", "кринж" и т. п.

Но у интернета есть ресурс, который может сделать культуру речи новым молодежным трендом. Это блогеры. Если привычка грамотно писать и говорить войдет в моду у кумиров подростков из соцсетей, то и дети "переобуются". В этом уверены 83% педагогов. Еще один способ популяризации русского языка - образовательные каналы и подкасты. Также необходимо развивать учительские блоги о русском языке. Но это история непростая: свой канал или блог пока есть только у 3% опрошенных учителей.

Для сохранения русского языка учителя рекомендовали читать классику, обращаться к словарям и расширять кругозор. А еще - набирать сообщения в телефоне, отключив автокорректор Т9.

Кстати, по оценкам учителей русского языка, самый сложный раздел для изучения в школе - орфография. На втором месте - пунктуация, затем - культура речи и стилистика (22%, или -1%).

Самая трудная тема - правописание -н и -нн. Сложно дается написание "не" с разными частями речи и правописание наречий. Детям сложно разобраться в чередовании гласных и согласных в корнях слов - гор/гар, лаг/лож, кас/кос, раст/ращ/рос и других.

Говоря об ошибках в речи взрослого человека, учителя чаще всего отмечали просторечие "ихний" - 58%. Есть те, кто не может смириться с неправильным ударением в слове "звонит" и с неверным употреблением -тся" и -ться.

Мнения

Владимир Славкин, завкафедрой стилистики русского языка МГУ им. Ломоносова:

"Главное для педагога в школе - показать возможности языка, уместность, в зависимости от ситуации, и "краша", и "прикола", и "месседжа". Нужно учить выбирать регистр, в котором идет общение, и понимать, в какой ситуации, с кем общается подросток. Не разделяю мнение тех, кто видит самые большие сложности в употреблении -н- и -нн-. Как человек, много лет преподающий русский язык студентам, могу с уверенностью сказать, что эта тема вполне поддается схематизации. А вот действительно большие трудности - это с написанием наречий, где много правил, противоречащих друг другу, много исключений, из числа которых тоже есть исключения".

Иван Бевз, писатель, драматург:

"Большая часть заимствований рождается не из подросткового протеста, а естественным образом, когда в русском языке нет удобного аналога. "Торговая онлайн-площадка" - слишком длинно, то ли дело - "маркетплейс". Язык всегда стремится к лени и сокращению. Поэтому в речи будет доминировать то, что быстрее сказать и написать, даже если придётся это заимствовать из другого языка".

Справка "РГ"

Во всероссийской профессиональной олимпиаде для учителей "Хранители русского языка" могут принять участие как преподаватели русского языка российских школ, так и преподаватели-русисты заграншкол МИД России. Зарегистрироваться на олимпиаду можно до 17 ноября включительно на сайте Цифровой экосистемы ДПО.

По результатам трех отборочных туров жюри выберет 35 лучших педагогов, которые разделят между собой призовой фонд. Финал пройдет очно в феврале 2026 года в Москве. Учредители олимпиады - Государственный университет просвещения и Благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова.