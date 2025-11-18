Гималайский медвежонок захотел учиться в школе

В школу в одном из сел Приморского края забрел полуторагодовалый гималайский медведь. Об этом сообщает пресс-служба центра "Тигра".

Сотрудники министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края доставили малыша в учреждение.

"Судя по поведению, медведь содержался в домашних условиях, совершенно не боится людей. К сожалению, его уже не выпустить в природу", - рассказали в центре.

Маленького хищника осмотрят ветеринары. В ближайшее время ему подыщут новое постоянное место жительства.