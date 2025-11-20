Золотой унитаз ушел с молотка за 975 миллионов рублей

Работа провокационного художника-концептуалиста в виде золотого унитаза была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post.

Работа Маурицио Каттелана «Америка» представляет собой функционирующий унитаз из цельного 18-каратного золота. Кателлан первоначально создал две идентичные копии унитаза. Однако в 2019 году второй экземпляр был украден из дворца Бленхейм в Великобритании, куда его привезли для временной экспозиции. Следователи предполагают, что знаменитый украденный унитаз был переплавлен.

Выставленный на торги экземпляр демонстрировался в музее Гуггенхайма, где им воспользовались более 100 тысяч посетителей за год экспозиции. 18 ноября в рамках вечернего аукциона современного искусства его выставили на продажу. Стартовая цена была привязана к рыночной стоимости золота и составила десять миллионов долларов (около 809 миллионов рублей). Лот ушел с молотка за 12 миллионов долларов (около 975 миллионов рублей).

Куратор Нэнси Спектор ранее предлагала этот арт-объект Белому дому в ответ на запрос об аренде картины Ван Гога. Автор прокомментировал такую вероятность как возможность добавить «дополнительный смысловой слой» к произведению, которое должно было стать метафорой для культа потребления, богатства и власти.

Унитаз превзошел успех предыдущей работы Каттелана под названием «Комик». Арт-объект в виде банана, приклеенного скотчем к стене, продали за 6,2 миллиона долларов (около 500 миллионов рублей) в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесли приговоры участникам похищения золотого унитаза. Судя по записям камер видеонаблюдения, похитителей было пятеро. Двое из них, 40-летний Джеймс Шин и 39-летний Майкл Джонс, были приговорены к лишению свободы. Шин получил четырехлетний срок, Джонс проведет в тюрьме два года и три месяца.