«Испанка»: куда пропал вирус самого смертоносного и загадочного гриппа

Каждое поколение уверено, что столкнулось с беспрецедентной угрозой. Атипичная пневмония, птичий и свиной грипп, лихорадка Эбола — этот список можно продолжать. В 2020 году мир и вовсе замер из-за COVID-19: границы закрыты, введены режимы ЧП, жизнь ушла в онлайн. Кажется, что человечество не знало бедствия страшнее. И это может было справедливо для новейшей истории, но отнюдь не для истории в целом.

Стоит отступить всего на один век в прошлое — и мы обнаружим «испанку», самый смертоносный и загадочный грипп в истории. В 1918-1919 годах он поразил около 550 миллионов человек, что составляло почти треть населения Земли. Счет смертей шел на десятки миллионов: по разным оценкам, погибло до 100 миллионов человек, или 5,3% жителей планеты.

Рождение монстра

Происхождение вируса-убийцы окутано тайной до сих пор. Любопытно, что свое название он получил совершенно случайно. «Испанским» грипп назвали потому, что нейтральная Испания, не участвовавшая в Первой мировой войне, первой забила тревогу, тогда как воюющие страны замалчивали масштабы эпидемии, опасаясь паники.

Традиционно точкой отсчета считают США: 11 марта 1918 года на военной базе в Канзасе у сотен солдат одновременно проявились жуткие симптомы — посинение лица, пневмония и кровавый кашель. Всего за неделю от болезни скончалось 500 человек. Выживших солдат отправили на фронты Европы, и уже к апрелю вирус бушевал во Франции, а к маю — в Италии, Англии и самой Испании.

Однако некоторые историки видят корни пандемии на другом конце света — в Китае. Согласно этой версии, в Америку вирус попал вместе с китайской рабочей силой, а мутировал в смертоносную форму именно на территории Поднебесной. Как бы то ни было, технологический прогресс сыграл злую шутку: поезда и пароходы, сжимавшие мир, стали идеальным транспортом для заразы. Условия войны — скученность, антисанитария и голод — лишь подлили масла в огонь.

Глобальный ад

Окончание Первой мировой и последовавшая массовая демобилизация солдат разнесли «испанку» по самым отдаленным уголкам планеты.

Случаи заболеваний фиксировались в Африке, Австралии, на островах Фиджи и Самоа, в далекой Гватемале и холодной Канаде. Более 300 тысяч человек погибли от «испанки» в России. Считается, что единственным местом, которое не подверглось заболеванию, оказался остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии.

Масштабы эпидемии были катастрофическими. Людей хоронили десятками, в братских могилах и порой даже без гробов. В некоторых городах не оставалось здоровых врачей и могильщиков, какие-то поселения вымерли полностью. Ряд стран на целый год закрыли школы, церкви и другие публичные места.

Но самым страшным было то, что «испанке» врачи ничего не могли противопоставить. Болезнь была скоротечной и поражала, что нетипично для гриппа, не только детей и стариков, но и молодых людей в самом расцвете сил. Только спустя десятилетия учёные установили, что причиной высокой смертности стала особенность штамма вируса, вызывающая неконтролируемую активацию цитокинами иммунных клеток, которая приводила к заполнению лёгких жидкостью. Это объясняло, почему инфекция оказалась губительной для людей с хорошим иммунитетом – организм активнее реагировал на возбудителя, чем только ускорял смерть.

Взялась из ниоткуда и исчезла в никуда

В течение 18 месяцев планете пришлось пережить несколько волн испанского гриппа. Побушевав весной 1918 года, летом болезнь сделала передышку, после чего принялась орудовать с новой силой, добравшись до РСФСР и некоторых штатов Америки. Вторая волна повлекла самое большое количество смертей. Всего же врачи насчитывают четыре этапа эпидемии – последний из них наблюдался в 1920 году.

Затем «испанка» пропала. Вероятно, впоследствии вирус мутировал. По одним предположениям, летальность инфекции повысилась настолько, что она просто не успевала передаться от человека к человеку. По другим, новый штамм, наоборот, оказался слабее и уже больше походит на обычный насморк, который мучает людей каждую осень.

При этом болезнь не перестала искать возможность для нового удара. На рубеже двух тысячелетий учёные воссоздали генную структуру «испанки», которая оказалась очень похожа на серотип «свиного гриппа». Эпидемия последнего в 2009-2010 годах унесла более 2600 жизней. Всемирная организация здравоохранения тогда посчитала угрозу от новой инфекции умеренной, но и исключать возникновения её более агрессивных вариантов специалисты не стали...