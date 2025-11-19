Как пьяный бред агента КГБ оказался чистой правдой

Эта история больше похожа на сценарий шпионского боевика, но она случилась на самом деле. Ранним утром в августе 1971 года автомобиль без включенных фар привлек внимание офицера лондонской полиции Чарльза Ширера. За рулём сидел Олег Лялин — сотрудник советского торгпредства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Однако задержание приняло неожиданный оборот. Вместо того чтобы оправдываться, Лялин повёл себя нагло и заявил, что полиция бессильна против него, ведь он — офицер КГБ. Естественно, пьяным бредням никто не поверил, и мужчину доставили в участок.

Прикрытие сорвано

На самом деле 34-летний Олег Лялин был не коммерсантом, а высококлассным агентом советской разведки, действовавшим в Лондоне под дипломатическим прикрытием. Его карьера рухнула в одну ночь из-за банального нарушения ПДД.

В участке он отказался от прохождения алкотеста, но по британским законам этого было достаточно для суда. Советская сторона поспешно внесла за него залог в 50 фунтов, пытаясь замять скандал.

Неожиданная сделка

Ситуация приобрела стратегический масштаб, когда британские спецслужбы установили: пьяный бред Лялина оказался чистой правдой. И тогда агент сделал дерзкое предложение. Он соглашался раскрыть все известные ему секреты в обмен на политическое убежище, но выдвинул условие: вместе с ним в Британии должна остаться его возлюбленная, секретарь Ирина Теплякова.

Сделка состоялась. В 1972 году Лялин и Теплякова получили убежище, а их разоблачение привело к самому масштабному дипломатическому скандалу в истории холодной войны: Великобритания выслала 105 советских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

Жизнь после провала

Однако прожить долгую и счастливую жизнь на чужбине Лялину не удалось. По некоторым данным он скрывался под другим именем где-то на севере Великобритании. Его брак оказался неудачным. А 12 февраля 1995 года бывший агент КГБ скончался после продолжительной болезни.