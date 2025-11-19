Зачем КГБ тайно поддерживал Ирландскую республиканскую армию

В ходе Холодной войны противостояние сверхдержав часто велось на полях чужих конфликтов. Одним из таких примеров стала поддержка, которую Советский Союз через КГБ оказывал Ирландской республиканской армии (ИРА), боровшейся против британского присутствия в Северной Ирландии. Интересно, что это сотрудничество было не актом идеологической солидарности, а элементом геополитической стратегии.

Каналы сотрудничества

Активная фаза взаимодействия между КГБ и ИРА пришлась на 1960–1980-е годы. Хотя точные объемы помощи до сих пор засекречены, общая картина стала известна благодаря перебежчику — архивариусу КГБ Василию Митрохину, который в 1992 году вывез на Запад и обнародовал секретные документы.

Согласно оглашенной им информации, советская поддержка осуществлялась сразу по нескольким направлениям. ИРА испытывала постоянную потребность в оружии. Как свидетельствует письмо лидера Коммунистической партии Ирландии Майкла О’Риордана в ЦК КПСС (1969 г.), повстанцы запрашивали тысячи автоматов и пулеметов. Реализация таких поставок была сложной задачей. Например, в ходе операции «Всплеск» ИРА получила трофейное немецкое оружие со складов в СССР, а в цепочке доставки участвовала Куба, что позволяло создать видимость неучастия в снабжении СССР.

Помимо оружия, из Москвы регулярно также поступали деньги и взрывчатые вещества. Кроме того, члены ИРА проходили обучение в специальных лагерях на территории СССР, где их обучали методам ведения диверсионной войны. Примечательно, что КГБ, хорошо ориентируясь во внутренних делах ИРА, поддерживал все ее фракции — как марксистские, так и националистические. Это демонстрирует прагматичный, а не идеологический подход.

Почему СССР был заинтересован в конфликте

Несмотря на отсутствие идеологической подоплеки мотивы Советского Союза были обусловлены логикой глобального противостояния. Дело в том, что Великобритания исторически воспринималась в СССР как один из главных противников. Память об интервенции во время Гражданской войны, поддержке антисоветских движений и жесткая риторика Черчилля в Фултоне сформировали образ «краеугольного камня империализма». Поддержка ИРА, которая вела вооруженную борьбу на территории самой Великобритании, была эффективным способом дестабилизировать противника изнутри.

Деятельность ИРА, особенно ее громкие акции (как, например, убийство лорда Маунтбеттена в 1979 году с использованием советской взрывчатки), выставляла Великобританию в негативном свете на международной арене, изображая ее как «душительницу свобод». Это подрывало моральный авторитет Лондона и создавало ему репутационные проблемы.

Поддержка сепаратистских движений была стандартным инструментом в арсенале КГБ. По сравнению с масштабной помощью некоторым другим союзникам, затраты на ИРА были относительно невелики, а стратегический эффект — значительным. Конфликт в Северной Ирландии отвлекал ресурсы и внимание британского правительства, создавая постоянный очаг напряженности.

Таким образом, поддержка ИРА со стороны КГБ не являлась проявлением «братской помощи». Это была холодная, прагматичная и высокоэффективная операция в рамках гибридной войны. Используя внутренний конфликт на территории своего главного европейского оппонента, Советский Союз достигал стратегических целей: ослаблял противника, подрывал его международный престиж и платил за это относительно небольшую цену, оставаясь в тени.