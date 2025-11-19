Какой компромат на Сталина собрал архивариус, ставший палачом

Николай Ежов, человек с «неоконченным низшим» образованием, совершил головокружительную карьеру, став наркомом внутренних дел и главным организатором «Большого террора». Но его власть оказалась недолгой, а арест в 1939 году раскрыл шокирующие тайны, которые он собирал в своем кабинете.

Архивариус, ставший палачом

Путь Ежова к вершинам власти начался с скромной должности в ЦК — инструктора учетно-распределительного отдела. В его обязанности входило формирование личных дел партийных кадров. Именно здесь будущий нарком постиг искусство сбора компромата, которое станет его главным оружием.

Всего через 10 лет он возглавит НКВД, но так же стремительно и падет. Уже в 1938 году его переводят на должность наркома водного транспорта, а в 1939-м арестовывают по обвинению в шпионаже и заговоре против советской власти.

Обыск, который шокировал даже чекистов

В день ареста в квартире Ежова провели обыск. Протокол, адресованный начальнику 3-го спецотдела НКВД, зафиксировал жуткие находки.

В квартире Ежова были обнаружены пули, использовавшиеся во время казни Зиновьева, Каменева и прочих, а также пистолеты, спрятанные в книжном шкафу, полные и наполовину пустые бутылки с пшеничной водкой, пустая тара, более 100 экземпляров контрреволюционной литературы. Кроме того из жилища наркома были изъяты «различные материалы, бумаги, рукописи, письма и записки личного и партийного характера».

Но это еще не все: если верить Леониду Наумову, автору издания «Сталин и НКВД», в сейфе Николая Ежова оказались личные дела, заведенные им на многих членов ЦК. Среди обнаруженных досье не удалось найти только фамилий Молотова, Кагановича, Ворошилова и Хрущева. Однако материалов на их коллег хватало. По данным Александра Колпакиди, Ежов собрал компромат на Георгия Маленкова и даже на Иосифа Сталина. Об этом факте свидетельствовал сам Маленков, который и распорядился вскрыть Ежовский сейф. Наличие подобной папки, по мнению Леонида Наумова, говорит о том, что заговор действительно имел место. Кроме того, сведения о том, что Ежов показывал эти документы Сталину, отсутствуют.

Было или не было?

В папке, о которой идет речь, Николай Ежов хранил материалы, доказывавшие связь Иосифа Сталина с царской охранкой. Так утверждает Александр Островский, автор издания «Кто стоял за спиной Сталина?». Эти материалы оказались воспоминаниями какого-то грузина, сгинувшего в лагерях. Об этом своему сыну поведал все тот же Георгий Маленков. Слухи о сотрудничестве Сталина с охранкой ходили в народе еще до революции. А в 1920-х годах с подобными обвинениями в адрес Сталина выступил меньшевик Ной Жордания, которому Степан Шаумян рассказал о том, как был арестован в первый же день своего пребывания в Тифлисе. Причем местонахождение Шаумяна якобы было известно только Сталину.

Впрочем, кем был тот грузин, показания которого имелись в руках Ежова, Маленков не уточнил. Однако то, что такая папка и в самом деле могла существовать, доказывает поведение Николая Ежова во время работы в органах. Например, как указано в издании «Сталин. 1878-1953. Главные документы», Николай Иванович не только помогал своему предшественнику на посту наркома внутренних дел страны, Генриху Ягоде разоблачать «антисоветские элементы», но и собирал на него компромат. Даже в своем последнем слове приговоренный к смертной казни Ежов заявил: