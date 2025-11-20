Кого в СССР было запрещено забирать в вытрезвитель

С 2021 года в России вновь официально разрешено создавать вытрезвители. Принятый Госдумой закон завершил десятилетний период, когда эта система фактически существовала в правовом вакууме. Но будут ли новые учреждения похожи на свои советские прототипы, известные анекдотами и «черными метками»?

Царские приюты

Первый российский вытрезвитель открылся в 1902 году в Туле, и к 1917 году они работали уже в большинстве губернских центров. Это были настоящие «приюты для опьяневших», содержавшиеся за государственный счет.

Их миссия была благородной: спасать от обморожения и смерти рабочих, напивавшихся до беспамятства. Здесь не просто приводили в чувство — кормили, оставляли на несколько дней, развлекали чтением. Существовали даже детские комнаты, где временно размещали детей пьяных родителей, а нуждающихся при выписке обеспечивали одеждой и обувью. Эффект был впечатляющим: в Туле за первый год уличная смертность от опоя снизилась в 1,7 раза.

Советская эпоха

После революции вытрезвители исчезли и возродились лишь в 1931 году в Ленинграде. Но философия их работы радикально изменилась. В 1940 году их передали из системы здравоохранения в ведение НКВД. В результате пьяных с улиц начали подбирать не фельдшеры, а милицейские, и речь об оказании медицинской помощи не шла – задержанных по возможности приводили в чувство и только оставляли на ночь проспаться. После этого нарушителя порядка отпускали, предварительно выписав квитанцию об оплате услуг – тарифы в разных городах СССР различались и могли достигать 25-30 рублей.

Чёрная метка

Очень скоро пребывание в вытрезвителе стало не просто предметом для анекдотов, но и своего рода чёрной меткой – его воспринимали в первую очередь как наказание, а не помощь. Каждому задержанному по месту работы направлялось специальное уведомление «для оказания административного воздействия». Из-за такой справки человек мог подвергнуться общественному порицанию, лишиться премии и даже должности.

Вероятно, именно поэтому меру – направление в вытрезвитель – применяли очень избирательно. В приказе МВД СССР «Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних дел и Инструкции по оказанию медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители» от 30 мая 1985 года был прописан целый ряд категорий, к которым помещение в учреждение применялось лишь в крайнем случае. Например, находящихся в общественных местах в средней или тяжелой степени опьянения депутатов Советов народных депутатов предписывалось передавать представителям соответствующих Советов. Военных – представителям военной комендатуры. Работников органов внутренних дел, государственной безопасности и прокуратуры – соответствующим представителям. Героев Советского Союза или Социалистического Труда, а также лиц, награждённых орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трёх степеней, Славы трёх степеней, Трудовой Славы трёх степеней, — и вовсе родственникам.

Нельзя было доставлять в вытрезвитель иностранных граждан, пользующихся дипломатическим иммунитетом. Лишь в исключительных случаях допускалось помещение в учреждение несовершеннолетних в состоянии опьянения, когда было невозможно установить их личность и передать ответственным лицам. Категорически запрещалось привозить проспаться лиц, которые подозревались в совершении преступления. Их отправляли сразу в дежурную часть.

В остальном в медвытрезвителях были рады всем, кто находился «на улицах, в скверах, парках, вокзалах, аэропортах и других общественных местах в пьяном виде (в средней или тяжелой степени опьянения), оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность».

Лучше поздно, чем никогда

В России после развала СССР вытрезвители продолжили действовать, и даже обсуждался вопрос возвращения их в подчинение Минздрава. Однако этого так и не произошло. Более того, юридически учреждения перестали существовать, когда указом от 1 января 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев объявил недействительным приказ МВД СССР от 30 мая 1985 года. Как пишет ТАСС, к середине октября 2011 года все специализированные медицинские вытрезвители на территории России были ликвидированы.

После этого тех, кто находился в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения или алкогольной комы, стали доставлять в больницы — в токсикологические, реанимационные или терапевтические отделения. Причём обязанность по доставке и уходу легла на плечи медиков, и так загруженных работой.

По некоторым оценкам, упразднение вытрезвителей негативно сказалось на ситуации в стране. Минусов было предостаточно: пьяные занимали койки в больницах, которые могли пригодится настоящим больным; медики тратили на доставку драгоценное время, и при этом не считали нужным уделять «пациентам» много внимания. Кроме того, правоохранительные органы констатировали ухудшение общей криминогенной ситуации. Никто также не отвечал за жизнь пьяниц, которые просто не получали необходимой помощи и вполне могли, например, замёрзнуть на улице.

Так что уже с 2011 года вытрезвители, хоть и в отсутствие правовых оснований, снова начали создаваться при больницах и поликлиниках по инициативе властей субъектов Федерации. Но их предпочитали называть, например, «центрами детоксикации», и финансировать за счёт региональных бюджетов нецелевым образом. По состоянию на 2020 год такие аналоги вытрезвителей действовали в 20 регионах страны.

Негативные последствия упразднения вытрезвителей подтолкнули законодателей к восстановлению системы. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение Государственной Думы в 2019 году и был принят в первом чтении 5 ноября. На согласование документа понадобился ещё год, и 22 декабря 2020-го он был принят в третьем чтении.

В соответствии с итоговой версией, регионам и муниципалитетам предоставляется право по своему усмотрению с 1 января создавать вытрезвители. Предполагается, что они будут организовываться на базе государственно-частного партнёрства, что позволит взимать плату за услуги с людей, попавших в указанные заведения. По предварительным оценкам, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1 500 рублей за ночь, однако точная цена будет устанавливаться отдельно каждым регионом. Общие правила организации работы учреждений будет определять правительство.

Параллельно также был принят закон-спутник, разрешающий полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.