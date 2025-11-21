Как в Красной армии появились первые маршалы

90 лет назад состоялось первое присвоение звания Маршала Советского Союза
90 лет назад было впервые присвоено звание Маршала Советского Союза. Его получили пять выдающихся военачальников СССР: Климент Ворошилов, Александр Егоров, Василий Блюхер, Семён Будённый и Михаил Тухачевский. Трое из них в дальнейшем стали жертвами репрессий в 1930-е годы, а двое ещё долгое время оставались на службе. В годы Великой Отечественной войны появилась особенная категория военных руководителей, которых в исторической публицистике принято называть «Маршалами Победы». Эти люди получили высокое звание за боевые операции и внесли большой личный вклад в разгром нацизма. По словам экспертов, введение звания Маршала Советского Союза служило стимулом для профессионального роста военнослужащих и повышало авторитет РККА на международной арене.
Персональные звания
Звание маршала существовало в армиях различных европейских государств ещё со Средних веков. В рамках военных и административных реформ Петра I генерал-фельдмаршалы появились и в российских войсках. Впервые это звание получил в России ближайший сподвижник царя Фёдор Головин. Затем его присваивали высокопоставленным военачальникам, гражданским администраторам и членам монарших фамилий. Однако в 1917 году Совнарком «Декретом об уравнении всех военнослужащих в правах» отменил в армии чины и звания.
Впрочем, по словам историков, полное уравнение всех военных делало армию неуправляемой, поэтому в РККА была введена система должностей, частично заменившая дореволюционную иерархию. Новая схема управления была достаточно запутанной и громоздкой: она не всегда позволяла чётко установить старшинство среди военнослужащих.
22 сентября 1935 года постановлениями ЦИК СССР №19 и СНК СССР №2135 в Советском Союзе были введены персональные звания начальствующего состава РККА и утверждено положение о прохождении ими воинской службы.
«Кадры начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии являются ценнейшим капиталом, выращенным и воспитанным партией… На современном этапе строительства Вооружённых сил Советского Союза роль командных кадров Рабоче-крестьянской Красной армии приобретает первостепенное значение. Лозунг партии «Кадры решают всё» в приложении к Красной армии — это прежде всего создание условий, обеспечивающих дальнейший рост и совершенствование кадров её начальствующего состава», — говорилось в постановлении.
Как отметили авторы документа, «особо ответственные задачи в деле обучения и воспитания красноармейских масс, возложенные на начальствующий состав в целом, и ведущая роль командира в бою требуют установления военных званий».
Для выдающихся и особо отличившихся лиц высшего командного состава, согласно постановлению, вводилось персональное звание Маршала Советского Союза. Его присваивало правительство СССР.
«Весь мир тогда шёл к войне. Существовало понимание, что воевать будут организованные военные структуры. И нужно было решать вопрос с их руководством», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.
Прежняя система управления РККА себя исчерпала и была бесперспективна, констатируют специалисты.
«К середине 1930-х годов РККА перестала быть иррегулярным ополчением во главе с командирами. Она превратилась в массовую, технически оснащённую силу с танками, самолётами и артиллерией. Управление такими сложными структурами требовало не только талантливых командиров, но и чёткой иерархической системы, признанной как внутри страны, так и за её пределами», — рассказала в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Евгения Тарнягина.
Руководство СССР было заинтересовано в том, чтобы поощрять командиров РККА к повышению квалификации, профессиональному росту, совершению героических поступков при руководстве войсками.
«Как и в армиях иностранных государств, в Советском Союзе звание маршала было чрезвычайно престижным. Это был особый социальный статус», — подчеркнул в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.
Кроме того, введение звания Маршала Советского Союза имело и практическое военно-дипломатическое значение в контексте переговоров СССР о сотрудничестве с другими странами.
«На международной арене переговоры между генералом и маршалом могли восприниматься как диалог неравных статусов. Наличие у СССР собственных маршалов поднимало престиж не только армии, но и всего советского государства, выводя его в один ряд с державами, имевшими аналогичные звания», — пояснила Евгения Тарнягина.
Первые маршалы
Первые маршальские звания в СССР были присвоено не сразу. На определение кандидатур ушло почти два месяца. Только 20 ноября 1935 года ЦИК и Совнарком постановили присвоить звание Маршала Советского Союза наркому обороны Клименту Ворошилову, начальнику Генерального штаба РККА Александру Егорову, командующему Особой Дальневосточной армией Василию Блюхеру, инспектору кавалерии РККА Семёну Будённому и заместителю наркома обороны Михаилу Тухачевскому. Все они имели выдающиеся заслуги в годы Гражданской войны и контролировали различные сферы деятельности в советских вооружённых силах. 21 ноября решение о присвоении звания было опубликовано в прессе.
«Этот «первый призыв» должен был продемонстрировать, что новая советская военная элита сильна именно своим разнообразием и сочетанием всех качеств, необходимых для защиты государства», — подчеркнула Евгения Тарнягина.
Однако уже вскоре трое из «первого призыва» маршалов стали жертвами политической борьбы. Так, Александр Егоров был арестован по обвинению в шпионаже и участии в военном заговоре. Нарком НКВД Николай Ежов упорно настаивал на его казни. И хотя Иосиф Сталин лично вычёркивал военачальника из «расстрельных» списков, в итоге Ежов победил. Егорова расстреляли по приговору военной коллегии Верховного суда 23 февраля 1939 года — в День Красной армии и флота.
Тухачевский, по словам историков, в 1930-е годы вступил в острые споры с Ворошиловым по поводу стратегии развития армии. Нарком пытался проводить умеренную политику с учётом социально-экономических реалий, а его заместитель настаивал на интенсивном техническом развитии армии любой ценой в преддверии грядущего глобального конфликта. В 1937 году Тухачевский был понижен в должности до командующего войсками Приволжского военного округа, а затем арестован по обвинению в заговоре с целью свержения власти и установления в СССР военной диктатуры. В июне 1937 года (точная дата неизвестна) он был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР.
Блюхер ещё с 1933 года открыто спорил со Сталиным и выдвигал ему ультиматумы по управленческим вопросам. Однако глава СССР долгое время его не трогал и даже присвоил ему маршальское звание. Хотя Ежов обвинял Блюхера в сепаратистских планах в отношении Дальнего Востока, Сталин публично называл его «отличным командующим». В конце 1937 года его избрали депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР, а несколько месяцев спустя ему вручили орден Ленина. Он официально осудил Тухачевского. Несмотря на это, Блюхер был арестован по ордеру, собственноручно подписанному Ежовым. Находясь в тюрьме, он скончался 9 ноября 1938 года от закупорки лёгочной артерии тромбом.
Ворошилов в 1940 году был переведён на должность заместителя председателя Совнаркома. В годы Великой Отечественной войны он параллельно входил в состав Государственного комитета обороны и некоторое время командовал различными фронтами и направлениями, значительных успехов добился он на посту главнокомандующего партизанским движением. В 1953 году Ворошилов возглавил президиум Верховного Совета СССР, став формальным главой государства.
Семён Будённый в 1940 году был назначен первым заместителем наркома обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны он входил в состав Ставки и параллельно руководил отдельными фронтами и направлениями, а затем был членом ЦК КПСС.
Как напоминают специалисты, в годы войны сформировалась плеяда военачальников, известных как «Маршалы Победы». Они получили маршальские звёзды за руководство боевыми операциями в борьбе с нацистской Германией. Среди них — Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский (был также Маршалом Польши) и другие выдающиеся военачальники. С 1943 года Маршалом Советского Союза был Иосиф Сталин, однако в дальнейшем ему присвоили звание генералиссимуса.
«Введение высшего звания создавало мощный стимул для карьерного роста и повышения квалификации для всего офицерского корпуса. Оно чётко обозначало уровень, к которому можно стремиться, и тем самым мотивировало командный состав к совершенствованию своего оперативно-стратегического мастерства. Историческая необходимость решения о вводе высшего звания Маршала Советского Союза полностью подтвердилась в годы Великой Отечественной войны. Его обладатели возглавили руководство фронтами и координировали действия армий, решая задачи невиданного масштаба и сложности. Именно тогда звание маршала стало не просто почётным титулом, а инструментом управления, наделявшим его носителя непререкаемым авторитетом», — рассказала Евгения Тарнягина.
В послевоенное время маршальское звание получили генералы, отличившиеся в годы Великой Отечественной войны и занимавшие высокие должности в системе Минобороны. Кроме того, оно было присвоено большинству глав военного ведомства СССР и некоторым их заместителям. Последним в 1990 году его получил министр обороны Дмитрий Язов.