Как в Красной армии появились первые маршалы

90 лет назад было впервые присвоено звание Маршала Советского Союза. Его получили пять выдающихся военачальников СССР: Климент Ворошилов, Александр Егоров, Василий Блюхер, Семён Будённый и Михаил Тухачевский. Трое из них в дальнейшем стали жертвами репрессий в 1930-е годы, а двое ещё долгое время оставались на службе. В годы Великой Отечественной войны появилась особенная категория военных руководителей, которых в исторической публицистике принято называть «Маршалами Победы». Эти люди получили высокое звание за боевые операции и внесли большой личный вклад в разгром нацизма. По словам экспертов, введение звания Маршала Советского Союза служило стимулом для профессионального роста военнослужащих и повышало авторитет РККА на международной арене.

Персональные звания

Звание маршала существовало в армиях различных европейских государств ещё со Средних веков. В рамках военных и административных реформ Петра I генерал-фельдмаршалы появились и в российских войсках. Впервые это звание получил в России ближайший сподвижник царя Фёдор Головин. Затем его присваивали высокопоставленным военачальникам, гражданским администраторам и членам монарших фамилий. Однако в 1917 году Совнарком «Декретом об уравнении всех военнослужащих в правах» отменил в армии чины и звания.

Впрочем, по словам историков, полное уравнение всех военных делало армию неуправляемой, поэтому в РККА была введена система должностей, частично заменившая дореволюционную иерархию. Новая схема управления была достаточно запутанной и громоздкой: она не всегда позволяла чётко установить старшинство среди военнослужащих.

22 сентября 1935 года постановлениями ЦИК СССР №19 и СНК СССР №2135 в Советском Союзе были введены персональные звания начальствующего состава РККА и утверждено положение о прохождении ими воинской службы.

«Кадры начальствующего состава Рабоче-крестьянской Красной армии являются ценнейшим капиталом, выращенным и воспитанным партией… На современном этапе строительства Вооружённых сил Советского Союза роль командных кадров Рабоче-крестьянской Красной армии приобретает первостепенное значение. Лозунг партии «Кадры решают всё» в приложении к Красной армии — это прежде всего создание условий, обеспечивающих дальнейший рост и совершенствование кадров её начальствующего состава», — говорилось в постановлении.

Как отметили авторы документа, «особо ответственные задачи в деле обучения и воспитания красноармейских масс, возложенные на начальствующий состав в целом, и ведущая роль командира в бою требуют установления военных званий».

Для выдающихся и особо отличившихся лиц высшего командного состава, согласно постановлению, вводилось персональное звание Маршала Советского Союза. Его присваивало правительство СССР.

«Весь мир тогда шёл к войне. Существовало понимание, что воевать будут организованные военные структуры. И нужно было решать вопрос с их руководством», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Прежняя система управления РККА себя исчерпала и была бесперспективна, констатируют специалисты.

«К середине 1930-х годов РККА перестала быть иррегулярным ополчением во главе с командирами. Она превратилась в массовую, технически оснащённую силу с танками, самолётами и артиллерией. Управление такими сложными структурами требовало не только талантливых командиров, но и чёткой иерархической системы, признанной как внутри страны, так и за её пределами», — рассказала в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Евгения Тарнягина.

Руководство СССР было заинтересовано в том, чтобы поощрять командиров РККА к повышению квалификации, профессиональному росту, совершению героических поступков при руководстве войсками.

«Как и в армиях иностранных государств, в Советском Союзе звание маршала было чрезвычайно престижным. Это был особый социальный статус», — подчеркнул в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Кроме того, введение звания Маршала Советского Союза имело и практическое военно-дипломатическое значение в контексте переговоров СССР о сотрудничестве с другими странами.

«На международной арене переговоры между генералом и маршалом могли восприниматься как диалог неравных статусов. Наличие у СССР собственных маршалов поднимало престиж не только армии, но и всего советского государства, выводя его в один ряд с державами, имевшими аналогичные звания», — пояснила Евгения Тарнягина.

Первые маршалы

Первые маршальские звания в СССР были присвоено не сразу. На определение кандидатур ушло почти два месяца. Только 20 ноября 1935 года ЦИК и Совнарком постановили присвоить звание Маршала Советского Союза наркому обороны Клименту Ворошилову, начальнику Генерального штаба РККА Александру Егорову, командующему Особой Дальневосточной армией Василию Блюхеру, инспектору кавалерии РККА Семёну Будённому и заместителю наркома обороны Михаилу Тухачевскому. Все они имели выдающиеся заслуги в годы Гражданской войны и контролировали различные сферы деятельности в советских вооружённых силах. 21 ноября решение о присвоении звания было опубликовано в прессе.

«Этот «первый призыв» должен был продемонстрировать, что новая советская военная элита сильна именно своим разнообразием и сочетанием всех качеств, необходимых для защиты государства», — подчеркнула Евгения Тарнягина.

Однако уже вскоре трое из «первого призыва» маршалов стали жертвами политической борьбы. Так, Александр Егоров был арестован по обвинению в шпионаже и участии в военном заговоре. Нарком НКВД Николай Ежов упорно настаивал на его казни. И хотя Иосиф Сталин лично вычёркивал военачальника из «расстрельных» списков, в итоге Ежов победил. Егорова расстреляли по приговору военной коллегии Верховного суда 23 февраля 1939 года — в День Красной армии и флота.

Тухачевский, по словам историков, в 1930-е годы вступил в острые споры с Ворошиловым по поводу стратегии развития армии. Нарком пытался проводить умеренную политику с учётом социально-экономических реалий, а его заместитель настаивал на интенсивном техническом развитии армии любой ценой в преддверии грядущего глобального конфликта. В 1937 году Тухачевский был понижен в должности до командующего войсками Приволжского военного округа, а затем арестован по обвинению в заговоре с целью свержения власти и установления в СССР военной диктатуры. В июне 1937 года (точная дата неизвестна) он был расстрелян по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР.

Блюхер ещё с 1933 года открыто спорил со Сталиным и выдвигал ему ультиматумы по управленческим вопросам. Однако глава СССР долгое время его не трогал и даже присвоил ему маршальское звание. Хотя Ежов обвинял Блюхера в сепаратистских планах в отношении Дальнего Востока, Сталин публично называл его «отличным командующим». В конце 1937 года его избрали депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР, а несколько месяцев спустя ему вручили орден Ленина. Он официально осудил Тухачевского. Несмотря на это, Блюхер был арестован по ордеру, собственноручно подписанному Ежовым. Находясь в тюрьме, он скончался 9 ноября 1938 года от закупорки лёгочной артерии тромбом.

Ворошилов в 1940 году был переведён на должность заместителя председателя Совнаркома. В годы Великой Отечественной войны он параллельно входил в состав Государственного комитета обороны и некоторое время командовал различными фронтами и направлениями, значительных успехов добился он на посту главнокомандующего партизанским движением. В 1953 году Ворошилов возглавил президиум Верховного Совета СССР, став формальным главой государства.

Семён Будённый в 1940 году был назначен первым заместителем наркома обороны СССР. Во время Великой Отечественной войны он входил в состав Ставки и параллельно руководил отдельными фронтами и направлениями, а затем был членом ЦК КПСС.

Как напоминают специалисты, в годы войны сформировалась плеяда военачальников, известных как «Маршалы Победы». Они получили маршальские звёзды за руководство боевыми операциями в борьбе с нацистской Германией. Среди них — Георгий Жуков, Александр Василевский, Константин Рокоссовский (был также Маршалом Польши) и другие выдающиеся военачальники. С 1943 года Маршалом Советского Союза был Иосиф Сталин, однако в дальнейшем ему присвоили звание генералиссимуса.

«Введение высшего звания создавало мощный стимул для карьерного роста и повышения квалификации для всего офицерского корпуса. Оно чётко обозначало уровень, к которому можно стремиться, и тем самым мотивировало командный состав к совершенствованию своего оперативно-стратегического мастерства. Историческая необходимость решения о вводе высшего звания Маршала Советского Союза полностью подтвердилась в годы Великой Отечественной войны. Его обладатели возглавили руководство фронтами и координировали действия армий, решая задачи невиданного масштаба и сложности. Именно тогда звание маршала стало не просто почётным титулом, а инструментом управления, наделявшим его носителя непререкаемым авторитетом», — рассказала Евгения Тарнягина.

В послевоенное время маршальское звание получили генералы, отличившиеся в годы Великой Отечественной войны и занимавшие высокие должности в системе Минобороны. Кроме того, оно было присвоено большинству глав военного ведомства СССР и некоторым их заместителям. Последним в 1990 году его получил министр обороны Дмитрий Язов.