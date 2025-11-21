Зачем СССР отправлял «луноходы» на спутник Земли

17 ноября 1970 года автоматическая станция «Луна-17» совершила мягкую посадку на поверхность Луны. На спутник Земли впервые прибыл самоходный аппарат — «Луноход-1». Это событие стало не просто триумфом советской космической программы, а началом новой эры в исследовании других планет.

© Роскосмос

Трудный путь к Луне

Успеху предшествовали годы напряженной работы и горькие потери. Первый луноход, чья миссия так и не получила официального номера, погиб при запуске 19 февраля 1969 года. Ракета-носитель «Протон» взорвалась на этапе разгона из-за разрушения головного обтекателя. Этот аппарат остался в истории под грустным именем «Луноход-0».

Но и он не был первым. Идею «лунной кареты», высказанную еще Циолковским, в начале 1960-х начал воплощать Сергей Королёв. В его КБ был создан аппарат на гусеничном ходу, напоминавший блестящую черепаху. Однако из-за колоссальной загрузки по пилотируемой лунной программе Королёв был вынужден передать тему автоматических станций Георгию Бабакину в КБ имени Лавочкина.

Рождение легенды

Именно Бабакину и его коллективу суждено было создать всемирно известный образ лунохода. Работа шла полным ходом, когда в 1966 году «Луна-9» передала первые панорамы лунной поверхности. Это позволило инженерам окончательно отказаться от гусениц в пользу более эффективного колесного шасси, спроектированного под руководством Александра Кемурджиана во ВНИИ ТрансМаш.

В итоге мир увидел аппарат, напоминавший «смышлёного робота в виде кастрюли на колёсах». Восемь независимых ведущих колес, складная солнечная батарея, словно крышка рояля, и множество антенн — таким «Луноход-1» и вошел в историю.

А всё-таки, какой он?

По размерам луноход сопоставим с современным легковым автомобилем, но на этом сходства заканчиваются и начинаются различия. Колёс у лунохода восемь, причём у каждого из них свой собственный привод, что обеспечивало аппарату вездеходные качества. Луноход мог двигаться вперёд и назад с двумя скоростями и делать повороты на месте и в движении. В приборном отсеке (в «кастрюле») размещалась аппаратура бортовых систем. Солнечная батарея откидывалась, как крышка рояля, днём и закрывалась ночью. Она обеспечивала подзарядку всех систем. Радиоизотопный источник тепла (использующий радиоактивный распад) обогревал оборудование в тёмное время суток, когда температура с +120 градусов падала до -170. Кстати, 1 лунные сутки равняются 24 земным. Луноход предназначался для изучения химического состава и свойств лунного грунта, а также радиоактивного и рентгеновского космического излучения. Аппарат был снабжён двумя телекамерами (одна резервная), четырьмя телефотометрами, рентгеновскими и радиационными измерительными приборами, остронаправленной антенной (о ней речь впереди) и прочей хитрой техникой.

«Луноход-1», или недетская игрушка на радиоуправлении

Не будем вдаваться в подробности – это тема для отдельной статьи – но так или иначе «Луноход-1» оказался на Селене. Доставила его туда автоматическая станция, то есть людей там не было, и управлять лунной машиной предстояло с Земли. В состав каждого экипажа входило пять человек: командир, водитель, бортинженер, штурман и оператор остронаправленной антенны. Последнему необходимо было следить за тем, чтобы антенна всегда «смотрела» на Землю, обеспечивая радиосвязь с луноходом. Между Землёй и Луной приблизительно 400 000 км и радиосигнал, с помощью которого можно было подкорректировать движение аппарата, проходил это расстояния за 1,5 секунды, а картинка с Луны формировалась – в зависимости от ландшафта – от 3-х до 20-и секунд.

Вот и получалось, что пока формируется картинка, луноход продолжает движение, а после того, как изображение появлялось, экипаж мог обнаружить свой аппарат уже в кратере. Ввиду большого напряжения, экипажи сменяли друг друга каждые два часа.

Таким образом, «Луноход-1», рассчитанный на 3 земных месяца работы, проработал на Луне 301 сутки. За это время он проехал 10 540 метров, обследовал 80 000 квадратных метров, передал множество снимков и панорам и так далее. В итоге радиоизотопный источник тепла исчерпал свой ресурс и луноход «замёрз».

«Луноход-2»

Успехи «Лунохода-1» вдохновили на реализацию новой космической программы «Луноход-2». Новый проект внешне почти не отличался от своего предшественника, но был усовершенствован, и 15 января 1973 года АМС «Луна-21» доставила его на Селену. К сожалению, луноход просуществовал всего 4 земных месяца, но за это время он успел пройти 42 км и провести сотни измерений и экспериментов.

Дадим слово водителю экипажа Вячеславу Георгиевичу Довганю: «Со вторым история получилась глупая. Четыре месяца он уже находился на спутнике Земли. 9 мая я сел за штурвал. Мы угодили в кратер, навигационная система вышла из строя. Как выбираться? Не раз мы уже попадали в подобные ситуации. Тогда просто закрывали солнечные батареи и выбирались. А тут приказали не закрывать и так выбираться. Мол, закроем, и не будет откачки тепла из лунохода, приборы перегреются. Мы попробовали выехать и зацепили лунный грунт. А лунная пыль такая липкая… Луноход перестал получать подзарядку солнечной энергией в необходимом объёме и постепенно обесточился. 11 мая сигнала от лунохода уже не было».

«Луноход-3»

К сожалению, после триумфа «Лунохода-2» и ещё одной экспедиции «Луна-24» о Луне надолго забыли. Проблема заключалась в том, что в ее исследованиях, к сожалению, главенствовали не научные, а политические устремления. А ведь уже завершалась подготовка к старту нового уникального самоходного аппарата «Луноход-3», и экипажи, получившие бесценный опыт в предыдущих экспедициях готовились вести его среди лунных кратеров. Эта машина, вобравшая в себя все самые лучшие качества предшественников, имела на борту самое совершенное в те годы техническое оборудование и новейшие научные приборы. Чего только стоила поворотная стереокамера, подобные которой модно сейчас называть 3D. Теперь «Луноход-3» всего лишь экспонат музея НПО имени С.А. Лавочкина. Несправедливая судьба!