Дело братьев Калачян: крупнейшее ограбление в СССР

В августе 1977 года в Ереване было совершено одно из самых дерзких преступлений в советской истории — ограбление Госбанка Армянской ССР. Двоюродные братья Николай и Феликс Калачян похитили 1,5 миллиона рублей. Несмотря на то, что подобное правонарушение вполне тянуло на «вышку», у братьев был шанс остаться в живых. Но трагическая ошибка лишила их этого шанса.

© Соцсети

Две разных судьбы

Интересно, что пути братьев, приведшие в итоге к этому преступлению, были совершенно разными. Николай Калачян с молодости находился в криминальной компании — занимался грабежами и торговлей наркотиками. Сложное материальное положение семьи, вызванное болезнью отца, и нежелание заниматься тяжелым трудом подтолкнули его к поиску «легких денег». И чем дальше, тем больше Николай жаждал этих денег.

Феликс Калачян, напротив, долгое время вел законопослушную жизнь. Заслуженный мастер спорта по гимнастике, он был примерным семьянином и воспитывал двоих детей. Однако финансовые трудности заставили и его в отчаянии обратиться к криминалу. Феноменальная физическая сила и гибкость, развитые в спорте, сделали его идеальным исполнителем для амбициозных планов Николая.

Разработка плана

«Пробу сил» криминальный дуэт совершил, ограбив магазин радиотехники. Проникнув в здание через разобранную заднюю стену, они похитили аудиомагнитофоны на 15 тысяч рублей. Видимо потому, что сам приторговывал контрафактом и краденым, владелец магазина не обратился в милицию. Это укрепило братьев в мысли о безопасности сбыта краденого.

После первого успеха деньги разлетелись очень быстро, и братья задумались о более масштабном преступлении. Ключевым моментом стало появление в их группе третьего соучастника — Завена Багдасаряна, сотрудника Госбанка. Именно он предоставил братьям детальную информацию: схему расположения помещений, режим работы охраны и особенности хранилища.

Операция «Проникновение»

5 августа 1977 года тщательно прорабатываемый до этого план был приведен в исполнение. Согласно первоначальной задумке, Феликс должен был проломить стену здания. Однако конструкция оказалась слишком прочной. Используя свою спортивную подготовку, он пошел на рискованный шаг: совершил прыжок с соседней крыши в незакрытое окно комнаты отдыха. Оказавшись внутри, Феликс с помощью инструментов проделал в полу отверстие диаметром всего 34 сантиметра. Этого оказалось достаточно для гимнаста, чтобы проникнуть в основное хранилище. Оттуда он и вынес наличные средства на рекордную по тем временам сумму — 1,5 миллиона рублей.

Роковая случайность

Долгое время у следствия не находилось никаких зацепок. На месте тщательно спланированного преступления не осталось очевидных улик. Впрочем, была одна деталь, неучтенная похитителями. Большая часть похищенных денег состояла из новых сторублевых купюр серии «АИ», которые только начали вводиться в обращение и были крайней редкостью.

Николай Калачян, находясь в Москве, доверился Владимиру Кузнецову, брату своей возлюбленной. Он попросил его помочь легализовать часть денег через покупку облигаций государственного займа, представив их как выигрыш в карты. Когда Кузнецов попытался купить облигаций на 6000 рублей, сотрудница сберкассы, не найдя нужной суммы в кассе, ушла в хранилище. Кузнецов, запаниковав, бросил деньги и сбежал. Бдительная сотрудница обратила внимание на редкие купюры, составила фоторобот, и вскоре Кузнецов был задержан. Его показания быстро вывели оперативников сначала на Николая, а затем и на Феликса.

Трагический финал

За кражу социалистической собственности в особо крупных размерах суд приговорил обоих братьев к высшей мере наказания — расстрелу. Несмотря на тяжесть преступления, за осужденных вступился председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР Бабкен Саркисов. Ему удалось добиться помилования, ссылаясь на молодость преступников и наличие у Феликса малолетних детей.

Однако трагическую роль в этом сыграл бюрократический механизм. Официальный документ о помиловании поступил из Москвы с опозданием ровно на одни сутки. К тому моменту приговор в отношении братьев Калачян уже был приведен в исполнение.