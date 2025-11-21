Маргарет Тэтчер: почему она плакала на похоронах Юрия Андропова

Визит Маргарет Тэтчер на похороны Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова в феврале 1984 года стал событием почти сенсационным. Всего несколькими годами ранее, протестуя против ввода советских войск в Афганистан, она проигнорировала похороны Леонида Брежнева. И вот теперь «железная леди» не просто присутствовала на церемонии прощания с человеком, возглавлявшим КГБ, но, по свидетельствам, даже прослезилась у его гроба.

В большой политике, однако, за каждым таким жестом скрывается холодный расчет. Искренняя скорбь здесь — маловероятная причина. Так в чем же был истинный интерес лидера Великобритании?

Диагностика империи

Подлинная причина визита Тэтчер была глубоко прагматичной. Как выдающийся стратег, она понимала: в Советском Союзе после череды смертей престарелых лидеров назревают исторические перемены. Похороны Андропова стали для нее уникальным шансом провести личную «диагностику» геополитического соперника.

Ее наблюдения оказались красноречивы. В мемуарах Тэтчер упоминала не только о поразившем ее отсутствии религиозных обрядов, но и о лютом московском холоде. Однако главным «открытием» стал новый преемник — Константин Черненко. Взглянув на него, Тэтчер мгновенно убедилась в прогнозах своих аналитиков: это — фигура временная. Позже она иронично заметила, что, посмотрев на Черненко, поняла: зимние сапоги ей понадобятся снова очень скоро.

Цель — Горбачев

Но главной целью её визита был не Черненко. Она увидела и Горбачева, тогда – второго секретаря ЦК КПСС, председателя Комитета по иностранным делам Верховного совета СССР.

Профессор Оксфордского университета, британской политолог Браун Арчи писал в своих мемуарах о том, что фигура Горбачева заинтересовала Маргарет Тэтчер еще при жизни Андропова. И причина ее появления в Москве на похоронах генсека была в том, чтобы лично познакомиться с Михаилом Сергеевичем.

Последователи теорий заговора вообще утверждают, что Андропов был, несмотря на свою репутацию активного сторонника социалистического пути, едва ли не ставленником «англосаксонской олигархии». Отсюда, дескать, и слезы Тэтчер над гробом, и, главное, явное покровительство Горбачеву со стороны Андропова, который по указке Запада нашел человека, который развалит страну.

Это все, разумеется, маловероятно, но факт, что Тэтчер желала ближе познакомиться с Горбачевым, вполне очевиден. Неслучайно он еще при жизни Черненко получил приглашение посетить Лондон, где его принимали в декабре 1984 года почти как действующего главу СССР. После этой встречи премьер-министр Великобритании заявила: «Мне нравится господин Горбачев. С ним можно иметь дело».