Фонд 558: где находится «личный архив Сталина»

Любой документ, имеющий отношение к фигуре Сталина, вызывает огромный интерес. Причем, не только у историков, но и у простых обывателей. Главным хранилищем подобных материалов считается так называемый «личный архив Сталина», известный как Фонд 558. Правда, специалисты уверены, что даже с учетом того, что большинство документов в нем до сих пор засекречены, фонд далеко не полный.

Что такое Фонд 558

Первый важный нюанс, который отмечают историки, заключается в том, что Фонд 558 — это не совсем «личный архив» в привычном смысле слова. Изначально материалы собирались в кремлевском кабинете вождя, начиная с 1922 года. После смерти Сталина эти документы были систематизированы и сформированы в отдельный фонд уже сотрудниками Центрального партархива. Таким образом, это скорее коллекция материалов, связанных со Сталиным и его деятельностью, целенаправленно собранная для истории и изучения.

После распада СССР архив перешел в ведение Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), где и хранится сегодня. Часть документов была рассекречена в 2000-х годах, однако значительный массив информации до сих пор недоступен для исследователей.

Содержимое архива

Фонд 558 — это сложная структура из нескольких описей (разделов), каждая из которых посвящена определенному типу документов:

Рукописи и пометки (Опись 1). Черновики речей, статей, а также пометки на полях книг и писем, которые позволяют судить о ходе мыслей вождя.

Библиотека Сталина (Опись 3, 5). Книги из его личной коллекции с многочисленными пометками, представляющие огромный интерес для понимания его мировоззрения.

Биографические материалы (Опись 4). Документы дореволюционного периода, включая, например, подлинное прошение юного Иосифа Джугашвили о зачислении в Тифлисскую духовную семинарию.

Приветствия в адрес Сталина (Опись 6, 7, 8). Тысячи телеграмм и писем, присланных к его 70-летию.

Также в фонд входят и иные документы, например, личная переписка вождя, включая письма матери и жене, различные принадлежавшие ему удостоверения личности, приказы и решения и т.д.

Главная загадка

Самая интригующая часть истории Фонда 558 — это пробелы в нем. Большинство специалистов сходятся во мнении, что архив далеко не полон, и многие ключевые документы были изъяты или уничтожены. Основные версии исчезновений связаны с последними днями жизни Сталина и периодом сразу после его смерти:

Так, в ночь на 5 марта 1953 года, когда Сталин еще был жив, тройка в составе Маленкова, Берии и Хрущева получила полномочия «привести в порядок» все его бумаги. За этой бюрократической формулировкой, как полагают историки, стояла масштабная операция по изъятию компрометирующих или стратегически важных документов.

Считается, что независимо от этого Берия лично и оперативно изъял бумаги из сталинского сейфа в Кремле. По одной из версий биографа Дмитрия Волкогонова, там могло храниться «политическое завещание» Сталина, которое в те дни еще обладало непререкаемой силой.

Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, также вспоминала, что дачу в Кунцево по приказу Берии полностью очистили от личных вещей и бумаг еще до похорон.