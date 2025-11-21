Агент «Сфера»: как советский инженер нашпионил для ЦРУ на «миллиард долларов»

В истории холодной войны было немало громких шпионских скандалов, но дело Адольфа Толкачева стоит особняком. Этот советский инженер в одиночку нанес ущерб обороноспособности СССР, сравнимый с действиями целой разведывательной сети. Что заставило успешного ученого пойти на смертельный риск и стать агентом ЦРУ?

© Соцсети

Путь к предательству

Адольф Толкачев, талантливый инженер из московского Научно-исследовательского института радиостроения, внешне был образцовым советским гражданином. Он имел доступ к секретнейшим разработкам в области радиолокации и авиации и получал солидную по тем временам зарплату.

Однако за благополучным фасадом скрывался убежденный противник режима. Возможно, на его мировоззрение повлияла судьба родителей жены, репрессированных в 1930-е годы. Спустя годы на допросе он скажет, что стал «диссидентом в сердце» и действовал из идейных соображений.

Свой путь в шпионаже Толкачев начал с авантюрного шага: в 1978 году он стал оставлять записки с предложениями о сотрудничества на машинах сотрудников американского посольства в Москве. Первые попытки ЦРУ проигнорировало, заподозрив провокацию КГБ.

Но настойчивость «диссидента по убеждению» в итоге возымела действие. 1 января 1979 года состоялась его первая встреча с резидентом ЦРУ. Агент, получивший позывной «Сфера», заявил, что деньги для него не главное.

Агент по прозвищу «Сфера»

Ему присвоили позывной «Сфера». Адольф Толкачев действительно оказался очень ценным агентом. За шесть лет он смог передать американцам 54 совершенно секретных разработки, в том числе новейшую электронную систему управления самолетов МиГ и приборы для обхода радиолокационных станций. Секретные материалы он выносил из лаборатории и фотографировал на 35-миллиметровую пленку фотоаппаратом Pentax, прикрепленным к стулу у него в квартире. Благодаря соседству с посольством он мог встречаться с резидентом во время обычных прогулок. Помимо денег его кураторы доставляли ему редкие книги, импортные лекарства и бритвенные лезвия, а также кассеты с записями рок-н-ролла для его сына-подростка.

Насчет неважности вознаграждения Адольф Георгиевич, конечно, поскромничал. За весь период своей шпионской деятельности он получил от американского правительства в общей сложности 789 500 рублей – такую сумму среднестатистический советский гражданин не смог бы заработать за всю жизнь. Кроме того, на специальном счету за рубежом лежали около двух миллионов долларов. Но это была капля в море по сравнению с теми миллиардами, которые могла принести его деятельность США.

Несмотря на обладание большими деньгами, Толкачев не мог открыто ими пользоваться – это привлекло бы к нему излишнее внимание. Он приобрел лишь загородную дачу и автомобиль ВАЗ-2101.

Смерть шпиона

Вероятно, благодаря предельной осторожности его еще долго не раскрыли бы. На этот счет есть сразу две версии. В 1985 году куратора Толкачева Эдварда Ли Ховарда с треском уволили из ЦРУ за хищения казенного имущества и пристрастие к наркотикам. Будучи озлобленным на прежнее руководство, Ховард решил перейти на советскую сторону. В результате он выдал КГБ всех известных ему агентов, в том числе и Толкачева. Хотя есть и другие сведения: информацию о Толкачеве советским органам госбезопасности передал офицер ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный советскими спецслужбами в апреле 1985 года.

Так или иначе, а 9 июня 1985 года Толкачева арестовали, 13-го был арестован и его связной Пол Строумбах.

Во время следствия Адольф Толкачев чистосердечно признался в своих деяниях и попросил не выносить ему смертный приговор. Однако Верховный суд СССР признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 64 часть «а» Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к высшей мере наказания. 24 сентября 1986 года самого знаменитого в Советском Союзе американского шпиона расстреляли.