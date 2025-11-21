Кремлевское дело: что было в действительности

В тени громких процессов конца 1930-х годов затерялось «Кремлёвское дело» 1935 года — первый масштабный показательный процесс, ставший репетицией Большого террора. Долгое время эта история оставалась в тени, но именно она расчистила путь к 1937 году.

© РИА Новости

Падение «кремлёвского хозяина»

Поводом для дела стал, казалось бы, рядовой инцидент. Осенью 1934 года некий доносчик донёс на трёх уборщиц Кремля, которые в служебном коридоре позволили себе вольные разговоры. Одна из них заметила: «Товарищ Сталин хорошо ест, а работает мало. За него люди работают, потому он такой и толстый».

Обычно на таких «болтуний» не обращали бы внимания. Но на сей раз механизм репрессий запустился на полную мощность. НКВД быстро арестовало племянника Льва Каменева, Николая Розенфельда, и порученца коменданта Кремля Алексея Синелобова. Их показания стали основой для версии о «террористической группе», якобы созданной прямо под носом у власти.

Главными фигурами процесса стали секретарь Президиума ЦИК СССР Авель Енукидзе и комендант Кремля Рудольф Петерсон. Их обвинили в преступной халатности и попустительстве «врагам народа». Енукидзе, «хозяин Кремля», был исключён из партии и сослан в Харьков (в 1937 году его расстреляли). Падение таких высших чинов показало: под ударом может оказаться любой, даже из ближнего круга Сталина.

Процесс

В июне 1935 года Николай Ежов выступил с докладом «О служебном аппарате Секретариата ЦИК Союза ССР и товарище А. Енукидзе». Докладчик сообщал, что при преступном попустительстве товарища Енукидзе на территории Кремля была создана террористическая группа с целью покушения на правительство и лично на Сталина. В дело были приплетены Каменев, Зиновьев, Троцкий, а также, меньшевики и белогвардейцы.

К февралю 1935 года следствию удалось собрать достаточно показаний, чтобы выявить среди сотрудников управления коменданта Московского Кремля троцкистскую группу, которую обвиняли в «создании террористических намерений».

В марте допросили Зиновьева, осужденного незадолго до этого по делу «Московского центра». Он в частности сообщил, что Каменеву принадлежит крылатая формулировка: «марксизм есть теперь то, что угодно Сталин», не забыл упомянуть о разговорах между ним и Каменевым о замене Сталина на посту Генерального секретаря ЦК, однако добавил, что «о необходимости применения теракта как средства борьбы с руководством ВКП(б) не слышал». Впрочем, этого было более чем достаточно.

Приговор

В конечном итоге, привлеченные по «кремлевскому делу» были признаны виновными в создании террористической группы среди служащих правительственной библиотеки и комендатуры Кремля, в подготовке «террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства и в первую очередь против Сталина». Одним из исполнителей теракта, согласно следствию, намечался Синелобов, оружие должен был поставить Розенфельд.

Помимо этого была выявлена контрреволюционная троцкистская террористическая группа среди военных работников. Здесь руководящая роль принадлежала ответственному работнику НКО Михаилу Чернявскому, который якобы установил во время заграничной служебной командировки связь с зарубежной троцкистской организацией и получил задание подготовить теракт против Сталина.

Следствие установило, что контрреволюционные террористические группы стимулировались одним из организаторов и руководителей бывшей зиновьевской подпольной контрреволюционной группы Каменевым, который «систематически допускал злобные клеветнические выпады против руководства ВКП(б) и особенно против Сталина». Непосредственная связь Каменева с террористами поддерживалась через его брата Розенфельда.

27 июля 1935 года Военной коллегией Верховного суда СССР под председательством Василия Ульрихабыли вынесены обвинительные приговоры. Все это происходило за закрытыми дверями без участиягосударственного обвинителя и защиты, что будет характерно для приговоров «троек». Всего по обвинению в подстрекательстве к совершению террористического акта в отношении Сталина были осуждены 110 человек.

Синелобов и Чернявский были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Енукидзе исключили из партии и отправили директором харьковского автомобильного треста, в 1937-м он был расстрелян. Каменева уже отбывавшего наказание приговорили к 10 годам тюремного заключения с поглощением пятилетнего срока заключения по предыдущему приговору.

Остальные осуждены на различные сроки от 2 до 10 лет. Некоторые были приговорены к ссылке, другим было запрещено проживание в течение определенного времени в Москве и Ленинграде. Среди понесших наказание были уборщицы, швейцары, сотрудники библиотеки, представители комендатуры, военнослужащие и работники различных учреждений и предприятий.

Современный взгляд

Историк Олег Хлевнюк считает, что «кремлевское дело» послужило среди прочего разрушению остатков коллективного руководства.

«В деле Енукидзе проявились взаимоотношения между Сталиным и его соратниками на исходе периода «коллективного руководства, а само это дело было очередным ударом, разрушавшим остатки влияния Политбюро. Существуют весомые документальные свидетельства того, что Сталин проявлял особый интерес к "кремлёвскому делу". Он регулярно получал и читал протоколы допросов арестованных по этому делу, делал на них пометы и давал указания НКВД», – пишет Хлевнюк.

Для историка Юрия Жукова принципиальным моментом этого процесса были множественные противоречия, странности и даже несуразности на которые не обращали или не хотели обратить внимание следователи. К примеру, работницы библиотеки никак не годились на роль исполнительниц теракта.

«Зачем «разветвлённой контрреволюционной организации» поручать убийство Сталина двум женщинам, не умевшим пользоваться оружием, даже не представлявшим, как конкретно они будут осуществлять задуманное преступление? И это при том, что среди арестованных "заговорщиков" находились высшие чины ЧК, люди прошедшие гражданскую войну и потому отменно владевшие оружием?» – задается вопросом Жуков.

Так же, по мнению Жукова, «кремлевское дело» было хорошей стартовой площадкой для возвышения Ежова:

«Его собственные выводы из данного следствия послужили не только серьёзным подспорьем для создания "теоретической" работы "От фракционности к открытой контрреволюции", – отмечает историк. – Но и своеобразным трамплином для стремительного восхождения по ступеням иерархической лестницы, приведших его во власть».

В 1939 году уже Ежов станет жертвой предвзятого процесса, он будет обвинен в подготовке антисоветского госпереворота и расстрелян.

В 1956-1957 годах Главная военная прокуратура провела расследование этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам, в ходе которого было установлено, что процесс инициировало НКВД. При этом никаких реальных доказательств виновности привлеченных к ответственности лиц не было. Бывшие сотрудники НКВД, занимавшиеся этим делом, были преданы суду.