Кто продолжал воевать после мая 1945 года

Войну часто сравнивают с маховиком. Раскрутить его проще, чем остановить. Для миллионов Вторая мировая война закончилась в мае 1945-го, но для тысяч других боевые действия лишь перешли в новую, партизанскую фазу, растянувшуюся на долгие годы.

«Вервольф»

Акт о капитуляции Германии был подписан дважды — 7 мая в Реймсе и, по настоянию Сталина, повторно 8 мая (в Москве уже было 9 мая) в Карлсхорсте. Именно эта вторая церемония, транслировавшаяся на Москву уже глубокой ночью, подарила миру два Дня Победы, которые до сих пор отмечаются в разные даты.

С капитуляцией война не прекратилась. На территории оккупационных зон еще долго тлели очаги сопротивления. Самым известным стал «Вервольф» («Оборотень») — диверсионное ополчение, созданное в самом конце войны. Его костяк составляли подростки и старики, фанатично преданные режиму. После официального окончания войны они продолжали нападать на военных и мирных жителей.

Впрочем, многие историки считают «Вервольф» во многом пропагандистским мифом, раздутым для оправдания жестких мер союзников. Реальная эффективность этих отрядов была крайне низка, но сам факт их существования сеял страх и требовал ответных действий.

Несговорчивый капитан и странные союзники

Война не закончилась и в Европе. До 12 мая продолжались бои в Праге, а в Югославии — до 15 мая. Уже после 9 мая в этих сражениях погибли тысячи советских солдат.

Яркий эпизод — упорство капитана фон Кампца, командовавшего 25-тысячным гарнизоном. 10 мая он отказался капитулировать перед Красной Армией, заявив, что ждет высадки британцев. Лишь через день его арестовали собственные офицеры, но около 4000 солдат продолжали сражаться аж до 19 мая.

Еще более парадоксальный союз сложился в Греции. После капитуляции вермахта перед британцами, бывшие враги объединились против общего противника — греческих коммунистов из движения ЭЛАС. Немецкие части с танками даже освободили взятых в плен англичан. Вплоть до конца июня 1945 года 1600 немецких солдят бок о бок с британцами участвовали в антипартизанских операциях.

«Лесные братья»

Уже после окончания войны в западных районах Советского Союза активизировались партизанские движения: бандеровцев — в Галиции, «Железной гвардии» — в Молдавии, «Лесных братьев» — в Прибалтике.

Борьба с последними была наиболее кровавой: если количество жертв УПА во второй половине 1940-х годов составило порядка 10000 человек, то в ходе столкновений с прибалтийскими отрядами сопротивления погибло около 25000.

Литовские «Лесные братья» называли себя «Армия Свободы Литвы», или просто «зелёные». Литва была единственной из трёх прибалтийских республик, где антисоветские формирования имели единый координационный центр и были настолько многочисленны, что в 1945-47 годах даже нападали на небольшие гарнизоны Советской Армии.

В Латвии с «Лесными братьями» сражались части НКВД (с 1946 года - МГБ) и латышские дивизии на службе Красной Армии. Из-за этого некоторыми исследователями подавление «Лесных братьев» рассматривается как заключительный для прибалтийских республик этап Гражданской войны, начавшейся ещё в 1918 году.

Несмотря на то, что «Лесные братья» в Эстонии были самым малочисленным из отрядов прибалтийских партизанов (не более 500 человек), именно здесь дольше всех воевал один из «братьев» Аугуст Саббе. Он был ликвидирован только в сентябре 1978 года, на момент гибели ему было 69 лет.

Армия Крайова

Польская Армия Крайова была создана под юрисдикцией польского правительства в изгнании, заседавшего в Лондоне. В январе 1945 года оно приняло решение о роспуске армии, но многие бойцы Армии Крайовой не пожелали сложить оружие и выйти из подполья.

Вплоть до 1948 года польские партизаны продолжали вести активную пропаганду, издавая порядка 230 различных газет и листовок.

Но одной только пропагандой их деятельность не ограничивалась. Многочисленные документы свидетельствую о том, что «аковцы», как называли солдат Армии Крайовой, вели напряженную борьбу с «оккупантами».

Из донесения НКВД от 23 апреля 1946 года:

«Убито и ранено: 25 военнослужащих Красной Армии, 45 военнослужащих Войска Польского, 7 государственных служащих, 64 местных жителей».

Только за 4 месяца 1946 года, с января по апрель, «аковцами» было убито из числа советских и польских военнослужащих вместе с местным населением 836 человек.

18 июня 1946 года в Москве состоялся судебный процесс над 16 лидерами Армии Крайовой. Пятеро получили сроки до 10 лет, 8 — по несколько месяцев. Подсудимых обвинили в организации подпольных вооружённых отрядов на освобождённых территориях, в диверсионной и террористической деятельность, в создании подпольных радиостанций в тылах Красной Армии и в подготовке военного выступления совместно с Германией против СССР. Три человека были признаны невиновными.