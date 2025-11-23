Пять фальсификаций в истории

Историю пишут люди, а людям свойственно ошибаться, фантазировать и даже сознательно искажать факты. Некоторые из таких фальсификаций на десятилетия, а то и века, становились «официальной» версией событий, влияя на политику и общественное сознание.

«Константинов дар»: Подделка, определившая судьбу Европы

Эта легендарная фальшивка, якобы дарственная императора Константина I, предоставляла папе римскому власть над западной частью Римской империи. Документ веками служил обоснованием светской власти Ватикана.

Разоблачил подлог итальянский гуманист Лоренцо Валла в 1440 году. В своем трактате он привел неоспоримые доказательства:

Лингвистический анализ: язык документа не соответствовал IV веку.

Молчание источников: ни один современный Константину историк о даре не упоминал.

Юридическая несостоятельность: император не имел права единолично передавать империю.

Современные историки считают, что подделка была создана в VIII-IX веках по инициативе папского двора.

«Лицевой свод» Ивана Грозного

Этот грандиозный летописный свод, созданный по приказу Ивана IV, стал одним из первых в русской истории примеров целенаправленного искажения прошлого в политических целях. Противники царя — князья и бояре — изображались в нем как заговорщики и предатели, что оправдывало репрессии опричнины.

Классический пример фальсификации — описание боярского мятежа 1533 года, которого, судя по всем другим источникам, просто не существовало.

Ни в одном другом историческом документе об этом событии нет ни слова, но, как говорили древние "написанное остается", а потому придуманное царем "сопротивление" должно было получить "по заслугам".

Нерестец крякутной

В русскую историю освоения воздушного пространства известным мистификатором истории Александром Сулакадзевым было вписано событие, якобы произошедшее в Рязани в 1731 году. Эта фальсификация вошла в историю по "уникальному" изданию "О воздушном летании на Руси с 906 лета по Р.Х.", которое повествует: "…подьячий нерецтец крякутной Фурвин зделал как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него зделал петлю, сел на неё, и нечистая сила подняла его выше березы, и после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку чем звоня, и остался ако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву и хотели закопать живого в земле или сжечь".

Только в XX веке было выяснено, что подробности этого полёта - чистой воды фальсификация ( в которую многие верят и сейчас). Проведенные экспертизы, например, фотоанализ показали, что изнaчально в тексте вместо "нерехтец" читалось "немец", вместо "Крякутной" – "крщеной" (то есть крещеный), вместо "фурвин" – "Фурцель".

Оказалось, что первоначальная запись имела совсем иной смысл: некий крещеный немец, по имени Фурцель, поднялся в Рязани на воздушном шаре, наполненном дымом. Тем не менее, история о нерестеце крякутном была принята многими за чистую правду, а в 1956 году была даже выпущена почтовая марка с упоминанием этого события. Впрочем, существование Фурцеля также не имеет документального подтверждения, и ученые считают историю об этом воздухоплавательном "опыте" фальсификацией Сулакадзева.

Велесова книга

В подлинность "Велесовой книги" до сих пор верят очень много людей. По большему счету, это связано с желанием считать свою историю более древней, чем она есть на самом деле. Приятно верить: по "Велесовой книге" история русичей начинается с IX в. до н. э. от праотца Богумира. Изучение "Велесовой книги" на Украине даже включено в школьную программу. Это, скажем мягко, поразительно, поскольку подлинность этого текста не признается академической общественностью даже больше, чем полностью.

Во-первых, множество ошибок и неточностей в хронологии, во-вторых - несоответствие языка и графики заявленной эпохе. Наконец - просто отсутствует первоисточник (деревянные таблички). По признанию серьезных ученых "Велесова книга" является мистификацией. Известный филолог Анатолий Алексеев выразил общую точку зрения науки, когда написал: "Вопрос о подлинности "Велесовой книги" решается просто и однозначно: это примитивная подделка. В защиту её подлинности нет ни одного аргумента, против её подлинности приведено множество аргументов." Кончено, приятно бы было иметь "славянские Веды", но только подлинные, а не написанные фальсификаторами.

Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа

Пакт Молотова-Риббентропа - документ известный и в историческом отношении несомненно ценный, однако некоторые историки утверждают, что кроме него существует также и некий "секретный протокол", дополняющий этот договор и подтверждающий территориальные претензии СССР в Прибалтике и Бессарабии. Впервые публично "секретный протокол" был упомянут только на Нюрнбернском процессе, на нем во многом строилась линия защиты обвиняемых. Опубликован "секретный протокол" был в США в 1948 году, но до сих пор его подлинность вызывает большие сомнения у историков.

Во-первых, факт существования этого документа не была ни разу подтверждена Молотовым, в своих беседах с писателем Чуевым, он открыто называл это "дополнение" фальшивкой. Во-вторых, графологическая экспертиза подтверждает, что подпись Молотова на этом документе не соответствуют оригиналу. В-третьих, документ составлен с грубыми орфографическими ошибками. "Секретный протокол", таким образом, относится к историческим фальсификациям. Он был "вброшен" в информационное поле с понятной и очевидной целью - выставить СССР агрессором и пересмотреть историю Второй мировой.