За что восточные ассасины приговорили Сталина к смерти

В разгар холодной войны, в начале 1950-х, советские спецслужбы столкнулись с делом, больше похожим на сюжет приключенческого романа. Согласно архивным данным, в системе ГУЛАГа был выявлен заключенный, объявивший себя посланником легендарного ордена ассасинов, который якобы приговорил к смерти 50 высших руководителей СССР.

Кто такие ассасины?

Для понимания всей абсурдности ситуации стоит вспомнить, кем были исторические ассасины. Это религиозная секта низаритов, отколовшаяся от исмаилизма в XI веке. Столкнувшись с гонениями со стороны сельджуков, они сделали своим главным оружием точечные убийства высокопоставленных лиц.

Именно тактика террора прославила их на века, дав имя — «ассасины» (от слова «хашишийя», что означает «чернь», хотя существует и версия о связи с гашишем). Интересно, что в ранний период низариты установили в некоторых иранских городах строгий "коммунистический" режим, уничтожив сословные привилегии. Их «коммуны» были разгромлены лишь монгольским нашествием в XIII веке.

Загадочный узник ГУЛАГа

Как свидетельствует публицист Евгений Жирнов, работавший с архивными документами, в 1952 году в одном из лагерей надзиратели обнаружили необычного заключенного — Григора Акоповича Мамур-Фатими. Мужчина экзотической внешности, репатриировавшийся в СССР из Египта в 1947 году, рассказывал сокамерникам, что является эмиссаром древнего ордена, направленным для ликвидации советской верхушки.

Первоначально эта информация могла показаться чекистам правдоподобной. СССР, поддержав создание Израиля, нажил врагов в мусульманском мире. Кроме того, у ассасинов могли быть претензии за возможное притеснение их единоверцев-исмаилитов в Горно-Бадахшанской области Таджикистана.

Разоблачение мистификации

Впрочем, когда чекисты всерьёз занялись личностью предполагаемого наёмного убийцы, их энтузиазм несколько поугас. Григор Акопович Мамур-Фатими приехал в Советский Союз из Египта в 1947 году в возрасте 53 лет. По национальности он был армянином, поэтому воспользовался правом на репатриацию. Вместо того, чтобы изыскивать лазейки и подбираться к высшим чиновникам, иммигрант развил активность в другом направлении. Столкнувшись с социалистической действительностью, он стал публично критиковать советскую власть, а в 1948 году во время визита в египетское посольство передал дипломатам «клеветническую информацию о положении в Советской Армении». Антисоветская агитация и привела бывшего египтянина в 1949 году на скамью подсудимых.

Вполне возможно, что Мамур-Фатими не был никаким ассасином, а вся история была им выдумана. На родине, как узнали сотрудники НКВД, кроме работы бухгалтером, армянин зарабатывал на жизнь писанием порнографических романов. Так что с фантазией у него, очевидно, было все в порядке. Некоторые речи странного заключённого заставляли усомниться в его адекватности. В частности, Григор Акопович доходил до того, что называл себя «халифом всех мусульман» из династии Фатимидов. В итоге эксперты-психиатры признали несостоявшегося убийцу симулянтом, и он был возвращен в лагерь.

Однако кинжалы ассасинов продолжали мерещиться обитателям Кремля. В 1954 году узнавшие о случае с Мамуром-Фатими Хрущев и Маленков настолько перепугались, что заставили председателя КГБ Ивана Серова собрать всю доступную информацию об ассасинах. Тому удалось выяснить, что «организация «Асасин» была разгромлена еще в XIX веке, и с тех пор ее существование находится под вопросом. Больше, по-видимому, о заговоре ближневосточных убийц в Москве не вспоминали.