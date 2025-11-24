Почему в СССР не было пакетов

Полиэтиленовые​‍​‌‍​‍‌ пакеты в СССР были дефицитом из-за технологического и планово-экономического отставания. Автор канала «Записки айтишника» рассказывает, что полиэтилен случайно изобрели в Великобритании в 1933 году, и в СССР его промышленное производство началось уже в 1961 году на Казанском заводе — в США и Европе наладили в 1950-х годах.

Полиэтилен, который производили, был низкого качества: первые образцы получались толстыми и жесткими — из-за дефицита оборудования для производства тонкой полимерной пленки.

С плановой экономикой ставка делалась на оборонную промышленность, товары народного потребления оставались на втором плане. В 1982 году 95% всего полиэтилена в СССР шло на стратегические нужды: 45% — на оборонные предприятия, 30% — на сельское хозяйство для пленки на теплицы, и лишь 5% — в торговлю, в основном для фасовки колбас и сыров, согласно отчету Министерства торговли СССР.

В отсутствие пластиковой упаковки использовали альтернативы — бумажные пакеты по ГОСТ 8273-57, которых в 1980 году выпускали 4,2 млн тонн против 0,7 млн тонн пластика. В ходу была также стеклянная тара с уровнем возврата — покупной и использованной — 92% к середине 1980-х годов, и капроновые авоськи, ежегодно штамповали по 20 млн штук. Товары часто заворачивали и вовсе в обычные газеты и бумагу.

Рывок в технологиях произошел в 1982 году, когда Уфимский завод запустил по лицензии японской фирмы Mitsui производство пленки 20-микронной толщины. К 1987 году выпускали полмиллиарда пакетов в год, но широкого распространения они не получили из-за дороговизны производства — изготовления одного полиэтиленового пакета обходилось в 2 копейки, против 0,7 копеек за бумажный, — и сохранявшегося дефицита. В 1989 году полиэтиленовые пакеты были в ассортименте лишь 14% магазинов страны.