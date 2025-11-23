Споры о национальности продолжаются: откуда может быть родом Чебурашка

Споры о национальности Чебурашки продолжаются. И сейчас они разгораются даже на государственном уровне. «Вечерняя Москва» выяснила, откуда может быть родом этот зверек.

Спорить о национальности Чебурашки стали на фоне дебатов о поправках в бюджет, предусматривающих выделение денежных средств на проведение конкурса «Родная игрушка»: депутаты Госдумы рассчитывают найти достойную российскую замену Лабубы.

Во время дискуссии глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров высказал версию о еврейском происхождении Чебурашки, так как апельсины в СССР поставляли из Израиля. Ее даже прокомментировал генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, сказав, что, хотя национальность зверька доподлинно неизвестна, создатели мультфильма все же были советскими евреями. Дипломат также заявил, что в Израиле полюбили Чебурашку, поэтому Ран Гидор был бы рад причислить героя к своему народу.

Ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию (алия — это репатриация евреев из диаспоры в Государство Израиль. Выходцы из СССР способствовали культурной экспансии. — «ВМ»), приехав в нашу страну с волной советской эмиграции, — заявил генконсул.

Есть зацепка

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, зато теперь его происхождение активно обсуждает вся страна. И мы не стали исключением и начали свое расследование. Сперва нужна была хоть какая-то зацепка.... Точно! Чебурашку же привезли в Советский Союз в ящике с апельсинами. Но где же их тогда закупали? На этот вопрос в разговоре с «Вечерней Москвой» ответила историк, писатель, член Российского общества «Знание» Юлия Шувалова. Он рассказала, что в конце 1950-х — середине 1960-х годов апельсины поступали в СССР из трех стран — Марокко, Кубы и Израиля.

Версия, согласно которой Чебурашка — еврей, опирается на его статус «мигранта», одинокость и национальность создателя мультфильма (режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман вырос в религиозной семье, говорящей на идише, сменил имя на Израэль. — «ВМ»), — говорит Юлия Шувалова. — Но начиная с конца 1960-х евреи массово покидали СССР, а не наоборот. Поэтому версия с Чебурашкой-евреем кажется неубедительной.

Остаются Марокко и Куба. Но стоит лишь вспомнить, что создатели истории описывают Чебурашку как «тропического зверька». Если отталкиваться от этой детали, то именно Куба как страна с тропическим климатом может считаться родиной нашего героя. В тех краях существует множество видов млекопитающих, которых больше нигде и не встретишь, в их числе очень агрессивный кубинский крокодил.

Но, как мы помним, в сказке это «самый лучший в мире крокодил», который буквально принимает Чебурашку в свою «семью», — утверждает Юлия. — Может быть, как раз это и указывает на «кубинский» след!

Хорошо там и тут, где по имени зовут

Историк Юлия Шувалова предлагает обратить внимание на имя героя и вспомнить его предысторию. Перед тем как написать книгу «Крокодил Гена и его друзья», ее автор Эдуард Успенский увидел, как дочка друга падала, наступая на подол своей длинной шубы. Другими словами, «чебурахалась», вот родители и прозвали девочку — Чебурашкой. А Успенский позаимствовал ее имя для уже всеми полюбившегося зверька. К тому же в России есть фамилии Чебурахин, Чеборахин, Чебурашкин: это производные от слов «чебурахать», что значит громко кинуть или «чебурахнуться» — грохнуться. Да и в словаре Владимира Даля встречается слово «чебурашка» — ванька-встанька.

Игрушки неваляшки вошли в серийное производство в конце 1950-х и в начале 1960-х годов, — напоминает Юлия Шувалова. — Трудно не заметить созвучие с именем Чебурашки.

Мягкая сила

Судьба Чебурашки по прибытии в СССР — это отличный пример «народной дипломатии». Растерянного неуклюжего зверька радушно принимают Крокодил Гена и советские пионеры. Читателям и зрителям буквально сообщают: вот, глядите, какие дружные и добрые люди и звери живут в Советском Союзе!

Речь идет про «мягкую силу», — заключает Юлия Шувалова. — Можно сколько угодно спорить о национальности Чебурашки, но, прибыв в ящике с ароматными апельсинами в Советский Союз, он тоже стал русским и получил имя, которое упомянуто в Словаре живого великорусского языка XIX века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Евтеева, основатель «Зооквартала», профессиональный кинолог:

Уши Чебурашки могут выполнять роль локаторов, улавливая ультразвук. А еще зверек вполне может быть ночным животным. Да и потом, он очень похож на коалу. Чебурашка немного медлительный, наивный и очень дружелюбный. А когти, вероятно, нужны, чтобы лазать по деревьям в поисках апельсинов и с легкостью снимать кожуру.

НЕПРОСТОЙ ПУТЬ К ГЕНЕ

Куба

В 1960-е годы цитрусовые плантации были заложены в рамках программы комплексного развития острова Пинос на Кубе. Вероятно, что наш Чебурашка запрыгнул в один из ящиков, пока шли сборы апельсинов.

Порт

Упакованные апельсины доставлялись на побережье Кубы, где находились порты. Тогда кубинские апельсины перевозили на сухогрузах через Атлантику. Раньше весь экспорт Кубы направлялся в США, но Фидель Кастро искал альтернативные варианты.

СССР

Судно с апельсинами, где спрятался Чебурашка, вполне могло прибыть в один из морских портов Советского Союза, которые находились в Одессе, Новороссийске или Ленинграде.

Прилавки

После прибытия в порты апельсины распределялись по различным регионам СССР. Так в одном из магазинов и нашли Чебурашку.

Привет, Гена!

Затем зверек обосновался в телефонной будке того же города. А через какое-то время увидел на своем жилище объявление Крокодила Гены о поиске друзей.