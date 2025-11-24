Как у моржей появился свой праздник

24 ноября — День моржа. Он отмечается с 2008 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Цель — привлечь внимание к проблемам тихоокеанских моржей.

Еще сегодня — Международный день эволюции. Он посвящен дате первой публикации книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов" (12+). Цель события — показать значимость вклада Дарвина в развитие науки и продвинуть эволюционную биологию.

В народном календаре — Федор Студит, Федор Мороз. Это время люди советовали провести дома рядом с печкой и горячими щами. Сегодня судили о будущем урожае ягод и грибов: на небе было много звезд — к лету можно запасать корзины. Еще в эту пору обязательно заваривали чай с сушеными ягодами.

Также 24 ноября — День угощения домовых молоком, День вашего уникального таланта.