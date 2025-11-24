Почему Севастопольское восстание было обречено на поражение

24 ноября 1905 года началось Севастопольское восстание. Части армии и флота вместе с рабочими адмиралтейства потребовали от властей империи созыва учредительного собрания, введения восьмичасового рабочего дня и предоставления народу политических прав. В восстании участвовали тысячи людей, однако действовали они достаточно нерешительно. Царскому командованию удалось силами лояльных правительству подразделений подавить выступления. Однако сам факт восстания продемонстрировал политические брожения в военной среде и стал прологом к революционным событиям 1917 года, отмечают историки.

Причины восстания

В начале ХХ века кризисные явления в экономике Российской империи, нехватка земли у крестьян, недовольство рабочих условиями труда и другие общественно значимые проблемы привели к обострению социальных противоречий. Ситуация в стране ухудшилась на фоне поражений русской армии в боях с японцами. 22 января 1905 года войска расстреляли в Санкт-Петербурге участников демонстрации, которые хотели вручить императору Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Эти события известны в историографии как Кровавое воскресенье. Они привели к протестам по всей стране.

К разгону массовых акций власти активно привлекали армию. Однако вскоре недовольство стали проявлять и силовики. Летом 1905 года взбунтовались команда броненосца «Князь Потёмкин-Таврический» и моряки Балтийского флота в Либаве.

Массовые забастовки заставили императора Николая II издать Манифест 17 октября (документ был подписан 17 октября 1905 года по старому стилю, или 30 октября по новому). Он учреждал парламент для одобрения законов и гарантировал населению политические свободы: слова, собраний, совести и другие.

На следующий день текст манифеста доставили в Севастополь. Горожане восприняли подписание документа с большой радостью. Возле Военно-морского музея началась стихийная демонстрация. Толпа численностью около 8—10 тыс. человек двинулась к городской думе, а затем к тюрьме. Участники акции критиковали царскую власть. На митинге возле тюрьмы лейтенант Пётр Шмидт, позиционировавший себя как внепартийный социалист, призвал освободить политических заключённых. При не до конца выясненных обстоятельствах военнослужащие 49-го пехотного Брестского полка открыли по демонстрантам огонь. Погибли восемь участников акции, были ранены около 50.

«Ситуация в городе после гибели людей резко накалилась», — отметил в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

При этом представители военной администрации на время самоустранились от решения проблем. Контроль над ситуацией пыталась сохранить городская дума.

Похороны расстрелянных демонстрантов собрали около 10 тыс. горожан. Лейтенант Шмидт выступил с речью, в которой от имени присутствующих поклялся не уступать никому завоёванных прав. Шмидт вечером того же дня был арестован, но городская дума попросила военные власти освободить его. Волнения в городе усиливались. Шмидта из-за плохого самочувствия перевели в госпиталь, который он вскоре покинул, так как часовые отсутствовали на месте.

Протестные настроения возникли в команде проходившего приёмные испытания в Чёрном море крейсера «Очаков». В итоге матросы открыто выступили против своих офицеров. А прибывшему на борт военно-морскому прокурору они пожаловались на грубость командира корабля и на некачественную пищу.

«Происходившее в Севастополе стало производной от революционных событий в России в целом. Осенью 1905 года в народных массах сформировались определённые ожидания, связанные с Манифестом 17 октября, однако власти не торопились выполнять свои обещания. Это способствовало росту недовольства среди солдат и матросов», — рассказал в разговоре с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Восстание в Севастополе

На 24 ноября 1905 года были назначены выборы в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов. По этому поводу планировался большой митинг возле казарм. Главный командир Черноморского флота Григорий Чухнин, чтобы не допустить массовых акций, отправил сводный отряд из матросов флотских экипажей и солдат Белостокского полка для блокирования казарм. Когда отряд попытался помешать матросам выйти на демонстрацию, произошла стычка, погиб один из офицеров. В городе началось восстание.

Матросы обезоружили и арестовали дежурных офицеров. На следующий день их освободили, но прогнали из казарм. Протесты стремительно разрастались. К ним присоединились солдаты Брестского полка и крепостной артиллерии, крепостная сапёрная рота и даже матросы дежурной роты броненосца «Синоп», направленные командованием для подавления восстания.

Чухнин отправил императору телеграмму, в которой предположил, что протестующие скоро выдвинут свои требования и, если их не удовлетворить, придётся распустить флот.

Крейсер «Очаков» в момент начала восстания находился в море. Когда корабль вернулся в Севастополь, экипаж сразу присоединился к протестам.

Был сформирован первый Севастопольский Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов. Участники восстания потребовали от властей империи созвать учредительное собрание, установить восьмичасовой рабочий день, освободить политических заключённых, сократить срок военной службы.

Город был охвачен стачками. На сторону протестующих перешла часть личного состава Брестского полка, который командование поспешило вывести из Севастополя.

Лейтенант Шмидт (в некоторых источниках его называют капитаном 2-го ранга, так как его к этому времени уволили с флота и по положению должны были повысить в звании. Кроме того, он сам считал себя капитаном 2-го ранга, хотя официально повышение не состоялось. — RT) прибыл на «Очаков» и дал сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

Ряд судов Черноморского флота поддержали восстание, ещё несколько были захвачены участниками протестов. На них подняли красные флаги. Шмидт обошёл эскадру на миноносце «Свирепый» и освободил с превращённого в плавучую тюрьму транспорта «Прут» арестованных участников восстания на «Потёмкине».

«Сложность ситуации в Севастополе заключалась в том, что восстание охватило именно военнослужащих. Одно дело, когда протестуют гражданские, а другое — когда солдаты и матросы, которые должны выполнять приказы власти», — отметил Валерий Куличков.

Количество активных участников восстания на кораблях достигло 2,3 тыс., а на суше — 6 тыс. Однако они, по словам историков, действовали достаточно нерешительно и не могли определиться, что им делать дальше.

Власти подтянули к Севастополю лояльные правительству части из-под Симферополя и Одессы. Кроме того, к подавлению восстания привлекли большую часть кораблей Черноморского флота и согласившихся выполнять приказы командования военнослужащих крепостной артиллерии.

28 ноября по судам и казармам восставших был открыт огонь с поддерживавших правительство кораблей и с береговых батарей. После пары часов боя участники восстания сдались.

«Поражение объясняется отсутствием чёткого плана, ограниченной поддержкой со стороны других частей флота и решительными действиями командующего Григория Чухнина, приказавшего открыть огонь по восставшим», — подчеркнул Сергей Перелыгин.

Пётр Шмидт и трое других руководителей восстания были приговорены к смертной казни. Их расстреляли 19 марта 1906 года на острове Березань. Согласно советской историографии, казнью руководил Михаил Ставраки — друг детства Шмидта, сидевший с ним за одной партой в училище. Однако Ставраки утверждал, что присутствовал на расстреле только как связист, а команды отдавал другой офицер.

Были наказаны и другие восставшие: 14 человек приговорили к бессрочной каторге, 103 — к каторжным работам на разные сроки, 151 человек был направлен в дисциплинарные части, более 1 тыс. подвергнуты дисциплинарной ответственности без суда.

«Севастопольское восстание стало очень серьёзным сигналом властям страны, что армия и флот могут выступить в гражданском конфликте не на их стороне. Войска в значительной степени были укомплектованы крестьянами, среди которых нарастало недовольство реформами царского правительства», — подчеркнул Валерий Куличков.

Впрочем, как напоминают специалисты, российские власти не сделали должных выводов из произошедшего в Севастополе и успокоились после подавления восстания, хотя проникновение революционных идей в военную среду было признаком серьёзного кризиса. Отсутствие системных реформ привело к событиям 1917 года.