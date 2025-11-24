Порномодель и мать четырех детей перестала спать из-за OnlyFans

Жительница Великобритании стала совмещать работу санитаркой в больнице с созданием контента для взрослых и ощутила выгорание. Об этом сообщает The Sun.

44-летняя порномодель Лиза, известнная поклонникам под именем Черри Блум, призналась, что из-за необходимости снимать контент в ночное время она практически перестала спать. Ей удается уделить сну лишь несколько часов перед тем, как нужно будить детей, которые идут в школу. Мать четырех детей завела аккаунт на платформе OnlyFans во время пандемии, чтобы обеспечить семью, но не ожидала, что подработка потребует таких жертв.

«В этой индустрии нужны время и упорство, иначе ничего не получится», — пояснила шотландка.

Хотя у Лизы появился дополнительный доход и постоянные подписчики, женщина столкнулась с осуждением подруг. По ее словам, они пытались унизить ее в соцсетях, оставляя оскорбительные комментарии о внешности. В результате женщина потеряла большую часть своего социального круга.

Ранее сообщалось, что в США кандидат в депутаты округа Хеннепин, штат Миннесота, призналась в съемках в порно. Она заявила, что прошлое человека не имеет значения, если теперь он делает что-то полезное для общества.