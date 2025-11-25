Снос Сухаревой башни: как Москва потеряла легенду

До своего сноса в 1934 году Сухарева башня была одной из любимых москвичами достопримечательностей столицы. В 64-метровом шатре, сооруженном в конце XVII века и расположенном на пересечении Садового кольца и нынешнего проспекта Мира, легко могли ориентироваться путешественники и жители города, как пишет автор канала «О Москве нескучно».

© ГлагоL

Еще в сентябре 1932 года башня считалась «ценным историческим памятником» — в ее подвалах располагался Коммунальный музей. А на самой башне недавно установили новое освещение. Но уже в ноябре в газете «Вечерняя Москва» появился текст «Поперек дороги». В ней о башне говорили, как о «главной головной боли» Москвы, создающей транспортные заторы и мешающей движению.

Началась подготовка к сносу. В декабре 1932 года даже был разработан проект с привлечением 300 рабочих. Однако работы так и не начались. За памятник архитектуры взялись знаменитые ученые и архитекторы — Игорь Грабарь, Иван Фомин и Иван Жолтовский. Они направили письма Сталину и Кагановичу. Им разрешили разработать проект сохранения башни. Но, как показало время, это была отсрочка.

Уже 15 апреля 1934 года в газетах внезапно сообщили о начале сноса Сухаревой башни. Спустя два дня, 17 апреля, группа деятелей культуры во главе с Константином Юоном, Абрамом Эфросом и Алексеем Щусевым попыталась спасти памятник, написав Сталину. Но вождь ответил, что решение уже принято и считается правильным. Работы по сносу были закончены 11 июня 1934 года, а на месте исторической башни появилась ​‍​‌‍​‍‌Колхозная площадь.