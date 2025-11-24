Какие цветы на русском погосте считали лишними

Вопрос о том, какие цветы нести на кладбище, делит людей на два лагеря. С одной стороны — воцерковленные православные, знающие каноны. С другой — те, для кого это просто ритуал: атеисты или крещеные, но далекие от глубокого понимания веры люди. Разберемся, на чьей же стороне истина с точки зрения церковных традиций.

© Соцсети

Главный принцип: суть, а не форма

Если следовать строгой православной традиции, основанной на Священном Писании, то никакие цветы на могиле — ни живые, ни искусственные — усопшему не нужны. Как поясняют священнослужители, душа покойного нуждается не в вещественных украшениях, а только в молитве и нашей жертвенности за нее.

Особую проблему Церковь видит в искусственных цветах. Протоиерей Константин Головатский прямо называет их мусором, который наносит колоссальный вред экологии при сжигании. Его позиция: если и нести цветы, то только живые — «творения Господа». Однако здесь есть и пастырское снисхождение. Игумен Феодор (Яблоков) напоминает, что зачастую искусственный цветок — это жертва бедной старушки, которая при этом усердно молится об усопшем. И такая молитва ценнее для души, чем дорогой букет от того, кто не вспомнил покойного и словом.

Венки

Традиция возлагать венки имеет языческие корни и даже была официально запрещена Священным Синодом в 1889 году.

Советская власть её возродила после революции, и классическим воплощением языческого поклонения мертвому стали похороны Ленина в 1924 году — труп Ильича тогда обложили огромным количеством разнообразных венков.

Игумен говорит, что в раннем христианстве существовал ритуал поднесения к гробам покойных живых цветов и венков из них. Но эта процедура изначально символизировала надежду на воскресение и вечную жизнь. Венки из живых цветов возлагаются на могилы павших воинов и сегодня, в том числе и Святейшим Патриархом, а также другими иерархами РПЦ. Игумен Феодор подчеркивает: это делается с молитвой, да и сам по себе венок (обязательно в форме креста) — зримое воплощение памяти и молитвы за усопших.

Игумен Феодор также подтвердил, что искусственные цветы (в любом виде) «в доме Божием не допускаются». Но заметил: их зачастую покупают люди малоимущие, и подчас старушка, положившая на могилку такой цветок и беспрестанно молившаяся о душе покойного, делает ей (душе) блага неизмеримо больше, нежели человек, потратившийся на большой красивый букет живых роз и ни разу не помянувший усопшего должным образом.

Сколько класть цветов: четное или нечетное количество

Четность количества цветов при подношении (не только на могилу) — это опять-таки наследие язычества, говорят иерархи РПЦ. Протоиерей Андрей Ефанов, комментируя эту тему, считает, что для православных она «не актуальна»: главное — помолиться за покойного дома и (или) в церкви.

Разъясняя этот вопрос, часто цитируют мнение митрополита Рязанского и Михайловского Павла, данное им телеканалу «Союз». Если вкратце, то подобную числовую дифференциацию митрополит называет суеверием. В Америке, к примеру, принято дарить четное количество цветов живым и нечетное число — класть на могилы (у нас наоборот). Владыка Павел говорит, что на все эти условности не надо обращать внимания, они не имеют никакого значения. Вообще не стоит делить на «чет-нечет» что-либо, связанное с православной традицией упокоения (и не только с ней) — трапезу, вилки-ложки и т. п.: это язычество — искушение, бесовство. Лучше помолиться за умершего, для него это главнее всяческих мирских украшений, какими бы они ни были.

А все-таки: какие цветы на погосте считали лишними

Немногие знают, что одной из основательниц отечественной флориографии («языка цветов») была Екатерина II. «Шальная императрица» любила все красивое и составила «Реестр о цветах» — своего рода толкование значения отдельных цветов и их букетов. Сообразуясь с этим перечнем императрицы, можно определить список цветов, запретных для возложения на могилы усопших (он весьма условен и не основан ни на каких, тем более православных, канонах).

К примеру, бегония, по трактовке императрицы, больше подходила как «растительное предложение» флирта, букет желтых цветов (любых) символизировал измену, васильки — робость и смущение, георгины — радость от встречи, жасмин — немой вопрос о любви. Большинство сортов роз, по «Реестру о цветах», кроме темно-малиновой и чайной, означавших соответственно траур и память, для погоста не годились, поскольку на цветочном «языке» говорили о жизненно важных чувствах.

По малому энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона (издание начала прошлого века), если следовать «языку цветов», модному веянию, пришедшему в Россию в XVIII — XIX веках из Европы, на могилы нельзя класть гвоздики (символ страсти). Между тем, эти цветы особенно популярны в качестве возлагаемых к мемориалам в России именно в ХХ — XXI веках, в частности, в День Победы. Впрочем, по утверждению известного шведского натуралиста Карла Линнея, настаивавшего на латинском названии гвоздики «Dianthus» (по-гречески «божественный цветок»), ее «милитаристское» значение имеет большую историю — не только в мифологии Древней Греции, но и военной и революционной истории Франции.