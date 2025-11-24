Ни креста, ни надгробия: как Россия прощалась с Львом Толстым

115 лет назад, в ноябре 1910 года, в России состоялись первые гражданские похороны известного человека. Этим человеком был писатель Лев Толстой — отлученный от церкви, он не мог, да и не хотел быть погребенным по церковному обряду. «Газета.Ru» — о том, чего боялись власти накануне похорон и что произошло на самом деле.

Лев Толстой скончался от воспаления легких 7 ноября 1910 года (20 ноября по новому стилю) на станции Астапово Рязанской губернии в домике местного начальника. Утром 9 ноября его тело привезли в Ясную Поляну, где проститься с ним могли все желающие. На следующий день состоялось погребение.

Поэт Валерий Брюсов, которому удалось попасть на похороны классика русской литературы, в своем очерке «На похоронах Толстого» сетовал, что попрощаться с великим старцем смогли лишь 3–4 тыс. человек. «Как мало собралось здесь! Вероятно, не больше 3–4 тысяч! Для всей России для похорон Толстого — это цифра ничтожнейшая. Но ведь было сделано все, что только можно, чтобы лишить похороны Толстого их всероссийского значения», — писал литератор.

Власти, кажется, действительно опасались, что похороны Льва Толстого превратятся в масштабное действо с антиправительственными настроениями. Писатель, впрочем, и сам желал, чтобы после его смерти обошлись без пышных ритуалов. «Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу – как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпевания. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно, с отпеванием, но как можно подешевле и попроще», — написал он в дневнике еще в 1895 году.

Прощание с Львом Толстым стало первыми в российской истории публичными гражданскими похоронами, а упокоился он не на кладбище, а в лесу на краю оврага в Ясной Поляне. Иначе и не было возможно: в 1901 году писателя отлучили от церкви, и даже при смерти он не примирился с ней. «В яснополянском парке свершился великий обряд. Между молодой порослью и вековой рощей вырыта могила. «Без церковного пения и ладана» похоронила страна свое драгоценное сокровище. Сам народ проводил прах покойного. Сказал напутственные слова, пропел прощальный привет. Великому гражданину — гражданские похороны», — писали газеты.

Почему правительство опасалось похорон Льва Толстого

«В настоящее время все оппозиционные круги и учащаяся молодежь весьма сильно реагируют на болезнь графа Л.Н. Толстого, и можно ожидать, в случае кризиса, каких-либо выступлений», — говорилось в полицейском циркуляре, выпущенном, когда писатель слег на станции Астапово.

Правительство ожидало студенческих выступлений в случае смерти мыслителя, находившегося в духовном и мировоззренческом конфликте с государством и церковью.

Похороны писателей и других деятелей культуры еще за много лет до кончины Толстого стали в России массовыми общественными мероприятиями. В 1860 году молодежь всколыхнула смерть популярного актера Александра Мартынова — его похороны в Петербурге превратились в многотысячную демонстрацию, а когда полицейские попытались навести порядок, в толпе начали раздаваться возгласы против служителей правопорядка. В 1861-м толпа собралась на похороны литературного критика Николая Добролюбова, так же массово провожали в последний путь Некрасова, Достоевского, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Для правительства такие сборища выглядели опасными — и неудивительно, ведь за гробом Достоевского, например, шли, по разным данным, от 30 до 70 тыс. человек.

Прощание с Толстым могло вызвать даже больший ажиотаж. К концу жизни великий старец был народным достоянием: толпа встречала его, где бы он ни появлялся. Проводить его и правда хотели десятки тысяч. Но сделать это смогли лишь немногие.

Для того, чтобы не допустить огромного стечения народа на похороны Льва Толстого, министр внутренних дел Петр Столыпин, как считается, распорядился отменить специальные поезда из Петербурга, которые доставили бы всех желающих в Ясную Поляну. Отправили лишь два поезда со студентами — начальник вокзала боялся, что иначе точно разразится бунт.

Большая часть тех, кто провожал Толстого в последний путь, были крестьянами. Еще там присутствовали студенты, курсистки, разночинцы, интеллигенция, толстовцы. Случились и высокопоставленные опоздавшие — например, депутаты Думы Милюков, Родичев и Стахович приехали на автомобиле уже после похорон.

А еще на похоронах было много полицейских на случай беспорядков. Хотя семья писателя заверила, что не позволит превратить прощание с Толстым в демонстрацию. «Полиции было видимо-невидимо… Боялись они, что у могилы Толстого целая революция совершится», — вспоминал позже Иван Шураев, один из провожавших Толстого в последний путь.

Как все получилось на самом деле

Власти зря боялись беспорядков. Да, смерть Льва Толстого всколыхнула российское студенчество. Да, по России прокатилась волна демонстраций в университетах. Да, несколько дней после похорон великого старца на его неприметной могиле собирались последователи. Но 9 ноября Ясная Поляна была пронизана духом всеобщей любви, смирения, единения.

Траурный поезд из Астапово пришел на станцию Засека под Тулой 9 ноября в 7:35. Его уже встречала толпа — но она расступилась перед вдовой писателя Софьей Андреевной и их детьми. В вагон с телом вошли только сыновья Толстого и крестьяне, которые вынесли гроб. На него возложили венки из еловых веток — от крестьян. Они же несли перед процессией полотно с надписью: «Лев Николаевич! Память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны».

Траурная процессия состояла из членов семьи Толстого, студентов, журналистов, ученых, театральных деятелей и все тех же крестьян. Студенты и курсистки начали петь гимн «Вечная память»: он стал символом гражданских похорон Толстого без ладана, отпевания и духовенства, но с искренним чувством.

Через несколько часов гроб с телом Толстого появился у ворот усадьбы в Ясной Поляне. Его внесли в дом, семья попросила время для того, чтобы побыть с покойным наедине. После чего был установлен порядок прощания: вход в одном месте, выход — в другом. И потянулся ряд желающих увидеть Толстого в последний (а для многих — и в единственный) раз. По воспоминаниям Валерия Брюсова, цепь, в которой крестьяне стояли рядом с интеллигенцией (а точнее — «мужики» оказались в одном положении с «господами») извивалась от дома по аллеям парка.

Все это время за порядком следили студенты. Но люди и без того вели себя тихо, спокойно, благородно. Полицейским и казацким отрядам оказалось совершенно нечего делать на прощании с великим старцем. Самое возмутительное, что делали прощавшиеся, — это бесконечное пение гимна «Вечная память».

Похоронили Толстого 10 ноября в лесу Старый Заказ — в том месте, где пятилетний Левочка слушал рассказ старшего брата Николая о «зеленой палочке». Палочка эта должна была принести счастье всему человечеству.

Когда гроб с телом писателя опускали в могилу, вся толпа в едином порыве пала на колени. Кроме одного полицейского, охранявшего порядок. Тогда ему крикнули: «На колени!» И он повиновался.

«Небольшой холм, на котором разрослось семь или восемь нестарых дубков. Слева — дорога и деревья рощи. Справа — овраг и небольшой откос. Видны дали, поросшие кустами и деревьями. Простор и стройное спокойствие линий…» — так описал Валерий Брюсов могилу Льва Толстого.

Ни креста, ни надгробия на ней не было — и сейчас нет.