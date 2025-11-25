Как первый разводной мост изменил жизнь петербуржцев 175 лет назад

Как открытие переправы изменило жизнь петербуржцев, почему сооружение четыре раза переименовывали и какое необычное прозвище среди жителей получило сооружение?

В городе разводных мостов именно Благовещенский стал не только первой разводной, но и постоянной переправой. Он работал круглогодично. До этого все сооружения были временными. Своим видом они напоминали понтоны, а их конструкции удерживали баржи.

Яна Максимова Научный сотрудник музея мостов «Переправы быстро гнили. Такие мосты часто сносило наводнением, ледоходом, ледоставом. Они были крайне узкие и негрузоподъемные».

Проект утверждал лично император Николай I. Главным инженером назначили Станислава Кербедза. До этого мостостроители были уверены, построить такую переправу, которая устоит перед течением «капризной» Невы — невозможно. Даже возник миф, что император обещал Кербедзу повышение за каждый пролет. А чтобы дослужиться до звания генерала, строитель пересмотрел чертеж и увеличил количество арок.

«На самом деле это только легенда. Изначально в плане находилось восемь пролетов у Благовещенского моста и восьмой пролет был разводным», — рассказывает Яна Максимова.

Сейчас Благовещенский мост — единственный на Неве, фундамент которого стоит на деревянных сваях. Строить на них решили в целях экономии времени и денег. Несмотря на то, что за 175 лет мост пережил две реконструкции, сваи из дерева служат до сих пор.

Для возведения использовали сосну. Всего более трех тысяч свай, по 500 на одну опору. Последний раз их обследовали во время реконструкции в 2007 году. Пришли к выводу – они простоят еще не один век.

Владимир Головашов Заместитель начальника управления по общественной деятельности "Мостотреста" «За счет того, что опоры остались прежними, но были отремонтированы. К тому же конструкции моста были слегка облегчены, и мост удалось расширить в полтора раза. Когда жители или гости города будут идти по набережной, они увидят, что опоры намного меньше, чем сам мост».

В музее мостов Санкт-Петербурга сохранился оригинальный макет сооружения. Он отличается от современного механизмом, который приводил в движение фермы.

«Первоначально это был мост с горизонтально поворотной разводкой, два человека разводили его за 20 минут. Они сначала один рукав поворачивали, а затем второй. Если 4 работника участвовали, то оба рукава они могли за 10 минут повернуть», — объясняет Яна Максимова.

Работники приводили в действие пролеты с помощью лебедки. Она находилась внутри сооружения, со стороны Васильевского острова.

В 19-м веке переправа стала не только постоянной транспортной артерией, но и помогла решить проблему безопасности в городе. Деревянные, наплавные мосты, которые тогда использовали – часто горели, а чугунная конструкция – нет. Поэтому среди местных жителей мост получил необычное прозвище.

«На деревянных переправах курить нельзя, причем даже сегодня этот запрет сохраняется. На некоторых мостах в Петербурге сохраняются таблички «курить здесь нельзя». А вот Благовещенский мост, поскольку он был металлическим, на нем уже курить было можно и его даже называли мостом «курильщиков», — говорит научный сотрудник музея мостов.

За 175 лет переправу несколько раз переименовывали. Впервые, в 1855-м году, после смерти Николая Первого. Мост пробыл Николаевским вплоть до 30-х годов XX века. В Советском Союзе была запущена программа «Старый Петербург – Новый Ленинград». Сооружение решили реконструировать и дать новое имя, в честь лейтенанта Петра Шмидта.

После ремонтных работ была снесена часовня Святого Николая Чудотворца, которая до этого находилась на переправе. Икона с мозаичным образом святого была утеряна, а другие элементы использовали в других проектах. Например, после разборки гранитные блоки использовали при восстановлении набережной канала Грибоедова. Все фонари перенесли на Марсовое поле. А старые фермы увезли в Тверь. Их использовали для строительства Нового Волжского моста.

Историческое название вернули уже в XXI веке, в 2007-м году. Снова во время реконструкции.

«Во время второй глобальной реконструкции у моста появился дублер на время проведения работ. Его жители называли в шутку мост Лейтенанта Шмидта. А когда работы завершились, всем стало понятно, что он вернулся к своим начальным архитектурным обликам. Было принято решение, что это не мост Лейтенанта Шмидта, это Благовещенский мост», — рассказывает Владимир Головашов.

Сейчас на Благовещенском мосту установлены новые механические системы, его ширина достигает 38 метров. 8 полос для движения автомобилей.

«Наши механики больше всего любят Благовещенский мост. За его простоту внутренней «начинки» гидравлических систем. И за быстроту и тишину. Сейчас мост разводится за 5 минут, и когда внутри находятся инженеры – почти не слышен звук механизмов», — говорит заместитель начальника управления по общественной деятельности «Мостротреста».

В 2025 году, юбилейном для Благовещенского моста, обновили 14 тысяч метров покрытия, заменили деформационные швы. А на пролетах уложили более легкий литой асфальт.