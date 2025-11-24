Никита Хрущев: кровавый взлет «пролетарского вождя»

В июне 1957 года Никита Хрущёв одержал одну из главных побед в своей карьере. С помощью маршала Жукова он разгромил «антипартийную группу» Молотова, Маленкова и Кагановича, пытавшуюся сместить его с поста генсека. На пленуме ЦК, который должен был стать его политическим крахом, Хрущёв перешел в наступление, обвинив оппонентов в соучастии в сталинских репрессиях.

Когда же один из заговорщиков бросил в лицо Хрущёву, что на расстрельных списках есть и его подпись, генсек запальчиво заявил: «Там нет ни одной моей подписи! Можете проверить!». Он был уверен — его люди надежно «поработали» в архивах, навсегда скрыв следы его активной роли в Большом терроре. Но правду невозможно уничтожить полностью.

Кровавый взлет «пролетарского вождя»

1930-е годы стали временем стремительного взлета Хрущёва по партийной лестнице — и этот взлет был оплачен кровью. Возглавив в 1935 году Московскую парторганизацию, он с энтузиазмом включился в кампанию репрессий. Уже в 1936 году Хрущёв с трибуны заявил, что арест 308 московских коммунистов — это «очень мало». Его слова поддержали бурными аплодисментами. После «дела Тухачевского» волна арестов достигла пика: только за 1937 год в Москве и области было репрессировано 41 305 человек — больше, чем в любой союзной республике, включая Украину, хотя население столичного региона было в шесть раз меньше! Все аресты коммунистов проводились с санкции первого секретаря — то есть самого Хрущёва.

Его риторика не оставляла сомнений в позиции: «Нужно, чтобы не дрогнула рука, нужно переступить через трупы врагов во благо народа!» Результат был чудовищным: из 38 членов бюро московского горкома и обкома к 1938 году на свободе остались только трое.

Террор на Украине

Впрочем, к репрессиям в Москве и области, шедшим полным ходом и в 1938 году, Хрущёв уже причастен не был. Их продолжал его преемник на этом посту Александр Угаров, который сам был арестован в конце 1938 года и расстрелян в марте следующего года. Хрущёв же в это время был брошен на повышение: он стал первым секретарём крупнейшей республиканской партийной организации – украинской (РСФСР до 1990 года не имела самостоятельной республиканской организации КПСС).

Перед назначением на столь ответственную должность Хрущёв осмелился выразить Сталину сомнение в своих способностях: сможет ли он управлять Украиной, будучи русским и не зная украинского языка? На что Сталин ответил, что предшественником Хрущёва на этом посту был вообще поляк (Станислав Косиор). Вряд ли Хрущёву понравилось такое сравнение, ибо Косиор был к тому времени уже арестован (расстреляли его через год). Но делать нечего.

Одним из средств удержаться в должности было активное участие в кампании террора. И Хрущёв превзошёл в этом деле многих своих партийных товарищей. В одном только 1938 году на Украине было арестовано по политическим мотивам 106 119 человек, а до конца 1940 года – 165 565. Из выбранных на состоявшемся в июле 1938 года съезде КП(б) Украины 86 членов республиканского ЦК через год остались в живых только трое, считая вместе с самим Хрущёвым!

Меньше чем за год пребывания в должности Хрущёв успел санкционировать аресты всех без исключения членов бюро ЦК(б)У, всех членов правительства республики, всех восемнадцати первых секретарей обкомов на Украине и их заместителей, а также командующих всех трёх военных округов (Киевского, Харьковского и Одесского), размещавшихся на её территории.

Что мог написать Сталин

Хрущёв напрасно полагал, что следы его активного участия в репрессиях стёрты. Они остались.

Сохранились докладные записки Хрущёва, посылавшиеся им к Сталину в бытность первым секретарём КП(б)У. В одной из них написано:

«Украина ежемесячно посылает [списки – Я.Б.] 17-18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу принять срочные меры».

Существует легенда, что на одном из таких докладов, в которых Хрущёв показывал своё рвение, Сталин наложил такую резолюцию: «Уймись, дурак!»

Однако ни один серьёзный исследователь не приводит свидетельств подобной резолюции Сталина. Характерно, что не упоминает об этом и Юрий Емельянов, приведя цитированную фразу из доклада Хрущёва Сталину, несмотря на весь свой пиетет к Сталину и неприязнь к Хрущёву.

Остаётся сделать вывод, что эта резолюция Сталина – легенда современного сталинизма.

А что же в действительности написал Сталин на докладе Хрущёва?

Про доклад Хрущёва с Украины сведений в открытом доступе нет. Но сохранились записки, посылавшиеся Хрущёвым Сталину ещё в бытность первым секретарём МГК ВКП(б). Например, на докладе от 21 октября 1937 года, где Хрущёв просит «увеличить лимит [арестованных – Я.Б.] по первой категории дополнительно на 300 человек, по второй категории дополнительно на 1000 человек», стоит резолюция: «утвердить по первой категории не на 300, а на 500 человек, по второй категории – на 8000 [? неразборчиво – Я.Б.] человек».

Так что, на докладе Хрущёва с Украины Сталин мог написать, скорее всего, только одно из двух: либо «утвердить», либо «оставить без изменений».