Флаг РСФСР: загадка голубой полосы

У каждой союзной республики в СССР был свой уникальный флаг. Свой отличительный знак был и у РСФСР — его легко было узнать по вертикальной голубой полосе у древка. Но что именно она символизировала? Ответ на этот вопрос скрывается в лабиринтах советской геральдики и идеологии.

Рождение красного стяга

После революции 1917 года молодому государству потребовался новый официальный символ, вопрос был решен быстро. 8 апреля 1918 года Яков Свердлов на заседании ВЦИК заявил: «Для нас несомненно: единственный флаг Российской Советской Республики — это тот единственный флаг, с которым мы шли на борьбу... ни один революционер не станет возражать против того, что красный флаг... останется национальным флагом». Уже через несколько дней вышел декрет, утверждавший Красное Знамя в качестве государственного флага.

Долгое время флаги всех союзных республик были простыми алыми полотнищами, иногда — с нанесенными аббревиатурами или серпом и молотом. Звезда, ставшая позднее обязательным атрибутом, появилась на них лишь после Постановления Президиума Верховного Совета СССР от 20 января 1947 года. Этот же документ разрешил республикам использовать и дополнительную символику, что открыло дорогу для появления цветных полос.

Эволюция флага РСФСР

Интересно, что флаг РСФСР стал самым первым в череде советских стягов. Он был законодательно закреплен Конституцией 1918 года, где впервые прозвучало официальное название — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. В первом издании Основного закона даже поместили его изображение: красное полотнище с золотыми буквами «Р-СФС-Р», расположенными крестообразно.

Свой классический вид с голубой полосой флаг РСФСР приобрел сравнительно поздно — лишь в 1954 году, уже после смерти Сталина. Именно тогда в Конституцию внесли описание обновленного символа: красное полотнище со светло-синей вертикальной полосой у древка, а в верхнем левом углу — золотые серп, молот и звезда.

Загадка голубой полосы

Главный для Советской России красный цвет флага символизировал революционную борьбу, а светло-синяя полоса (как и цветные полосы на флагах других республик) — национальные особенности РСФСР.

Голубой цвет считается традиционным для русского народа. Такова одна из основных версий того, что обозначала полоса на флаге РСФСР. Правда, и сегодня далеко не все специалисты согласны с подобным утверждением. Некоторые уверены в том, что голубой цвет – это цвет морской и воздушной стихий, которые небезуспешно покорял советский человек. Другие не сомневаются в том, что полоса на флаге РСФСР символизировала природные богатства России и ее водные ресурсы. Как бы то ни было, в источниках советской поры в основном все же фигурирует первая версия о том, что светло-синий – цвет русских. Правда, откуда взялось подобное мнение в изданиях не упоминается. К слову, голубой считается цветом Девы Марии, цветом чистоты и верности.