Начальник полиции выстрелил в лицо молодой любовнице

В Италии бывшего начальника полиции из коммуны Анцола-дель-Эмилия приговорили к пожизненному сроку за расправу над молодой коллегой, с которой у него был роман. Об этом пишет Need To Know.

65-летнего Джампьеро Гуаланди арестовали в мае 2024 года после того, как он прямо на рабочем месте выстрелил в лицо 33-летней Софии Стефани. Следствие установило, что женщина была его любовницей. При этом Гуаланди был женат, а Стефани помолвлена.

Мужчина признал, что завел роман со Стефани, однако утверждал, что порвал с ней в феврале 2024-го. Следствию удалось установить, что их связь продолжалась до мая. Кроме того, Гуаланди говорил, что случайно выстрелил в Стефани после того, как она напала на него. Экспертиза показала, что на пистолете не было отпечатков ее пальцев и следов ее ДНК.

Как рассказали родные Стефани, с 30 апреля 2024 года она несколько раз пыталась связаться с женой Гуаланди, чтобы рассказать о его изменах. Выяснилось, что отстраненный от руководящей должности мужчина обещал любовнице сделать ее своей заместительницей после того, как снова станет начальником. Он также уверял, что ради нее разведется с женой. По версии следствия, начальник полиции расправился с любовницей ради сохранения брака.

20 ноября суд Болоньи приговорил Гуаланди к пожизненному заключению. Кроме того, родители Стефани и ее жених получат крупную компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Японии к 16 годам тюрьмы приговорили миллионера, который расправился с 24-летней любовницей. За время романа девушка выманила у мужчины около 30 миллионов йен.