Русское королевство: что произошло с первыми русскими

Когда в 1547 году Иван Грозный венчался на царство, он провозгласил себя правителем всей Руси. Но для западноевропейских монархов и хронистов это звучало вызовом. Уже более двух столетий в самом сердце Европы существовало другое «Русское королевство» — и оно не имело никакого отношения к Москве.

Две Руси

Пока Северо-Восточная Русь стонала под монгольским игом, на западных окраинах бывшего Древнерусского государства складывалась иная реальность. К концу XIV века большая часть земель современной Западной Украины, некогда входивших в Галицко-Волынское княжество, оказалась под властью Польской короны. Именно здесь и было образовано Русское воеводство, которое в европейских документах гордо именовалось Regnum Russiæ — Русское королевство.

Как Даниил Галицкий стал «королём Руси»

История этого удивительного государственного образования началась с амбициозного князя Даниила Галицкого. В 1246 году к нему прибыл с особой миссией папский легат Иоанн де Плано Карпини. Посланец Ватикана предлагал князю блестящую сделку: переход в католичество в обмен на военную помощь против монголов и возвращение земель, захваченных Польшей и Венгрией.

Даниил пошел на рискованный шаг. В 1254 году он принял из рук папских послов королевскую корону, став первым и единственным Rex Russiae — «королём Руси».

Монголы этого не оценили. Военная помощь с Запада, конечно, не пришла. Но Даниилу удалось спасти княжество, пойдя на многочисленные уступки кочевникам. Но вот его потомки оказались не такими сильными лидерами, поэтому вскоре Галицко-Волынское княжество оказалось под властью католических захватчиков.

Второе рождение

Ориентировочно в 1434 году польский король Владислав Третий Варненчик подписал привилей, по которому права галицко-русских бояр и польской шляхты уравнивались. Теперь им не нужно было платить налоги, но все они обязались нести военную службу. Кстати, русский титул «боярин» был заменен на польский «пан». Таким образом, в 1434 году на территории Польского королевства появилась новая административная единица – Русское воеводство. А возглавлял его, соответственно, воевода русский. Человека на эту должность король выбирал сам. В основном это были самые крупные и богатые землевладельцы, которые активно поддерживали монарха.

Столицей Русского воеводства стал город Львов, поскольку Галич к тому времени уже потерял статус важного населенного пункта. А в состав Королевства вошли те земли, которые еще в 1340 году захватил Казимир Великой – Галич, Львов и Перемышль.

На западе Русская земля граничила сразу с тремя воеводствами: Краковским, Люблинским и Сандомирским. На севере в «соседях» находилось Брестское воеводство, которое относилось к Великому княжеству Литовскому. С восточной стороны граница шла вдоль Подольского воеводства. А на юге упиралась в Карпаты, которые были «шлагбаумом» при входе в венгерские земли.

Еще до появления Русского воеводства, как административной единицы, сами поляки именовали те территории «русскими».

Например, при знаменитой Грюнвальдской битве, полки с территории бывшего Галицко-Волынского княжества назывались русскими.

Другие русские

К концу XVI столетия Русское королевство стало одной из самых густонаселенных территорий в составе Речи Посполитой. Насчитывалось немногим меньше трех тысяч населенных пунктов.

Интересно то, что русское население воеводства не растворилось среди других народов, которые жили на этой территории. Более того, в средневековых летописях часто можно встретить упоминания и о русских городах, и о самих людях. Львов, например, во многих трактатах называется «главным городом Руси» или же «главой всея Руси». А Мацей Меховский, создавший в 1517 году «Трактат о двух Сарматиях» писал так:

«В направлении к центру Руси лежит Львовская земля, в ней хорошо укрепленный город под таким же названием с двумя замками - верхним и нижним. Это столица Руси».

Как известно, в 1569 году на свет появилась Люблинская уния. И как ее результат, рождение нового государства – Речи Посполитой, в состав которого вошли Великое княжество Литовское и Польское королевство.

Однако мало кому (кроме историков, конечно) известно, что до объединения с Польшей, у Литвы было название куда длиннее – Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское. А состояло государство, по большому счету, из земель западной Руси. При этом государственным языком был именно русский.

Кстати, на нем писал известный просветитель Франциск Скорина, которого особенно чтут в Белорусии. Ведь он родом из Полоцка. А самый главный труд жизни Скорина называется «Библия русская». Правда, ни католическая, ни православная церкви ее так и не признали, поскольку тогда существовал запрет на самостоятельный перевод священных книг.

В Падуанском университете, где Скорина сдавал экзамены, о нем сохранилась запись: «Молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя господина Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, русин…».

Упоминал о нем и униатский архимандрит Антоний Селява: «Перед унией был Скорина, еретик-гусит, который для вас печатал в Праге книги по-русски».

Поэтому многие европейцы под «русскими» или «русинами» понимали не жителей Московского княжества, а именно выходцев из Русского воеводства, то есть жителей бывшего Галицко-Волынского княжества.

Закат

К концу XVIII века на территории воеводства жило около полутора миллиона человек. Число сел и деревень превышало отметку в три тысячи, а количество городов приближалось к двум сотням. Наиболее крупные этнические группы составляли поляки, русины, немцы, армяне, валахи и евреи.

Но в 1772 году история «другой Руси» закончилась. Дело в том, что в XVIII веке значимость Речи Посполитой на мировой арене резко снизилась. И в уже упомянутом 1772 году произошел первый раздел государства. В Санкт-Петербурге Российская империя, Прусское королевство и Австрия подписали конвенцию. По ней большая часть воеводства отошла к австрийцам, а России достался Холмский повет.

Так или иначе, вполне справедливо было рассказывать в учебниках истории, что одновременно с Московской Русью существовала еще и Польско-Литовская. Хоть и другая, но все же Русь.