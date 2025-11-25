Почему личный секретарь Геббельса дала обет молчания

Брунгильда Помзель, личный секретарь нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса, хранила молчание почти семь десятилетий. Свое первое интервью она дала лишь в 2011 году, в возрасте 100 лет, а затем выпустила мемуары, где описала в том числе и свой опыт в советском спецлагере №2, созданном на территории освобожденного Бухенвальда. Ее история — это уникальный взгляд из самой сердцевины пропагандистской машины Третьего рейха.

Путь в сердце тьмы

Ранняя биография Помзель ничем не отличалась от судеб миллионов немок. Родившись в 1911 году в Берлине, она работала в оптовой компании, пока не осталась без работы. «Счастливым билетом» для нее стало вступление в НСДАП, что открыло дорогу к должности секретаря на государственной радиостанции.

Как она позже рассказывала The Guardian, зарплата в 275 марок казалась ей целым состоянием. Помзель уверяла, что в те годы не подозревала о преступлениях режима, хотя и была шокирована арестом популярного диктора. Она также заметила, как изменилась жизнь ее подруги-еврейки Евы Левенталь, которая вскоре бесследно исчезла. Брунгильда наивно полагала, что ту «отправили для заселения Судет». Несмотря на эти тревожные звоночки, в 1942 году она сделала решающий шаг в своей карьере, став личным секретарем Йозефа Геббельса.

Работа в министерстве пропаганды

Утверждения Помзель о ее «неведении» вызывают серьезные сомнения. Согласно исследованиям, например, изданию «Political Geography», ее рабочие дни состояли из прямой фальсификации статистики: она занижала цифры погибших немецких солдат и завышала данные об изнасилованиях, совершенных советскими военнослужащими.

Примечательно, что Брунгильда Помзель не отрицала и того факта, что в феврале 1943 года присутствовала в Берлинском Дворце спорта, когда там выступал Йозеф Геббельс со своей «речью о тотальной войне». По словам Помзель, Геббельс в тот момент превратился в «разъяренного карлика». Однако секретарь министра знала его совсем с другой стороны. Брунгильда называла его интеллигентным, вежливым и даже благородным человеком. С не меньшей симпатией отзывалась Помзель и о жене Геббельса Магде. После того, как в результате бомбежки дом Брунгильды был разрушен, Магда подарила ей свой шикарный костюм.

Пребывание в лагерях и освобождение

В наивность экс-секретаря Геббельса никто не поверил и в 1945 году. Именно тогда Брунгильда Помзель была арестована. Последующие 5 лет она провела в Бухенвальде, где был организован советский лагерь № 2, а также в других бывших нацистских концлагерях. Интересно, что Помзель утверждала, что во время заключения она испытала немало приятных моментов. Помзель вспоминала, что ее обеспечивали трехразовым питанием, чего в то время были лишены многие ее соотечественники. Кроме того, будучи в лагере для интернированных, Брунгильда не страдала от отсутствия горячей воды и безработицы. Да и досуг она проводила вполне цивилизованно: занималась художественной самодеятельностью, играла в спектаклях.

Помзель была освобождена в 1950 году, вернулась домой и снова устроилась на работу в телерадиокорпорацию. Правда, много лет Брунгильда хранила полное молчание. На все просьбы журналистов об интервью она неизменно отвечала отказом. Как указано в издании «Female Administrators of the Third Reich» (Rachel Century), только в 2011 году Помзель заговорила. Перед этим она обдумывала предложение репортера почти полгода. Впоследствии Брунгильда написала и книгу воспоминаний. Зачем 100-летняя женщина нарушила свой обет, так и осталось загадкой. Однако сама Брунгильда уверяла, что сделала это не для того, чтобы «очистить свою совесть». До самой смерти Помзель твердила о своей невиновности. Она умерла в 2017 году в возрасте 106 лет.