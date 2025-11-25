Почему филологи не могут подсчитать, сколько слов в русском языке

Русский язык насчитывает минимум 200 тысяч слов, у них у всех зафиксированы написание и значение. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила главный редактор портала "Грамота.ру" кандидат филологических наук Ксения Киселева.

© Соцсети

Такое количество лексических единиц, отметила она, содержится в академическом орфографическом ресурсе "Академос". При этом в перечне присутствуют не только слова, но и их первые части вроде "кибер-", "радио-" и "мини-", а также имена собственные.

"Большой академический словарь русского языка", в свою очередь, включает около 150 тысяч слов с разъяснениями их значений.

Однако, подчеркнула филолог, подсчитать точное количество слов невозможно. Это связано с тем, что в русском языке из практически любого слова можно создать новое. К примеру, из "тарифа" получится "тарифище", а из "лавировать" - "вылавировать".

Киселева добавила, что иностранцу для понимания русской речи и возможности выражать свои мысли в повседневной жизни нужно знать около двух-трех тысяч слов, а также уметь составлять из них предложения.