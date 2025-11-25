Пятилетний мальчик помог поймать преступника

В США пятилетний мальчик помог полицейским задержать преступника. Об этом сообщает 19 News.

Инцидент произошел в Гров-Сити, штат Огайо. 20-летний Шалик Бинг вместе с сообщниками подъехал к продуктовому банку, где местная жительница Чейсити Уоррик получала продуктовую помощь. С ней были трое ее детей. Бинг, ранее уже угонявший автомобили, неожиданно ударил женщину по лицу, выхватил у нее из рук ключи и попытался угнать ее машину.

Дети тут же бросились в погоню за злоумышленником. Пятилетний Эдриан догнал напавшего на его мать мужчину первым — еще до того как, он успел сесть в автомобиль. Мальчик сумел ударить Бинга, отобрать у него ключи от машины и вернуть их матери. Сразу после этого полицейские задержали мужчину.

«Мои дети побежали за ним и забрали мои ключи. Он ударил его, принес ключи мне, а затем полицейские задержали его», — рассказала Уоррик.

Лейтенант полиции Джейсон Стерн отметил, что хотя детям не следует гоняться за преступниками, поступок Эдриана вызвал у него уважение.

«Когда видишь, как маленький ребенок говорит преступнику: "Это моя мама, у тебя не выйдет ее обидеть", — впечатляешься его смелости», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в США мужчина попытался похитить шестилетнего ребенка, но родители сумели спасти сына. Они догнали злоумышленника и повалили его на землю.