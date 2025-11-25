Зачем СССР в 1990 году отдал США акваторию Берингова моря

1 июня 1990 года в Вашингтоне было подписано одно из самых спорных соглашений в новейшей истории России. Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер провели линию разграничения в Беринговом море, в результате чего под американскую юрисдикцию отошли огромные рыбопромышленные акватории. Почему это стало возможно и какие последствия имело?

Проблема Аляски

Корни проблемы уходят в 1867 год, когда Россия продала Аляску. В договоре купли-продажи ничего не говорилось о разграничении морских пространств — в XIX веке такие вопросы просто не стояли на повестке дня.

Ситуация обострилась в 1977 году, когда прибрежные государства начали вводить 200-мильные исключительные экономические зоны. В Беринговом море зоны СССР и США перекрылись, создав правовой вакуум. Требовалось срочно провести четкую границу в регионе, богатом не только рыбой, но и потенциальными нефтегазовыми месторождениями.

Условия соглашения

Переговоры шли 13 лет, но их итог оказался шокирующим для советской стороны. За основу взяли линию Конвенции 1867 года, однако трактовали ее в пользу США.

По условиям соглашения, к США отходили: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи кв. километров; фактически переданная Советским Союзом Соединённым Штатам в 1977 году; часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи кв. километров; а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи кв. километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом СССР в этой части Берингова моря отошел участок континентального шельфа площадью всего 4,6 тысячи кв. километров. А в некоторых местах исключительная экономическая зона США превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что является противоречащим статье 57 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Тем не менее договоренность была достигнута и временно вступала в силу с 15 июня 1990 года. 18 сентября 1990 года соглашение ратифицировал Конгресс США, однако вплоть до настоящего времени оно не ратифицировано российским парламентом и пока применяется лишь на временной основе.

Критика соглашения

Соглашение вызвало множество споров. В 1999 году парламент штата Аляска составил резолюцию, в которой была взята под сомнение законность установления границ между США и Россией, поскольку соглашение было подписано Джеймсом Бейкером без участия представителей Аляски.

Обширной критике оно подвергалось и в российских кругах. Так, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков утверждал, что документ не выносился на рассмотрение ни Политбюро, ни Совмином. А в соответствии с советской Конституцией заниматься определением государственной границы СССР должен был исключительно Съезд народных депутатов.

Сегодня во всем винят экс-министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. Говорят, что он единолично принял решение о передаче Соединенным Штатам 34 тысяч квадратных миль акватории Берингова моря, а затем провел его через Политбюро. К тому же, у него были свои отношения с Бейкером – как деловые, так и личные…

Оценки, выводы и надежды

Неоднократно российские государственные органы проводили экспертизу соглашения на предмет его соответствия нормам международного морского права, а также интересам России. Кроме того, оценивались возможные последствия в случае нератификации соглашения. Были сделаны выводы, что в принципе интересам нашего государства оно не противоречит, за исключением потери права на ведение морского промысла на участке, расположенном в средней части Берингова моря. 12 февраля 2003 года Счетная палата Российской Федерации представила следующий отчет:

«За период действия советско-американского Соглашения о линии разграничения в Беринговом море (1991—2002 года) потери России составили 1,6—1,9 миллионов тонн рыбы, что эквивалентно 1,8—2,2 миллиарда долларов США».

Помимо этого, наличие пограничной линии усложняет торговое судоходство и блокирует с востока Северный морской путь, который важен для евроазиатских транзитных грузоперевозок.

В связи с этим на протяжении вот уже многих лет российская и американская сторона ведут переговоры с целью заключения всеобъемлющего соглашения о рыболовстве в северной акватории Берингова моря. Хочется надеяться, что рано или поздно будут достигнуты договоренности, отвечающие российским интересам более, чем соглашение, инициированное Шеварднадзе и Бейкером.